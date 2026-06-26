ДОМ.РФ разработает новую методологию ЭКГ-рейтинга на базе ЕИСЖС

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ДОМ.РФ масштабирует применение всероссийского ЭКГ-рейтинга (Экология, Кадры, Государство) в своих ключевых бизнес-процессах и разрабатывает отраслевую систему оценки девелоперских компаний «ЭКГ+ в строительстве». Об этом в рамках сессии «Юридический рынок в новой ЭКГ-реальности: карта действующих инициатив, вызовы 2026 года и сценарии развития» на полях Петербургского международного юридического форума-2026 сообщил руководитель департамента судебно-претензионной работы ДОМ.РФ Максим Белов.

Ключевое отличие обновленной методологии — смещение фокуса с формальных производственных показателей на социальную миссию строительного бизнеса. Индекс будет фиксировать не только устойчивость застройщиков, но и их конкретные усилия по созданию комфортных условий для семей с детьми. Беспрецедентную точность оценке гарантирует технологическая база: компания, как оператор Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), получила доступ к массиву верифицированных данных. Это позволяет отслеживать качественные характеристики проектов на всех этапах.

«ДОМ.РФ выступает флагманом создания первого отраслевого индекса девелоперов — “ЭКГ+Стройка”. Его технологическим фундаментом является Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), — сообщил руководитель департамента судебно-претензионной работы компании Максим Белов. — Но наша миссия шире: новый индекс оценивает девелоперов не только по скорости строительства, но и по вкладу в будущее страны — созданию комфортной среды для семей с детьми».

Что касается внутренней эффективности, то компания уже полностью перевела оценку контрагентов в цифровую плоскость. Внедрен национальный стандарт ГОСТ Р 71198-2026, включающий 57 пунктов цифрового мониторинга. По итогам структурирования более 1400 поставщиков выяснилось, что около 88% объемов всех закупок приходятся на партнеров с высокими уровнями надежности (А и B). Отныне процедура предельно прозрачна: участники прикладывают к заявкам выписку с портала экг-рейтинг.рф, а закупочная комиссия верифицирует эти сведения в режиме реального времени через государственный реестр.