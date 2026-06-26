Врач Оксана Драпкина: Всего пять простых здоровых привычек снижают смертность почти на 40%

Одна из здоровых привычек - ежедневная ходьба. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В основе долголетия россиян и здоровья нации лежит не столько высокотехнологичная медицина, сколько повседневный образ жизни и внутренний настрой каждого человека. Как показывают многочисленные исследования ученых, всего пять простых здоровых привычек способны снизить общую смертность населения на 39%. Об этом директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала на III международном форуме превентивной медицины «Превентмед-2026».

По ее словам, ни один современный препарат или хирургическая операция не дают подобного эффекта. Вот эти пять здоровых привычек, которые нужно соблюдать ежедневно:

1. Не курить в любом возрасте.

2. Не злоупотреблять алкоголем.

3. Не пересаливать пищу.

4. Каждый день съедать 400 граммов овощей и фруктов.

5. Один час ходьбы ежедневно (со средней скоростью 6 километров в час).

Доктор подчеркнула, что вредные привычки россиян наносят стране колоссальный экономический ущерб.

«Здоровье граждан имеет вполне конкретное экономическое измерение. Прямые затраты государства на медицинскую помощь составляют около 430 миллиардов рублей, однако косвенный ущерб от преждевременной смертности исчисляется уже триллионами. Для снижения этого бремени необходима экосистема долголетия, построенная на трёх принципах: знать, хотеть и создавать условия», - отметила Оксана Драпкина.

В основе первого принципа - «знать» - лежит медицинская грамотность населения. Россия стала первым в мире государством, где был разработан и изучен этот показатель. Как показывает практика, люди легко находят необходимую им информацию, но не могут ее критически оценить и начать применять на практике. Поэтому медицинскую грамотность необходимо постоянно повышать.

Второй принцип – «хотеть» - основан на силе воли и желании человека вести более здоровый образ жизни.

«Реализация принципа «хотеть» требует мотивации и осознанного поведения. Здравоохранение не может дать здоровье в одностороннем порядке - человек должен сам захотеть меняться. А государство обязано создавать условия для здорового выбора», - считает Оксана Драпкина.

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Третий принцип - «создавать условия» - это забота государства. Система здравоохранения за последние годы изменила подход к лечению пациентов: важно не только бороться с уже обнаруженными болезнями, но и вовремя предотвращать их. На этом строится государственная политика в сфере медицины: из средств ОМС оплачивается профилактическое консультирование и школы здоровья, внедрен дистанционный мониторинг показателей, запущены проекты «Женщины за здоровье мужчин» и «Карта здоровья» с использованием искусственного интеллекта.

«Формирование здоровьесберегающей среды на местах — заключительный этап экосистемы долголетия. Уровень заболеваемости может сильно отличаться даже в соседних районах одного города. С помощью современных технологий мы помогаем муниципалитетам создавать инфраструктуру, которая способствует сохранению здоровья населения», - отметила Оксана Драпкина.

III Международный форум «Превентмед-2026» прошел в Москве 24–25 июня в инновационном кластере «Ломоносов» Научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Крупнейшее российское мероприятие в области превентивной медицины собрало на одной площадке отечественных и зарубежных экспертов - представителей ведущих научных, медицинских и общественных организаций, федеральных и региональных органов власти, лидеров мнений в сфере здоровья. В его работе приняли участие 3500 специалистов и более 300 спикеров.

Организаторами форума ежегодно выступают Союз превентивной, регенеративной и трансляционной медицины (Союз Превентмед) и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ.

В рамках форума открылась отраслевая выставка инновационных решений. В ней прияли участие более 80 компаний, работающих в сфере превентивной и восстановительной медицины, науки и технологий. Кроме того, на форуме объявили имена победителей Конкурса молодых ученых, который ежегодно проводится Фондом «Высота», Советом молодых ученых Минздрава России и Союзом Превентмед.