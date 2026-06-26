Геннадий Зюганов: «Комсомолка» поздравила меня с днем рождения сразу после Сталинграда. Это - хороший знак

Геннадий Зюганов: защитить нашу державу могут только самые мужественные люди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте. Помощник Зюганова - Гамов.

- Привет, Саша! Не даешь мне принимать поздравления. (смеется) Меня уже и Сталинград поздравил, и Ростов, и еще - звонят и звонят. Не могу телефонную трубку положить. (26 июня Геннадию Зюганова исполнилось 82 года. - А.Г.)

- Супер. А я хотел бы не только вас поздравить, что сейчас тоже делаю вслед за Сталинградом…

- «Комсомолка» за Сталинградом - это хороший знак!

…- но и узнать рецепт вашего оптимизма, рецепт крепкой воли, веры в победу. Можете секреты открыть, как нашему Генеральному секретарю родной Ленинской коммунистической партии удается все это соединять и все это реализовывать?

ОРЛОВСКИЕ КОРНИ

- Секрет главный, прежде всего, видимо, в орловских корнях. Земля там удивительная, потрясающая. Земля, которая на Москву никого без боя и сражений не пропускала никогда. Я, когда изучал Смутное время, удивился - только орловский воевода отказался присягать Лжедмитрию. Он сказал: «Я служу державе».

И я всю жизнь служил и служу идее и державе. А наша держава без идеи справедливости, дружбы и упорного трудолюбия выжить не может.

- Почему?

- Потому что освоить этот материк и защитить его, обеспечить свою свободу и безопасность могли только самые мужественные, крепкие, здоровые люди.

ЖЕНЩИНА И ПЧЕЛА

- Второй секрет. Я считаю, Саша, что самые гениальные творения природы и Всевышнего – это человек, женщина и пчела. Я давно это понял.

- Объясните…

- Женщина всех родила. Цветы дают прекрасные растения, семена. А пчела - главный эколог.

Поэтому наш род - Зюгановых - 350 лет занимается учительством на земле, передает из поколения в пополнение лучшее, что есть, созданное человечеством.

Учитель – это носитель всего самого интересного и полезного. Он с ранних лет прививает ребенку все, что создано самое лучшее.

- Ваши же родители были учителями…

- Да, и я в 17 лет пошел работать учителем сельской школы, горжусь этой уникальной профессией, преподавал многие предметы.

ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

- А еще какие секреты?

- Ну и, естественно, идея. Идеи великолепные, они движут всем прогрессом.

- Ваши идеи хорошо нам известны…

- Идея справедливости, идея торжества труда - они священны.

ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ И ХЛЕБОРОБ

- Саша, когда тут некоторые начинают вспоминать какие-то проблемы советской эпохи, эта эпоха была самой космической, победной и самой содержательной. Потому что потому в основу был положен труд и служение, надежное служение человеку… Когда дети, женщины, старики стали главным содержанием работы власти. И это определяет ее гуманизм и элементарную порядочность.

А что касается крепости духа и крепости тела, то мой род учительствовал и сражался. У нас три профессии - учителя, военные и врачи в основном. Сейчас - строители.

У меня сын занимается строительством. Два внука в Академии строительной учатся. Один в Тимирязевской аграрной академии.

У меня сегодня не только день рождения, но и праздник. Позвонили из Министерства строительства. Сказали - придут. Присвоили звание Почетного строителя.

- Отлично!

- Я это приму с удовольствием по одной причине. Потому что в пять лет меня отец привел на пасеку. Он на двух костылях вернулся с войны, ногу потерял под Севастополем. Сказал: «Мне нужен помощник». Мы с ним, когда я еще юношей был, построили лучший дом в деревне. Я сейчас помню, как и чертежи рисовали, и наличниками украшали, и тесом обшивали. Дом под железной крышей сделали. Такой красавец был!

И сад посадили большой. Но сад посадили не только себе. Отец пошел к председателю колхоза, Сабельников был такой, говорит: «Дайте мне машину, я привезу из питомника саженцы и всем посажу сад».

И привез все виды яблони, груши, вишни, сливы, цветущие кустарники. По деревне развез, показал, как надо сажать и как ухаживать.

А потом была орловская школа, отремонтировали.

Знаменитая «Орловская непрерывка», за которую орден получили мы с Ивановым. Первый в мире план генерального развития города Орла на 30 лет вперед.

А сейчас в родных Снегирях, где ты был, объект завершаю строить.

- Да? А какой?

- Это будет крытый, шикарный каток.

- Вы же в Снегирях создали военно-спортивный лагерь для детей из Новороссии.

