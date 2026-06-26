Герой спецоперации «Z» Андрей Филиппов прикрыл эвакуацию раненых

Ефрейтор Евгений Макаров и Младший сержант Андрей Филиппов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Вежлив бывает и палач».

ОТБИЛ АТАКУ НА ПОЗИЦИЮ

Ефрейтор Евгений Макаров

«На одном из тактических направлений подразделение ефрейтора Евгения Макарова выполняло задачу по огневой поддержке штурмовых подразделений.

В ходе выполнения задачи группа ефрейтора Евгения Макарова подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов. Заняв позицию, Макаров огнем из стрелкового оружия лично уничтожил два ударных БПЛА противника.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям ефрейтора Евгения Макарова штурмовые группы выполнили поставленную задачу без потерь в личном составе».

ПРИКРЫЛ ЭВАКУАЦИЮ РАНЕННЫХ

Младший сержант Андрей Филиппов

«На одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Андрея Филиппова выполняло задачу по эвакуации.

В ходе выполнения задачи Филиппов обнаружил приближающиеся беспилотные летательные аппараты противника и используя рельеф местности, занял скрытную позицию. Огнем из стрелкового оружия Филиппов уничтожил сразу два ударных FPV-дрона.

Благодаря профессионализму младшего сержанта Андрея Филиппова боевая задача была выполнена без потерь в личном составе».