В новых регионах России собирали персональные данные под видом новых выплат военным

Власти Херсонской области официально назвали эту кампанию фейком и предупредили о новой схеме по сбору персональных данных Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появились сообщения, что телеграм-бот ПСБ банка начал прием обращений на единоразовую выплату. Указывается, что подать заявление могут военнослужащие, члены семей военнослужащих, жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, граждане Российской Федерации. Даже появились сообщения и скриншоты с утверждением, что деньги «реально приходят» на карты заявителей. Однако за этими высказываниями скрывается банальный сбор персональных данных. Это выяснил сайт kp.ru. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа»

В одном из постов даже был указан ориентировочный диапазон выплат, мол «в зависимости от результатов проверки размер выплаты может составить от 50 000 до 300 000 рублей». При этом для получения средств пользователям предлагают оставить ФИО, контакт и номер карты через чат бот.

Эксперты ПСБ предупреждают, что представители банка не запрашивают финансовые или персональные данные клиентов в интернете и не просят переходить по ссылкам в сообщениях. Банк не проводит акции в поддержку военнослужащих и их родных в чат-ботах, мессенджерах и социальных сетях. Обо всех акциях и программах поддержки организация уведомляет клиентов через свой официальный сайт, в интернет-банке или мобильном приложении.

Анализ показал, что большинство Telegram аккаунтов, через которые разошлись сообщения, были созданы буквально 18–19 июня. Всё это боты, которые уже либо сами удалили посты, либо заблокированы.

Власти Херсонской области официально назвали эту кампанию фейком и предупредили о новой схеме по сбору персональных данных:

«Новая схема мошенников — сбор данных под видом получение мер социальной поддержки. В чатах телеграм-каналов появились сообщения о том, что отделение банка ПСБ запустило чат-бот для оформления единоразовой выплаты для жителей Херсонской области — это фейк".

Как работает схема: мошенники дают ссылку на фейковый бот; жертва переходит и сама вводит свои данные; как эти сведения используются дальше, неизвестно (в том числе, для звонков с целью вымогания денег через угрозы или обман).

"Будьте осторожны: банк не выдает единоразовую выплату через чат-боты в социальных сетях. Со всеми действующими выплатами можно ознакомиться на официальных страницах Министерства труда и социальной защиты Херсонской области»", - предупредили власти.

Сообщения о поддельных выплатах уже имели прецеденты: в марте этого года фиксировались попытки фейкометов выдавать чаты за банковские службы и предлагать «помощь» военнослужащим и их родственникам с обещаниями материальной поддержки. Тогда мошенники ссылались на реальные программы и использовали узнаваемые логотипы, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв.

По данным специалистов, нынешняя волна отличается скоростью и массовостью появления новых каналов, но по сути использует ту же технику — фальшивые боты, поддельные объявления и просьбы ввести персональные данные.

На данный момент сведения о выплатах военнослужащим через официальный чат бот банка в российских крупных СМИ и на официальных страницах ПСБ не подтверждаются.