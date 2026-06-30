Неизвестные шедевры Григория Федосеева

29 июня исполнилось 58 лет, как скончался замечательный писатель, путешественник, первопроходец и создатель многих карт СССР Григорий Анисимович Федосеев.
И за несколько месяцев до этой даты дочь писателя Вера Григорьена обнаружила во время уборки в краснодарской квартире большую коробку с пленками. Оказалось, это неразобранные пленки отца. Не все они были в идеальном состоянии, поэтому нескольким добровольцам во главе с членом РГО и фотохудожником Виктором Затолокиным пришлось провести гигантскую работу по восстановлению и оцифровке архива. Сейчас работа завершена - спасены более 5000 кадров, считавшихся утерянными.
- Весь мир знает Федосеева как мастера слова, но тут он открылся и как великолепный фотограф! - отмечает Виктор. - Композицию Григорий Анисимович выбирал как настоящий художник, с аппаратурой работал профессионально. Причем многие снимки были сделаны на цветную пленку - и это в 40 - 50-х годах! Он очень много снимал, хотя по кадрам видно, как это было нелегко делать в экспедициях при огромной загрузке. Как в прямом, так и в переносном смысле - он нес на себе по тайге не только личные вещи и снаряжение, но и пару фотоаппаратов с запасом пленок. Но находил в себе силы и писать, и снимать.
Многие кадры из восстановленного архива еще никогда не были напечатаны. И здесь явно нужно делать фотоальбом, устраивать выставки, чтобы как можно больше людей познакомились не только с литературным наследием прекрасного русского писателя, но и с его наследием фотографическим.
Сегодня мы публикуем несколько фотографий из вновь обретенного архива Григория Анисимовича Федосеева.
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Григорий Анисимович Федосеев - выдающийся советский писатель и инженер-геодезист.
Родился 19 января 1899 года в казачьей семье на Кубани. В 1930-х годах переезжает в Новосибирск, где работает инженером, участвует в полевых геодезических работах в Забайкалье и Восточных Саянах. В 1938 году
Федосеев становится начальником отряда, позднее - начальником экспедиции. Более 30 лет он трудится над созданием карты СССР. Руководит топографическими работами на Дальнем Востоке, Сибири, в Арктических регионах, исследует территорию будущей Байкало-Амурской магистрали. За эту большую работу он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.
Геодезист Федосеев был настоящим первопроходцем, забирался в места, где не ступала нога человека, неоднократно вступал в единоборство с природой. Приключения, размышления, богатый жизненный опыт фиксировался в дневниках, которые Григорий Анисимович вел по горячим следам: в палатке, у костра, в зной и стужу. На основе этих записей и родились его книги, самыми знаменитыми из которых стали: «Мы идем по Восточному Саяну», «Тропою испытаний», «Смерть меня подождет», «Пашка из Медвежьего лога», «Злой дух Ямбуя», «Последний костер».
Завершив карьеру исследователя, он переехал в Краснодар, где начал серьезно заниматься литературой. Дебютировав в качестве писателя в 50 лет, он быстро завоевал не только общероссийскую, но и мировую славу.
Григорий Анисимович скоропостижно скончался 29 июня 1968 года в Москве, не дожив полгода до 70-летия. По завещанию, одна из двух урн с его прахом была захоронена в Саянах, а другая - в Краснодаре на Славянском кладбище.
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