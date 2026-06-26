Певица Жасмин помогает пострадавшим от наводнения в Дагестане. Фото: пресс-служба певицы Жасмин

В четверг, 25 июня, певица Жасмин побывала в Дагестане, где встретилась с семьями, пострадавшими от наводнения. Стихийное бедствие обрушилось на республику в конце марта этого года, многие семьи остались без жилья. Артистка и ее муж решили направить 250 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения, в первую очередь тем, у кого отсутствуют правоустанавливающие документы на жилье.

«С самого первого дня мы с мужем понимали, что помощь пострадавшим семьям не может заканчиваться на одном решении. Чем глубже мы погружаемся в ситуации семей, тем больше видим новые просьбы, которые трудно оставить без внимания. Поэтому мы решили дополнительно помочь с восстановлением инфраструктуры питьевой воды. В селах Хасавьюрта разрушены колодцы и люди вынуждены пить бутилированную воду. А впереди зима. Важно, чтобы у людей были нормальные условия для жизни», — сказала Жасмин.

Жасмин встретилась с врио главы Дагестана Федором Щукиным

Как добавил супруг певицы Илан Шор, они выделят еще 250 млн рублей, в том числе на восстановление поврежденных объектов инфраструктуры Дагестана. В числе приоритетных задач — система питьевого водоснабжения в четырех селах Хасавюртовского района, где жители до сих пор используют привозную бутилированную воду.

Тем временем первые 15 семей Дагестана уже получили помощь с жильем: восемь семей из Махачкалы заедут в квартиры, купленные на средства артистки. Еще для семи семей из Мамедкалы Дербентского района, началось строительство новых домов. Участки уже расчищены, возведены фундаменты. Завершить строительство планируется к 1 сентября. Общая площадь строящегося жилья превышает 700 кв. м.

Кроме того, Жасмин оплачивает аренду временного жилья и профинансировала ремонт 22 семьям, а также купила автомобиль для пенсионера из Мамедкалы.

В ходе поездки Жасмин встретилась с врио главы Дагестана Федором Щукиным. На встрече стороны обсудили ход восстановительных работ и самые острые проблемы пострадавших районов, которые требуют немедленного решения. Так, руководство региона обратило внимание на критическую ситуацию с питьевой водой в ряде сельских территорий.