Шестая жена Александра Гордона ошарашила семейным фото

Александр Гордон всегда нравился девушкам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семейное фото Александра Гордона вызвало бурное обсуждение поклонников. Ошарашенные россияне не скрывают эмоций.

Шестая жена Александра Гордона показала семейное фото. В кадре 23-летняя Алина Михайлова выглядит ровесницей детей-подростков телеведущего.

Снимок спровоцировал бурное обсуждение. "Постарайтесь не перепутать, кто где", - пишут люди. И действительно, разница в возрасте между мачехой и пасынками почти незаметна.

Шоумен позирует на фото с сыновьями и шестой женой Алиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, пара узаконила отношения в конце декабря 2025 года. Свадьбу играли в узком кругу. Для Гордона этот брак стал шестым по счету. Ранее его избранницами были Мария Бердникова, Екатерина Гордон, Нина Тригорина, Нозанин Абдулвасиева и София Каландадзе.

Алина родом из Томска. Она профессиональный художник-бутафор и фотограф. Девушка являлась поклонницей Гордона. Она даже загадала желание "Хочу замуж за Гордона". А спустя несколько месяцев надела обручальное кольцо. Разница в возрасте в 38 лет влюбленных не смущает.

Гордон специально ездил в Томск, чтобы познакомиться с родителями невесты. В свою очередь, семья Михайловой поддержала выбор дочери и приехала на свадьбу в Москву. Алина уверяет, что ей с Гордоном весело, но бывает нудно. По ее словам, Александр в душе остается мальчишкой.