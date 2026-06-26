Нарушил традицию: Карл III отказался жить в Букингемском дворце

Король Карл III и королева Камилла официально объявили, что остаются в особняке Кларенс-хаус Фото: REUTERS.

Букингемский дворец больше не будет домом для английских королей. По крайней мере, в ближайшие годы. После 10 лет ремонта стоимостью 369 млн фунтов выяснилось - жить в обновленной резиденции никто из королевской семьи не собирается, пишет таблоид Daily Mail.

Король Карл III и королева Камилла официально объявили, что остаются в особняке Кларенс-хаус, который расположен буквально через дорогу от дворца. Борющийся с онкологией монарх хочет жить в уединении и покое, а не в резиденции с 800 комнатами. Принц Уильям ранее также дал понять, что после восшествия на престол тоже не переедет в Букингемский дворец. Вместе с супругой Кейт Миддлтон он намерен жить в Виндзоре, вдали от Лондона.

Фактически британская корона за счет налогоплательщиков устроила ремонт, спасая символ монархии, а затем предпочла дворец уединением в скромном коттедже.

При этом Букингемский дворец не превратится в музей. Там по-прежнему будут проходить приемы, аудиенции, награждения, а также визиты глав государств. Королевский аппарат в свою очередь также останется во дворце, куда каждое утро будет приходить на «работу» Карл III.

Букингемский дворец превратился в постоянную королевскую резиденцию в 1837 году благодаря королеве Виктории.

Источники в окружении действующего монарха уверяют, что данное решение вовсе не отказ от традиций, а взгляд в будущее. В освободившиеся помещения собираются чаще пускать туристов, чтобы дворец приносил больше доходов и меньше зависел от налогов простых британцев - это давняя мечта Карла.

Конечно, есть и критики, утверждающие, что без постоянного присутствия монарха дворец потерял свое сердце и душу, не говоря уже о международной престиже, превратившись в офис, хоть и очень пышный.

Впрочем, Букингемский дворец уже давно перестал быть домом для британской монархии. Елизавета II в последние годы жизни практически не появлялась в столичной резиденции. После начала пандемии COVID-19 она предпочитала Виндзорский замок.

Тем временем, Карл III впервые раскрыл подробности, сколько налогов он лично заплатил в казну. Речь идет почти о 13 млн фунтов за прошлый год и более 30 млн с момента вступления на престол. Принц Уильям выплатил 7,7 млн фунтов в виде подоходного налога и налога на прирост капитала.

Забавный факт скрывался в деталях: принц Уэльский официально берет с собственного отца более полумиллиона фунтов в год за аренду любимого загородного поместья Карла III Хайгроув в Глостершире. После смерти Елизаветы II оно перешло Уильяму.

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