Школы закрываются, люди умирают: Францию накрыла рекордная жара

Францию накрыла рекордная жара Фото: REUTERS.

Во Франции продолжается одна из самых тяжелых волн жары за всю историю метеонаблюдений. Температура во многих регионах превысила отметку в +40 градусов, а ночи перестали приносить хоть какое-то облегчение, сообщает France 24. Метеорологи называют происходящее беспрецедентным для июня, а власти предупреждают: пик жары еще не пройден.

В социальных сетях французы снимают ролики, как жарят яичницу прямо на подоконниках и металлических поверхностях, которые раскаляются под солнцем за считанные минуты. Но за вирусными видео скрываются куда более трагические последствия аномальной жары - человеческие жертвы и техногенные катастрофы.

Дажев горных районах Франции стоит жара Фото: REUTERS.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ

Метеорологи отмечают, что столь продолжительной и интенсивной жары в начале лета Франция еще не переживала. По данным Météo-France, в отдельных департаментах температура достигала +43 °C, а в Париже зафиксирована самая жаркая июньская ночь за весь период наблюдений - температура не опускалась ниже +24,2 градусов.

Экстремальный зной привел к многочисленным трагедиям - уже зарегистрированы десятки погибших. Среди них - двое маленьких детей, оставленных в запертом автомобиле в городе Карпантра. Они скончались от чудовищного перегрева.

Еще несколько пожилых людей умерли в квартирах. Особенно часто это случалось в домах старой постройки, которые быстро нагреваются и плохо остывают ночью.

Жара сказывается на здоровье жителей Франции Фото: REUTERS.

Одним из самых обсуждаемых происшествий стало ДТП в центре Парижа. Водитель городского автобуса потерял сознание от жары прямо за рулем. Машина выехала на тротуар и врезалась в дерево. Французские СМИ сообщают, что автобус не был оборудован кондиционером.

Неожиданной проблемой стали массовые утопления. Пытаясь спастись от палящего солнца, люди отправлялись купаться в реки и озера, однако сильное течение и отсутствие оборудованных пляжей привели к серии несчастных случаев. За несколько дней во Франции утонули десятки человек.

Из-за жары власти были вынуждены закрыть более тысячи школ или перевести их на сокращенный режим работы. На станциях метро постоянно звучат объявления с просьбой пить больше воды. В городах открываются специальные охлаждающие пункты, работают временные центры помощи для пожилых людей.

Туристы освежаются в фонтанах Фото: REUTERS.

ЗЕЛЕНЫЕ ВОЮЮТ С КОНДИЦИОНЕРАМИ

Каждая волна жары запускает во Франции дискуссию о кондиционерах. Экологические движения уже несколько лет указывают, что массовая установка кондиционеров увеличивает потребление электроэнергии, дополнительно нагревает улицы и не устраняет главную проблему — перегрев самих городов. Вместо этого они предлагают делать ставку на теплоизоляцию домов, установку наружных жалюзи и обустройство зеленых насаждений.

Однако на этот раз тон дискуссии изменился. Даже сторонники улучшения климатической политики признают, что для больниц, домов престарелых, общественного транспорта и людей из групп риска кондиционеры становятся не роскошью, а вопросом безопасности.

Не помогают даже кондиционеры Фото: REUTERS.

КЛИМАТ МЕНЯЕТСЯ

Метеорологи сравнивают нынешнюю ситуацию с катастрофической жарой 2003 года, когда во Франции погибли около 15 тысяч человек.

Синоптики предупреждают, что нынешняя волна может стать одной из самых масштабных за последние десятилетия. Самое тяжелое испытание для жителей — рекордно теплые ночи, за которые организм не успевает восстановиться.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что аномальная жара однозначно свидетельствует об изменении климата.

«Нынешние температурные рекорды не на десятые доли, а на целые градусы превышают предыдущие пиковые значения. К тому же эта жара идет волнами — только в июне во Франции их уже было две», - отметил Шувалов. - «Западную Европу сейчас накрыл антициклон, которые пришел из Северной Африки. Они посещают европейские страны все чаще и чаще. В этот раз зной может продлиться еще десять дней. Для таких стран, как Франция или Германия – это очень серьезное испытание».

В российской средней полосе такой напасти пока ждать не стоит.

«Фиксируется очень теплая погода на Севере и в Сибири, иногда с превышением нормы на 5—10, иногда даже на 15 градусов. Есть рекорды в Салехарде и в Воркуте. Но пока говорить о том, что будут экстремально высокие температуры в умеренных широтах, включая Москву, не приходится», - обнадежил эксперт.