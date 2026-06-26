«С кем вы, мастера дипломатии?»: Лавров ответил госсекретарю США Рубио на слова об отсутствии договоренностей на Аляске

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на слова Рубио об договоренностях в Анкоридже Фото: REUTERS.

В российско-американском диалоге по поиску решения конфликта на Украине обозначился новый этап: разногласия в понимании согласия. Началось все с того, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на прошлогоднем саммите двух стран на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию украинского кризиса. Поэтому, дескать, не надо строить необоснованных ожиданий.

На эту оригинальную трактовку прошедших в Анкоридже переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вынужден был откликнуться глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что за несколько дней до саммита в Москву приезжал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который привез предложения американской стороны. Их в Кремле рассмотрели, и уже на встрече в Анкоридже президент России, пункт за пунктом, перечислил эти предложения. После каждого из них он спрашивал у присутствовавшего на встрече двух лидеров Уиткоффа, правильно ли он понял, что имели в виду американцы. Тут же были Лавров и Рубио. Уиткофф на все вопросы ответил положительно.

Лавров прокомментировал странную трактовку Рубио понятия «соглашение» Фото: REUTERS.

«Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно», - прокомментировал Лавров странную трактовку Рубио понятия «соглашение». Действительно, если один говорит другому: «Давай сделаем так» и получает ответ «Давай», то для того, чтобы не трактовать такой диалог как согласие, первый должен был в конце уточнить, что он пошутил, что ли. Но тогда действительно «неизящно» получается.

«Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной», - заключил Лавров.

Дипломатические «непонятки» возникли и по другому поводу. Недавно, выступая на слушаниях в американском Конгрессе, госсекретарь Рубио сказал, что США не могут быть посредником в переговорах России и Украины, потому что они поддерживают Украину. Но на днях он сказал другое: Соединенные Штаты заинтересованы сыграть конструктивную роль в переговорах сторон. Это не заявка на посредничество? Ведь если бы Рубио сказал, что Вашингтон вместе с Киевом, как одна сторона, предлагает России то-то и то-то, тогда сомнений не было – речь не о посреднике, а соучастнике с украинской стороны. Но тогда и содержание такого диалога вряд ли можно было бы признать поиском справедливого решения.

Госсекретарь США Марко Рубио сам себе противоречит в высказываниях Фото: REUTERS.

Тут невольно хочется задать Рубио хорошо известный в России вопрос: «С кем вы, мастера дипломатии?» Да и на фоне молчания самого Трампа, который всегда оставляет последнее слово за собой, лингвистическо-логические метания его госсекретаря выглядят весьма загадочно. Вот если бы Трамп публично сказал: «Я за Зеленского!», тогда бы все вопросы отпали. Но пока что нам сообщили, как к Зеленскому относится министр финансов США, один из ближайших сотрудников Трампа, Скотт Бессент. Он описывает его, явно пренебрегая дипломатическим этикетом, как «маленького ублюдка» и «мистера Бина под крэком».

Именно сейчас Трампа усиленно тянут в свои ряды покровители киевского режима. Президент Франции Макрон, ссылаясь на подпись Трампа под заявлением недавнего саммита G7, заявил, что США больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают Украину. Правда, в самом Киеве пока в этом сомневаются. Вот и возникла острая необходимость узнать, кто прав, а кто нет.

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