Две банкирши вынесли золота на 2 млрд рублей и теперь делают вид, что денег у них нет

Банкирши разработали простую и эффективную схему. Фото: КП-Петербург

Это преступление оказалось настолько громким, что некоторые его уже окрестили главной аферой десятилетия. Причем не только в России, но и в мировой банковской практике.

Как сообщает «КП-Петербург», две сотрудницы местного отделения крупного банка сумели вынести из корпоративного хранилища почти 10 тысяч золотых инвестиционных монет. Общая сумма похищенного перевалила за 2 миллиарда рублей, а общий вес драгметалла составил более 160 килограммов. Злоумышленницы под носом у охраны и коллег месяцами сбывали золото частями в сторонние финансовые организации, причем по цене значительно ниже рыночной, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Но самое удивительное, что автором этой дерзкой схемы стала не закоренелая преступница и аферистка, а простая женщина из самарской глубинки.

ОТ ДЕРЕВНИ ДО ЭЛИТНОГО КОТТЕДЖА

55-летняя Анна Андрейченко (имя изменено. – Ред.) родилась в крошечном селе Тенеево, что в Кошкинском районе Самарской области. Согласно переписи 2010 года, там проживало чуть более 250 человек. Провинциальная жизнь явно не входила в планы амбициозной девушки, и она отправилась покорять областной центр. В Самаре она устроилась в одну из федеральных кредитных организаций. Позже переехала в Псков. В это время Анна вела довольно скромное существование – журналистам удалось отыскать кредитные обязательства и долги, зафиксированные на сайте судебных приставов. Более того, местные знакомые утверждали, что женщина некоторое время находилась в розыске по линии УВД, однако детали этого эпизода остаются неясными.

Тем не менее, Андрейченко вела совершенно обычную жизнь – муж, дети. Да и карьера потихоньку шла в гору. За усердную работу и хорошие показатели она в итоге получила повышение и переехала в Санкт-Петербург, где возглавила монетный бутик одного из банков, а вскоре и вовсе стала управляющей отделения. Именно тогда ее финансовое положение резко изменилось.

При официальной зарплате около 130 тысяч рублей в месяц у нее в разное время числились три автомобиля марки BMW, а также роскошная недвижимость – регистрация в престижном коттеджном поселке «Токари-лэнд» в Ленинградской области. Однако главной страстью руководительницы банковского офиса были путешествия. По словам друзей, по ее маршрутам можно изучать географию мира: Дубай, Хельсинки, Амстердам, Нью-Йорк, Болонья, Париж, Мадрид, Тель-Авив, Лиссабон, Франкфурт, Вена, Лондон и многие другие города. В свободное время Анна увлекалась разведением дорогих йоркширских терьеров. Окружающие давно задавались вопросом, откуда у рядовой сотрудницы банка такие средства, но ответ крылся в ее сообщнице.

СКРЫТНАЯ ПОМОЩНИЦА

В отличие от энергичной начальницы, 55-летняя менеджер по работе с клиентами Марина Полежаева (имя также изменено. – Ред.) всегда держалась в тени. Она производила впечатление обычной домохозяйки, жены и матери, передвигалась на скромном Toyota RAV4 и получала порядка 60–70 тысяч рублей в месяц. Ее отпуска были куда более скромными: Финляндия, Греция, Эстония, Туркменистан...

Незадолго до ареста в ее социальных сетях появился статус: «Кайфую». И, похоже, у нее действительно были для этого все основания. Вместе с коллегой они должны были стать мультимиллионерами.

Сколько именно времени они занимались кражей монет, пока остается загадкой. Следствие пока еще не смогла доподлинно воссоздать схему преступления. Возможно, речь идет о месяцах, а возможно, и годах систематических хищений. Объектом кражи стали не купюры, а золотые монеты серии «Победоносец», эмитированные Центробанком России. Эти инвестиционные слитки чеканятся из чистого золота: на аверсе изображен двуглавый орел, на реверсе – Георгий Победоносец, поражающий змея. Всего из ячейки исчезло 8 893 монеты, среди которых были номиналы 50, 100 и 200 рублей. Суммарный вес украденного, по расчётам издания, превысил 160 килограммов.

Судя по материалам дела, по состоянию на 20 июня 2026 года стоимость похищенного оценивается в 2 022 290 095 рублей.

Женщины в суде. Фото: КП-Петербург

СБЫВАЛИ В СОСЕДНИХ БАНКАХ

Возникает вопрос: как можно сбыть почти два центнера золота, не привлекая внимания? Ведь в обычном супермаркете такую монету не оплатишь. Однако схема оказалась банально простой. Как узнали петербургские журналисты «Комсомолки», банкирши просто продавали монеты... в другие банки. Причем делали это небольшими партиями, чтобы не вызвать подозрений у служб безопасности, и по заниженной стоимости, соглашаясь на потерю прибыли ради скорости сбыта. Примечательно, что для таких сделок не требуется сложных документов, достаточно только паспорта.

Согласно подсчетам, если женщинам удалось реализовать все монеты по заниженному курсу, они «потеряли» около 400 миллионов рублей, получив на руки примерно 1,6 миллиарда. Впрочем, даже этой суммы хватило бы на безбедную жизнь.

Раскрытие преступления оказалось делом техники. Плановую инвентаризацию никто не отменял, и при проверке хранилища финансисты с ужасом обнаружили, что оно опустело почти на два центнера. Виновных вычислили мгновенно – по записям камер наблюдения и журналам доступа в сейфовую комнату. Андрейченко взяли под стражу и отправили в СИЗО, тогда как ее подчиненная пошла на сделку со следствием и была отпущена под домашний арест.

КУДА УШЛИ МИЛЛИАРДЫ?

Интересно, что при обысках у задержанных не обнаружили крупных сумм наличными. В официальных релизах суда говорится, что дамы успели «распорядиться деньгами по своему усмотрению». Однако возникает вопрос: реально ли потратить или спрятать полтора миллиарда рублей так, чтобы это осталось незамеченным? Следствие склоняется к тому, что средства тщательно припрятаны, и сейчас оперативники занимаются их поиском

Юристы уже комментируют возможные последствия. Глава Центра уголовной защиты, экс-следователь Евгений Зобов пояснил, что банк заявит гражданский иск в рамках уголовного дела. Для обеспечения взыскания арестуют все имущество фигуранток – автомобили, недвижимость, счета. С учетом чудовищного размера ущерба каждой из женщин грозит до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Окончательный срок будет зависеть от степени вины, поведения на следствии и, что самое важное, от возмещения ущерба.

Если деньги так и не найдут, после отбытия наказания женщины теоретически смогут жить припеваючи. В истории криминалистики есть похожий случай: в Перми инкассатор Шурман украл 250 миллионов рублей, и один миллион из них так и не был обнаружен, несмотря на применение даже гипноза на допросах. Его родственники утверждали, что забыли место тайника.

Корреспонденты «КП-Петербург» попытались связаться с мужьями и детьми задержанных, чтобы получить хоть какие-то комментарии о произошедшем, однако родственники предпочли сохранить ледяное молчание, оставив все вопросы открытыми.

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