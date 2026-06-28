Во время атаки беспилотников мужчина не стал прятаться и спасал детей: за это поплатился жизнью

Спрятал дочь, а затем выбежал помогать детям на улице. Фото: соцсети

Тишина крымского пригорода разорвалась гулом вражеского беспилотника. В тот роковой вечер в Керчи случилось то, что навсегда изменило жизнь одной семьи. Денис Галанов – чемпион Крыма по мотокроссу и наставник юных гонщиков, а также отец восьмилетней девочки не стал прятаться. Он сделал выбор за доли секунды, и этот выбор стоил ему жизни.

ПОСТУПИЛ КАК ГЕРОЙ

В момент, когда появились беспилотники, Денис действовал как настоящий воин: хладнокровно и стремительно. Как сообщает «КП-Крым», он успел укрыть дочь в относительно безопасном углу, приказав ей не высовываться. Затем, не раздумывая, выбежал во двор – там были соседские дети, растерянные и напуганные.

«Он лично помог им сесть в машину, прокричал водителю маршрут, а сам остался. И в этот миг над его головой полыхнул взрыв», - сквозь слезы рассказывает Юлия, вдова Дениса.

Когда повсюду вспыхнул огонь, сосед бросился в дым и вытащил дочь Дениса из-под обломков. В итоге место действительно оказалось безопасным – на ней всего лишь шишка на лбу да царапины. А вот мужчина оказался прямо под взрывной волной и скончался на месте. Медики уже ничем помочь не могли.

ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ НА ПОХОРОНАХ

Сегодня спасенная девочка уже бегает с подружками. Со стороны даже кажется, что будто ничего с ней не случилось. Но это обманчивое впечатление. Мать девочки говорит, что ребенку предстоит долгая работа с психологом. Она потеряла не просто папу – она потеряла своего главного учителя и друга.

Похороны Дениса прошли 24 июня. Пришли десятки людей – друзья, коллеги по треку, просто знакомые. Кто-то привозил цветы, кто-то предлагал транспорт, кто-то переводил последние деньги, чтобы семья хотя бы сейчас не думала о бытовом. И это лучшее доказательство того, как много значил этот человек.

Денис вместе с дочерью. Фото: соцсети

«ОНА – ЕГО ПРОДОЛЖЕНИЕ»

Известно, что Денис жил мотоциклами. Это было не просто хобби, а вся его судьба. Своими руками, без чьей-либо помощи, он обустроил тренировочную трассу в Ленинском районе, где из поколения в поколение растил юных пилотов. Он учил их не только виражам и прыжкам, но и тому, как держать удар, как не сдаваться и как нести ответственность за тех, кто рядом.

В ноябре этого года он должен был стартовать в финале Кубка Юга России. Он готовился, мечтал, рассчитывал каждый метр трассы. Он любил скорость, но еще больше – свободу, которую она дарит. Его дочь – точная копия отца.

«Теперь я буду учить ее всему, что не успел он. Потому что она – его продолжение», - говорит жена погибшего.