Проверка слуха: предложил ли Александр Бастрыкин разогнать женщин-директоров школ

Глава СК Александр Бастрыкин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В сети разлетелось неоднозначное высказывание главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Якобы он предложил снять всех директоров школ женского пола, а на их место назначить участников СВО. Видео было взято с его выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Комсомольская правда в рамках совместного с фактчекинговым ресурсом Лапша.Медиа решила выяснить, что на самом деле имел в виду Александр Бастрыкин.

Разгадка стала видна невооруженным глазом: один из ресурсов действительно выложил видео с речью председателя Следственного комитета на Петербургском международном юридическом форуме. Но это видео было обрезано (возможно, и специально, чтобы дискредитировать главу ведомства) так, что слова его искажаются.

Что же на самом деле сказал Александр Бастрыкин? «Мы полагаем, что на места заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции, - отметил глава СК. И добавил - Во-первых, это мужчины. Потому что, как правило, директора – это женщины. Во-вторых, это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах».

Так что речи о замене женщин-директоров школ на участников СВО речи не было.

В самом Следственном комитете подтвердили: слова председателя были вырваны из контекста и перевернуты.