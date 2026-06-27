Почему школьники стали учителями для пенсионеров — опыт одной НКО

Ольга Репш Фото: Личный архив.

В новом выпуске программы «Доброволец. Новые горизонты» на радио «Комсомольская правда» героиней стала руководитель региональной молодежной общественной организации «Зеленый остров» Ольга Репш. Ее команда работает в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края, создавая пространство, где подростки учатся быть не просто участниками проектов, а людьми, способными менять жизнь своей территории.

По словам Ольги Репш, организация появилась как ответ на главный запрос современной молодежи — потребность в месте, где поддержат, помогут раскрыть способности и дадут возможность реализовать собственные идеи.

«Молодежи часто не хватает точки опоры, места, где их услышат, где они смогут найти единомышленников. Наш "Зеленый остров" — это именно такое пространство безопасности и развития».

Молодежь — не исполнители, а создатели перемен

В организации уверены: молодых людей нельзя воспринимать только как волонтеров или помощников взрослых. Им необходимо доверять настоящую ответственность.

Именно поэтому в «Зеленом острове» школьников и студентов учат работать в команде, принимать решения, брать на себя ответственность за проекты и видеть реальные проблемы своего города.

При этом деятельность организации давно вышла за рамки работы только с молодежью.

Один из самых ярких примеров — проекты, объединяющие разные поколения.

Казачий фестиваль Фото: Личный архив.

Когда школьники становятся наставниками для пенсионеров

Первым крупным проектом организации, который получил поддержку Фонда президентских грантов, стал проект «Бородино на связи».

Во время пандемии команда увидела, насколько беззащитными оказались пожилые жители небольших населенных пунктов.

Многие не умели пользоваться смартфонами, компьютерами, электронными сервисами и даже не могли самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг.

Решение оказалось неожиданным — наставниками стали сами школьники.

Каждому участнику серебряного возраста закрепили молодого помощника. Вместе они осваивали компьютеры, создавали электронную почту, учились пользоваться государственными сервисами, устанавливать приложения и защищаться от телефонных мошенников.

По словам Ольги Репш, этот проект изменил обе стороны.

Пожилые люди почувствовали себя увереннее в современном цифровом мире, а подростки впервые осознали, насколько важными могут быть их знания.

Одной из участниц проекта стала местный краевед Татьяна Краева. После обучения она самостоятельно создала сообщество музейной комнаты в социальных сетях и начала публиковать новости без посторонней помощи.

Проект "Путь к здоровью" Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Социальные проекты начинаются с игры

Еще одно направление работы организации — обучение школьников социальному проектированию.

Однако вместо привычных лекций команда использует деловые игры.

Во время таких встреч старшеклассники становятся экспертами, журналистами, представителями НКО, грантодателями или благополучателями.

В игровой форме ребята обсуждают реальные проблемы своего города и предлагают способы их решения.

Именно так появляются первые собственные инициативы.

По словам Ольги Репш, такие занятия позволяют увидеть подростков совершенно с другой стороны.

Многие школьники предлагают идеи, на которые взрослые раньше просто не обращали внимания.

Кроме того, именно через подобные встречи команда находит будущих добровольцев и лидеров проектов.

Отцы снова стали частью жизни детского сада

Вторым проектом, поддержанным Фондом президентских грантов, стала «Папина академия».

Поводом для его появления стала ситуация, знакомая многим северным территориям.

Все больше мужчин уезжали работать вахтовым методом, а участие в жизни детей постепенно сокращалось.

Команда решила изменить ситуацию.

На территории детского сада появились спортивные площадки, где папы могли заниматься вместе с детьми до работы или после смены.

Постепенно проект вырос гораздо шире обычных спортивных занятий.

В каждой группе появился отдельный чат с отцами.

Даже находясь за тысячи километров от дома, мужчины ежедневно присылали детям фотографии и видео с мест работы, рассказывали о своей профессии, природе, климате и условиях жизни в других регионах страны.

Для дошкольников это стало настоящим событием.

Они с нетерпением ждали новых сообщений и с гордостью рассказывали друзьям о профессиях своих родителей.

Одновременно проект изменил отношение и самих мужчин.

Проект "Папина академия" Фото: Личный архив.

Если сначала многие стеснялись участвовать в мероприятиях, то позже стали настоящими наставниками не только для собственных детей, но и для всей группы.

В дальнейшем вокруг проекта сформировался городской Совет отцов, который продолжил заниматься вопросами семейного воспитания, безопасности детей и общественных инициатив.

Проект "Объединяясь - приближаем Победу" Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Главное — научить верить в свои силы

Сегодня команда «Зеленого острова» продолжает работать со школьниками, семьями, пожилыми людьми и волонтерами.

Но главной своей задачей Ольга Репш считает не проведение отдельных мероприятий.

Важно, чтобы молодые люди понимали: любые изменения начинаются с собственной инициативы.

«Мы хотим, чтобы ребята умели думать и действовать самостоятельно. Любые перемены начинаются с идеи и конкретного плана. Если человек понимает, что способен изменить жизнь вокруг себя, значит, наша работа действительно приносит результат».

Именно такой подход, уверена руководитель организации, помогает воспитывать поколение людей, которые готовы брать ответственность не только за собственное будущее, но и за развитие своего родного края. Что человек со своей болью или сложностью больше не остается один.

Справка

Региональная молодежная общественная организация «Зеленый остров» работает в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края. Организация создает условия для развития молодежи, поддерживает добровольческие инициативы, реализует проекты в сфере образования, культуры, патриотического воспитания и укрепления связи поколений.

При поддержке Фонда президентских грантов команда реализовала проекты «Бородино на связи», направленный на обучение пожилых жителей компьютерной грамотности, «Папина академия», укрепляющий роль отцов в воспитании детей, а также проект «Путь к здоровью» для поддержки серебряных волонтеров. Кроме того, организация развивает наставничество, сотрудничает со школами, детским домом, молодежными центрами и выступает ресурсным центром по социальному проектированию для муниципалитетов Красноярского края.

Ольга Репш Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».