Тимур Родригез и Катя Кабак. Фото: пиар Кати Кабак

Еще в апреле мы общались с 35-летней Катей Кабак по поводу свадьбы, и тогда артистка сообщила, что не может загадывать... Однако, отметила, что брак для нее очень важен. А уже через пару недель звезда сериала «Клуб» все-таки получила предложение от своего возлюбленного, 46-летнего Тимура Родригеза. Сегодня, в красивую дату 26.06.2026, Тимур и Катя официально зарегистрировали отношения в Москве во Дворце бракосочетания №1.

Фото: пиар Кати Кабак

Тимур Родригез и Катя Кабак сыграли свадьбу в красивую дату 26.06.2026 Тимур Родригез и Катя Кабак поженились после двух лет отношений

Добавим, что вокруг сегодняшнего дня из-за эффектной комбинации цифр был бешеный ажиотаж. Более того, сегодня в российских городах прошла ночь свадеб. Еще в апреле сообщали, что 26 июня в Москве будет зарегистрировано около 2 тысяч браков.

Фото: пиар Кати Кабак

Катя была одета в белое кружевное платье с разрезом. А голову Кабак украшала длинная фата. Тимур сочетал серо-голубой пиджак с белой рубашкой и брюками. Вместо традиционного лимузина влюбленные выбрали красный двухэтажный туристический автобус, куда поместились еще и гости.

Фото: пиар Кати Кабак

Накануне Катя и Тимур организовали последнюю холостяцкую вечеринку вместе с близкими друзьями, в числе которых оказались также Ассоль и Саша ST. Вместе с компанией пара колесила на лимузине по Москве. Также они заезжали в тир пострелять.

Фото: пиар Кати Кабак

«Для меня это (брак) очень важно. Я бы хотела верить, что каждый человек, который женится или выходит замуж, он хочет, чтобы это было раз и навсегда. И даже те люди, у которых по пять-семь браков, я уверена, что каждый раз вступая в брак, эти люди хотят, чтобы это было навсегда. Если говорить про институт семьи, то мне кажется, что это очень важно», — делилась с KP.RU Катя Кабак в апреле.

Фото: пиар Кати Кабак

А уже через пару недель актриса получила заветное предложение.

В соцсетях Родригез и Кабак поделились романтичными фотографиями, сделанными у кинотеатра «Художественный». На фасаде здания горела надпись: «Она сказала: „Да!“».

Затем Катя делилась подробностями подготовки к торжеству в соцсетях. Так, она сняла целый ролик, как выбирала свадебное платье. А помогали ей в этом друзья, которые голосовали за понравившийся наряд.

Добавим, что артисты встречаются с 2023 года. Ранее оба состояли в браках, но ради новых отношений развелись. У Кабак есть дочь от бизнесмена Андрея, у 46-летнего Родригеза двое сыновей от экс-супруги Анны Девочкиной.