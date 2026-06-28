7 веских причин пить по чашке хорошего кофе каждый день

Согласно результатам исследования, кофе - один из лучших источников антиоксидантов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом, в жару, многие диетологи рекомендуют отказаться от любимого напитка, потому что у некоторых людей он способен спровоцировать обезвоживание. Кофе, действительно, обладает некоторым диуретическими эффектом, но не зря в хороших кофейнях к эспрессо подают стакан с водой. Если после чашки кофе выпить воды, то обезвоживание вам не грозит. А вот бодрость обеспечена.

Вместе с нашим постоянным экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко обсудили несколько исследований, говорящих о пользе хорошего молотого кофе. Ведь практически во всех наблюдениях речь именно о таком продукте.

1. Один из лучших источников антиоксидантов

Согласно результатам исследования, кофе - один из лучших источников антиоксидантов. Антиоксиданты – вещества, которые борются с окислительным стрессом в организме и помогают нам защищаться от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Для поддержания здоровья необходима определенная ежедневная норма антиоксидантов (на уровне от 2000 до 5000 единиц по специальному тесту ORAC). Выпивая 200-граммовую чашку кофе вы получаете около 1000 единиц, что выше, чем в чае.

Да, в ягодах и фруктах может быть и больше антиоксидантов, но именно из кофе они усваиваются (поглощаются) лучше.

В целом сейчас существует довольно много исследований, связывающих кофе и антиоксиданты из него с более низкими риском развития различных видов рака. Этот благотворный эффект связан с наличием в напитке полифенольных антиоксидантов и противовоспалительных веществ: кофеина, кафестола, кахвеола и хлорогеновых кислот.

2. Снижает риск инсульта

Японские ученые из национального церебрального и сердечно-сосудистого центра исследовали влияние зеленого чая и кофе на сердечно-сосудистую систему. Наблюдение за 83 тысячами японцев длилось почти 13 лет. В итоге выяснилось, что как минимум одна чашка кофе ежедневно на 20% снижала риск инсульта. Традиционная чашка кофе в Японии равна 170 миллилитрам.

Те, кто ежедневно выпивал две-три чашки зеленого чая, имели на 14% меньший риск получить инсульт.

Исследователи отмечают, что эффект положительного влияния обоих напитков на сердечно-сосудистое здоровье объясняется тем, что они препятствуют образованию сгустков крови.

3. Защищает печень от алкоголя

Результаты исследования, в котором изучили здоровье 125 000 человек, показали, что у тех, кто выпивает не менее одной чашки кофе в день, на 20% ниже риск получить цирроз печени. Сразу скажем – это не индульгенция! Чрезмерное потребление алкоголя опасно, и кофе не сможет в полной мере защитить печень от цирроза, печеночной недостаточности и рака, вызванного изобильными застольями.

Но другие исследования также показывают, что кофе помогает предотвратить развитие не связанного с алкоголем ожирения печени.

4. Может снизить риск меланомы у женщин

Ученые 20 лет следили за более чем 100 тысячами мужчин и женщин и пришли к выводу, что женщины, которые выпивали три чашки молотого кофе в день, меньше подвержены риску заболеть раком кожи, чем те, кто этого не делал.

5. Снижает риск деменции и болезни Альцгеймера

Эти полезные свойства кофе отображены в нескольких исследованиях. Например, одно из них длилось 10 лет и проходило сразу в трех странах (Голландия, Финляндия, Италия). Оказалось, что 2-3 чашки (100 мл) кофе в день связаны с более медленным прогрессированием деменции.

Другие исследования показывали, что кофе способно замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. «Мы не утверждаем, что умеренное потребление кофе полностью защитит людей от болезни Альцгеймера. Тем не менее, умеренное потребление кофе может значительно уменьшить риск развития болезнью Альцгеймера или задержать ее начало», - прокомментировал доктор Хаунхай Цао, нейробиолог Университета Южной Флориды.

6. Кофе снижает риск диабета 2-го типа

Кофе также снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа. Чем дольше вы сохраняете бодрость после чашечки кофе, тем ниже вероятность развития диабета – вот такая генетическая особенность у некоторых людей.

Мы в "Комсомольской правде" очень любим хороший кофе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

7. Делает спортсменов более выносливыми

Умеренная доза хорошего молотого кофе (100-150 мл) за 30–60 минут до длительной нагрузки (бег, велотренировка) помогает дольше сохранять интенсивность, снижает субъективное ощущение усталости. Кофеин блокирует аденозин — нейромедиатор, который сигнализирует мозгу об утомлении.

КСТАТИ

Холодные, летние, бодрящие

В жару тянет на прохладительные напитки. А кто сказал, что кофе - не такой? Существуют ведь холодные кофейные коктейли. В них, как правило, те самые необходимые 100-150 мл хорошего кофе, лед и любимые добавки. «В идеале, конечно, пить такие напитки без сахара и сиропов, - говорит Людмила Денисенко. – Но если говорить о бодрящем, освежающем эффекте, то кофейные коктейли в жару – идеальны».

* Айс-кофе

Вашу стандартную дозу охлажденного кофе смешайте со льдом (сахар – по желанию). Взбивайте смесь в шейкере до тех пор, пока лед не превратится в крошку, а по цвету напиток будет выглядеть так, как будто в него добавили молоко.

*Айс-латте

60-100 мл эспрессо, 150-200 мл коровьего или растительного молока, стакан льда. По вкусу сахар, ваниль, корица.

В бокал со льдом влейте молоко (если предпочитаете сладкое, то заранее смешайте с сахаром), следом аккуратно охлажденный эспрессо для получения слоистого эффекта.

Кстати, для более насыщенного вкуса можно приготовить кофейный лед, заранее заморозив кофе в формах.

* Бамбл-кофе

40-60 мл эспрессо, 100-150 мл апельсинового сока (свежевыжатого или пакетированного), ванильный или карамельный сироп по желанию. Лед.

В бокал со льдом влейте сначала сок, потом (по желанию, совсем не обязательно) сироп. Сверху тонкой по стенке стакана кофе. Так создастся красивый двуслойный эффект.

Можно поэкспериментировать и с другими соками (например, вишневым), сиропами (мятным или шоколадным).

* Колд-брю

Крупномолотые зерна 100 грамм. Холодная вода 1 литр.

Свежемолотые зерна крупного помола настаивать в воде от 8 до 24 часов. Желательно в термосе. Получается прохладный напиток с мягким вкусом и очень насыщенным ароматом.

КСТАТИ

Мы в "Комсомольской правде" очень любим хороший кофе. И когда мы познакомились с напитком из зерен, выращенных в Уганде, не могли не поделиться ощущением счастья с читателями. В этой африканской стране - идеальные условия для выращивания кофе. Зерна бренда "Вкус Африки" высоко оценили не только мы, но и независимые специалисты, отметив премиальные вкус и качество. Обжаривают зерна уже у нас в России, ближе к потребителю, чтобы лучше сохранить все вкусовые нюансы для вас. Теперь в магазине "Комсомольской правды" на маркетплейсах продаются не только пачки с зернами разного объема и купажа. Но и молотый кофе "Вкус Африки". Чистая арабика, арабика и робуста в различных сочетаниях - всё имеет свои оттенки вкуса и аромата. Чистые честные нотки качественного кофе. Попробуйте и убедитесь сами!

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