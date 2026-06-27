Бывший полицейский вместе с женой долгое время насиловали своих детей: для этого дома держали полный пакет секс-игрушек

В Свердловском областном суде завершились прения по резонансному делу бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея и его жены Анастасии (оба имени изменены. – Ред.), обвиняемых в чудовищных преступлениях против детей. Прокуратура запросила практически максимальные сроки: 25 лет лишения свободы для мужчины и 24 года для женщины.
Поводом для задержания супругов 13 апреля 2025 года стало экстренное обращение родственников Анастасии, которые заподозрили неладное в отношениях внутри семьи. Девочки приходились Андрею падчерицами.
На первых допросах, как сообщает «КП-Екатеринбург», пара демонстрировала раскаяние – они просили прощения у пострадавших девочек и, казалось, готовы были сотрудничать со следствием. Однако в зале суда тактика кардинально изменилась: от полного признания они перешли к частичному, пытаясь смягчить свою участь и переложив часть ответственности друг на друга.
Андрею, который долгие годы носил погоны и работал с собаками в полиции, предъявлено обвинение по 39 эпизодам, включающим изнасилования и иные насильственные действия в отношении малолетних.
Его супруга Анастасия, по версии следствия, не просто закрывала глаза на происходящее, но и активно способствовала преступлениям. Ей вменяют неисполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением, а также соучастие в 30 эпизодах нарушения половой неприкосновенности детей.
Иными словами, женщина, которая должна была защищать, предала тех, кто зависел от нее больше всего.
Жизнь семьи до ареста выглядела обыденной. Анастасия трудилась уборщицей, затем перешла в охрану на местном предприятии. По словам одной из знакомых семьи, она производила впечатление замкнутой и немного странной женщины, но ничто не указывало на скрытое насилие в семье.
Настоящим потрясением для окружения стал обыск, так как в доме нашли полный пакет секс-игрушек.
По время следствия появились слухи, что Андрей пытался свести счеты с жизнью в следственном изоляторе, не выдержав давления и осознания содеянного. А Анастасия, по некоторым данным, на определенном этапе пыталась взять весь удар на себя, но позже от этой стратегии отказалась.
В настоящий момент коллегия судей удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 6 июля.