- Да. Уже 25 тысяч ребят там отдохнули. Так что я не только строитель, но и строитель коммунизма, потому что это самое справедливое общество на земле. Давай, помогай. Но ты и помогаешь.

- Я помогаю.

- (смеется) По закрытому списку в КПРФ тебя можно уже принимать.

- (смеюсь) Да можно уже и по открытому.

- Чтобы тебя не выгнали с работы.

- В свое время мы вас назвали главным пасечником России. Вы не стали это отвергать. И называли вас на юбилее «орловским тяжеловесом». Вы тоже не стали это отрицать.

- А теперь можно называть орловским хлеборобом. Получил лучший урожай в мире. 185 центнеров с гектара.

- А, знаменитая пшеница «Зюгановка».

- Звонил Клычков, Орловский губернатор, поздравлял. Он сейчас в Бресте. Брест взял нашу пшеницу, брестский губернатор. Мы в прошлом году с ним были вместе. Ее посеял и он в восторге. Он говорит, урожай будет потрясающий. Но он, как умный человек, посеял в разных районах, в зависимости от дождей, климата. Так что ты поблагодари белорусов, брестчан, потому что они первые уцепились за то, что можно получить феноменальный результат.

Я своим предлагал десять раз: давайте семинар проведем, давайте посмотрим. Кашин отвез на родину, и комитет ездил, и там единороссы были, языками поцокали, похвалили.

А белорусы уже посеяли и получат в этом году шикарный урожай на 500 гектаров.

Это уже огромная делянка. Так что это тоже мне подарок ко дню рождения. Вчера губернатор звонил Брестской области и сказал: «Приглашу на косовицу. Урожай будет знатный».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОЕВОДА

- И завершающий вопрос. На партийных съездах голосуют тайно и единогласно за Зюганова. И вас можно уже назвать орловский воевода ЦК КПРФ?

- Не орловский, тогда уж всероссийский воевода.

- Всероссийский воевода. А почему?

- Я все-таки руководитель общероссийской партии, а также - патриотических сил, куда входят 56 организаций.

- Почему вас не отпускают с поста воеводы патриотических сил?

- Дело не в этом, понимаешь. Есть железное правило - на переправе в тяжелую минуту коней не меняют. Она очень глубокая.

Но я все делаю, ты обрати внимание… (Для преемственности) У нас в авангарде - молодежь. Коновалову 38 лет. И вокруг меня - и молодые, и способные, и с опытом - Афонин, Новиков… Там в этом составе и Дробот, и Царихин. Целая плеяда. У нас, вообще-то, очень молодая команда.

- Мы с Царихиным в «Партийной среде» (программа на Радио «КП») всех перечислили. У вас там и сталевары, и доярки есть, и хлеборобы.

- У нас рабоче-крестьянский, пролетарский и научно-культурный состав - блестящий. У нас каждый второй, третий ученый во фракции. Я этим очень горжусь.

СПАСИБО МАМЕ И КОМСОМОЛУ!

- Я сегодня, Саш, проснулся еще до пяти часов утра.

- Ого! Так рано!

- Как-то матери говорю: «Мама, что я в этот день так рано просыпаюсь?» А мама - мне: «Я в эту минуту тебя родила, сынок». Я так удивился.

Сегодня уже и зарядку сделал. Уже ручку в руках подержал. Уже получил поздравления со всей страны.

Знают, что рано встаю. Уже заварил чайку хорошего. Так что, готовлюсь.

- «Комсомолка» вас от души поздравляет. Мы желаем вам здоровья. И спасибо большое за все секреты, которые вы и нам выдаете, и нашим читателям.

- Комсомолу спасибо. А мне 14 лет не было, я из своей деревни пешком почти за 15 километров сходил в райцентр, ответил на все вопросы, билет комсомольский получил. И шел гордо домой.

А через неделю меня избрали секретарем школьной комсомольской организации. Так что я комсомолу многим обязан. Имей в виду, и в комсомоле, и в партии, я этим тоже горжусь, я не минул ни одной ступени. Секретарь комитета ВЛКСМ школы, колхоза, университета, военного карантина, своего батальона, университета, первый - райкома, первый - горкома, и в партии - от куратора Москвы и Ленинграда до Генсека.

* * *

- А я горжусь, что у меня есть такой Герой. Потому что и мой папа был строителем, Героем Социалистического Труда, монтажником-высотником. И мне очень приятно с вами работать, Геннадий Андреевич.

- Имей в виду, мы с тобой - строители справедливого общества.

- Да, так точно, товарищ Генеральный секретарь. Спасибо, я вас обнимаю.

- Благодарен за поздравление, обнимаю тебя.

- До свидания, счастливо!