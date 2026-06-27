Именинница внезапно пропала посреди ночи, а затем ее тело нашли на заднем сиденье утопленного в реке автомобиля

После смерти женщины осталось много вопросов. Фото: КП-Пермь

В ночь с пятницы на субботу, 19 июня, живописный берег реки Ирень в Кунгурском районе Пермского края, близ деревни Шубино, стал местом страшной драмы. По предварительной информации, у воды решили отметить 35-летний юбилей известной в регионе наездницы и тренера конно-спортивного клуба Александры. Но женщина даже не подозревала, что все это закончится страшной трагедией.

АВТОМОБИЛЬ ПОД ВОДОЙ

Как сообщает «КП-Пермь», именинница встречала свой день рождения не в шумном кругу друзей, а в узком семейном кругу – вместе с супругом. Они остались ночевать прямо у реки, наслаждаясь летней ночью. Но глубокой ночью произошло нечто странное – женщина исчезла.

Первыми, кого известили о пропаже, стали родители именинницы. Прибыв на место, они немедленно начали осмотр прибрежной зоны и практически сразу обнаружили следы протекторы шин, которые вели прямо к воде, обрываясь у самой кромки реки. Далее все еще хуже – в темной глади реки угадывался силуэт автомобиля.

«Мы подошли к воде и увидели ее машину. Крыша транспортного средства торчала наружу, буквально в нескольких метрах от берега», - говорят знакомые.

ПОГИБШАЯ БЫЛА НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ

Утром, около десяти часов, на место трагедии прибыли водолазы. Специалисты оперативно подняли автомобиль. Внутри находилось тело погибшей.

Что случилось, по-прежнему остается загадкой. Мать погибшей рассказала, что в ту ночь ее дочь тренировалась, а затем каталась на машине вдоль береговой линии сначала вместе с мужем, а затем, по какой-то причине, одна.

При этом тело Александры находилось не на водительском сиденье, как можно было бы предположить при потере управления, а на заднем ряду сидений. Этот факт моментально породил множество вопросов. И главный их них – была ли она жива в момент погружения?

Также из дамской сумочки, которая обычно хранится в бардачке, бесследно исчезли паспорта – как самой женщины, так и, предположительно, ее мужа. Исчезновение удостоверений личности выглядит крайне странно на фоне общей картины.

В настоящий момент проводится расследование. Правоохранители пока воздерживаются от официальных комментариев.