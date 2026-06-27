Бывший полицейский вместе с женой долгое время насиловали своих детей: для этого дома держали полный пакет секс-игрушек

Прокуратура запросила для обоих практически максимальные сроки. Фото: КП-Екатеринбург

В Свердловском областном суде завершились прения по резонансному делу бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея и его жены Анастасии (оба имени изменены. – Ред.), обвиняемых в чудовищных преступлениях против детей. Прокуратура запросила практически максимальные сроки: 25 лет лишения свободы для мужчины и 24 года для женщины.

КАК ВСЕ УЗНАЛИ

Поводом для задержания супругов 13 апреля 2025 года стало экстренное обращение родственников Анастасии, которые заподозрили неладное в отношениях внутри семьи. Девочки приходились Андрею падчерицами.

На первых допросах, как сообщает «КП-Екатеринбург», пара демонстрировала раскаяние – они просили прощения у пострадавших девочек и, казалось, готовы были сотрудничать со следствием. Однако в зале суда тактика кардинально изменилась: от полного признания они перешли к частичному, пытаясь смягчить свою участь и переложив часть ответственности друг на друга.

Андрею, который долгие годы носил погоны и работал с собаками в полиции, предъявлено обвинение по 39 эпизодам, включающим изнасилования и иные насильственные действия в отношении малолетних.

Его супруга Анастасия, по версии следствия, не просто закрывала глаза на происходящее, но и активно способствовала преступлениям. Ей вменяют неисполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением, а также соучастие в 30 эпизодах нарушения половой неприкосновенности детей.

Иными словами, женщина, которая должна была защищать, предала тех, кто зависел от нее больше всего.

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ СЕКС-ИГРУШЕК

Жизнь семьи до ареста выглядела обыденной. Анастасия трудилась уборщицей, затем перешла в охрану на местном предприятии. По словам одной из знакомых семьи, она производила впечатление замкнутой и немного странной женщины, но ничто не указывало на скрытое насилие в семье.

Настоящим потрясением для окружения стал обыск, так как в доме нашли полный пакет секс-игрушек.

По время следствия появились слухи, что Андрей пытался свести счеты с жизнью в следственном изоляторе, не выдержав давления и осознания содеянного. А Анастасия, по некоторым данным, на определенном этапе пыталась взять весь удар на себя, но позже от этой стратегии отказалась.

В настоящий момент коллегия судей удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 6 июля.