Неизвестные шедевры Григория Федосеева

Автор на фоне еще не исследованной территории, которая скоро будет нанесена на карту. Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

29 июня исполнилось 58 лет, как скончался замечательный писатель, путешественник, первопроходец и создатель многих карт СССР Григорий Анисимович Федосеев.

И за несколько месяцев до этой даты дочь писателя Вера Григорьена обнаружила во время уборки в краснодарской квартире большую коробку с пленками. Оказалось, это неразобранные пленки отца. Не все они были в идеальном состоянии, поэтому нескольким добровольцам во главе с членом РГО и фотохудожником Виктором Затолокиным пришлось провести гигантскую работу по восстановлению и оцифровке архива. Сейчас работа завершена - спасены более 5000 кадров, считавшихся утерянными.

Верный проводник писателя - эвенк Улукиткан, герой нескольких произведений. Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

- Весь мир знает Федосеева как мастера слова, но тут он открылся и как великолепный фотограф! - отмечает Виктор. - Композицию Григорий Анисимович выбирал как настоящий художник, с аппаратурой работал профессионально. Причем многие снимки были сделаны на цветную пленку - и это в 40 - 50-х годах! Он очень много снимал, хотя по кадрам видно, как это было нелегко делать в экспедициях при огромной загрузке. Как в прямом, так и в переносном смысле - он нес на себе по тайге не только личные вещи и снаряжение, но и пару фотоаппаратов с запасом пленок. Но находил в себе силы и писать, и снимать.

Бревна и цемент для геодезического знака затаскивали на вершину вручную. Фото: Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Многие кадры из восстановленного архива еще никогда не были напечатаны. И здесь явно нужно делать фотоальбом, устраивать выставки, чтобы как можно больше людей познакомились не только с литературным наследием прекрасного русского писателя, но и с его наследием фотографическим.

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Сегодня мы публикуем несколько фотографий из вновь обретенного архива Григория Анисимовича Федосеева.

После удачной охоты. Группа Федосеева тащит в лагерь добытых медведей. Фото: Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Григорий Анисимович Федосеев - выдающийся советский писатель и инженер-геодезист.

Родился 19 января 1899 года в казачьей семье на Кубани. В 1930-х годах переезжает в Новосибирск, где работает инженером, участвует в полевых геодезических работах в Забайкалье и Восточных Саянах. В 1938 году

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Федосеев становится начальником отряда, позднее - начальником экспедиции. Более 30 лет он трудится над созданием карты СССР. Руководит топографическими работами на Дальнем Востоке, Сибири, в Арктических регионах, исследует территорию будущей Байкало-Амурской магистрали. За эту большую работу он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Геодезист Федосеев был настоящим первопроходцем, забирался в места, где не ступала нога человека, неоднократно вступал в единоборство с природой. Приключения, размышления, богатый жизненный опыт фиксировался в дневниках, которые Григорий Анисимович вел по горячим следам: в палатке, у костра, в зной и стужу. На основе этих записей и родились его книги, самыми знаменитыми из которых стали: «Мы идем по Восточному Саяну», «Тропою испытаний», «Смерть меня подождет», «Пашка из Медвежьего лога», «Злой дух Ямбуя», «Последний костер».

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Завершив карьеру исследователя, он переехал в Краснодар, где начал серьезно заниматься литературой. Дебютировав в качестве писателя в 50 лет, он быстро завоевал не только общероссийскую, но и мировую славу.

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Фото: Григорий ФЕДОСЕЕВ

Григорий Анисимович скоропостижно скончался 29 июня 1968 года в Москве, не дожив полгода до 70-летия. По завещанию, одна из двух урн с его прахом была захоронена в Саянах, а другая - в Краснодаре на Славянском кладбище.

Фильм о Григории Федосееве «Мы идем по Восточным Саянам»

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