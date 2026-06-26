Почему книги снова в тренде? Обсуждаем с директором книжного фестиваля «Красная площадь»

С директором книжного фестиваля «Красная площадь» Еленой Гребеневой мы поговорили о том, почему резко возрос интерес к книгам Фото: Александр Ширков. Перейти в Фотобанк КП

Более 520 тысяч человек посетили XII Книжный фестиваль «Красная площадь», который состоялся в Москве с 4 по 7 июня 2026 года. Свои книги представили около 400 издательств из 55 регионов страны. Красная площадь на четыре дня превратилась в огромную книжную вселенную. Грандиозный праздник книги в этом году превзошёл все ожидания как читателей, так и издателей.

Гости могли побывать на выступлениях Евгения Водолазкина, Дарьи Донцовой, Александры Марининой, Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Леонида Якубовича и других звезд, получить их издания с автографами, задать вопросы писателям и, конечно, познакомиться с книжными новинками.

Желанными участниками театрально-музыкальной программы фестиваля стали Светлана Крючкова, Борис Щербаков, Юрий Башмет, Евгений Князев, Александр Олешко, Владимир Кошевой, Сати Спивакова, Полина Агуреева, Алексей Гориболь, Иван Никифорчин и Екатерина Мечетина.

Всего для гостей фестиваля было организовано 800 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок на 27 площадках.

На фестивале работала радиостудия «Комсомольской правды». С директором книжного фестиваля «Красная площадь» Еленой Гребеневой мы поговорили о том, почему резко возрос интерес к книгам, насколько популярен аудиоформат и какие новые «фишки» организаторы придумали для посетителей.