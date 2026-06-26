«Отношения на работе мешают»: звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов сделал неожиданное заявление

Александра и Владимир Селивановы Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, также известный под творческим псевдонимом VAVAN, и его супруга, блогер Александра, в разговоре с KP.RU поделились своим мнением о популярных трендах, рассказали об отношении к одежде и спорту, а также прокомментировали идею знакомств между коллегами.

В последние годы многие пользователи все чаще ищут поддержку не у специалистов, а в социальных сетях. Люди делятся личными переживаниями, рассказывают о трудностях и получают поддержку от незнакомцев. Однако супруги Селивановы считают, что полностью заменить профессиональную помощь такой формат не способен.

Александра призналась, что видит в этом явлении как положительные, так и отрицательные стороны.

«Я вижу в этом и плюсы, и минусы. С одной стороны, приятно, что люди находят поддержку в сообществе, порой пара добрых слов от незнакомца может очень помочь. С другой стороны, профессиональная психологическая помощь все же глубже и безопаснее: соцсети могут дать временное облегчение, но не всегда помогают решить проблему по-настоящему. Лучше сочетать оба варианта: искать опору среди близких и при необходимости обращаться к специалистам», — заявила блогер.

Похожего мнения придерживается и Владимир: «Мне кажется, что раньше в соцсетях был только хейт и подстегивание друг друга, а сейчас люди начали объединяться и поддерживать — это классно. Но полностью заменять психологов они, конечно, не должны».

Не менее актуальной остается тема потребления и отношения к вещам. Пока одни регулярно обновляют гардероб, другие стараются подходить к покупкам более осознанно. По словам Александры, она не гонится за количеством одежды и предпочитает делать ставку на практичность. «Стараюсь покупать осознанно: раз в сезон обновляю пару базовых вещей, а не весь гардероб. Со старой одеждой поступаю по-разному: что-то отдаю подругам или родственникам, если хорошо сохранилось, что-то в благотворительные фонды, а изношенное перерабатываю или использую в хозяйстве. Траты на одежду держу в рамках бюджета: важнее качество и универсальность, чем количество», — заявила супруга актера.

У Владимира подход иной. Артист признался, что за его стиль во многом отвечает супруга, а серьезную ревизию гардероба он устраивает нечасто: «Примерно раз в год я зову стилиста на разбор гардероба, и она заставляет не выбрасывать вещи, а отдавать родственникам или убирать из гардероба. За мой аутфит отвечает любимая жена, поэтому раз в два месяца что-то новое я покупаю. Плюс очень много денег уходит на сценические костюмы для команды на концерты, это не маленькие суммы».

Лето уже в самом разгаре, поэтому супруги поделились лайфхаком, как быстро привести себя в форму перед отпуском. Александра уверена, что главное в этом вопросе — не навредить организму. «Главное — без резких мер и стресса для организма. Начните с режима: высыпайтесь, пейте достаточно воды, сократите сахар и фастфуд. Добавьте легкую активность: прогулки, плавание, растяжку. Если есть время, помогут массаж и уходовые процедуры для тонуса кожи. И помните: красивое тело — это здоровое тело, а уверенность в себе важнее любых стандартов», — сказала Александра.

Владимир же сделал ставку на спорт и дисциплину. «Три силовые тренировки в неделю и две кардио — это лучший способ подготовиться к пляжному сезону. Я сам на этом пути. И объявляю следующий год годом спорта. VAVAN должен преобразиться!» — сказал артист в разговоре с KP.RU.

Супруги также оценили инициативу о знакомствах одиноких россиян по месту работы. И если Александра увидела в такой идее плюсы, то Владимир оказался настроен гораздо скептичнее.

«Идея интересная, но неоднозначная. С одной стороны, коллеги — это люди с общими интересами и ритмом жизни, так что шанс найти близкого по духу человека есть.

С другой стороны, рабочие отношения могут усложниться, если что-то пойдет не так. Думаю, все должно быть добровольно и деликатно, без давления. Лучше поддерживать атмосферу дружелюбия в коллективе, тогда и знакомства случатся естественно», — считает Александра.

А вот ее супруг убежден, что искать вторую половину лучше за пределами офиса. «Звучит странно. Пока не увижу конкретный кейс, не могу комментировать или дать ответ. Люди должны знакомиться друг с другом на улице, в театрах, кино, в ночных клубах, где угодно, но точно не на работе, потому что отношения на работе мешают продуктивности», — заключила звезда сериала «Реальные пацаны» в разговоре с KP.RU.