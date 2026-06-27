Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении Запорожской области.
«На протяжении суток операторы ударных FPV-дронов, невзирая на работу вражеских средств радиоэлектронной борьбы, успешно уничтожают личный состав, военную технику, нарушают логистические цепочки и срывают ротацию противника у линии фронта», - комментируют кадры в Минобороны России.
Целями для беспилотников ульяновских десантников становятся не только укрепленные позиции и командные пункты ВСУ, но и их разведывательные и тяжелые транспортные дроны, артиллерийские установки и живая сила.
В военном ведомстве рассказали, что недавно в ходе боевых заданий операторы FPV-дронов обнаружили передвижение украинской колоны автомобилей и бронемашин ВСУ. В результате точных попаданий были уничтожены пикапы с личным составом, а также пытавшиеся укрыться подельники киевского режима.
Кроме того, благодаря разведывательным дронам в лесополосах была выявлена сеть пунктов управления БПЛА ВСУ. Уничтожение антенн-ретрансляторов исключило возможность дальнейшего запуска и управления вражескими дронами.
Параллельно, расчеты ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Днепр», ведут круглосуточные боевые действия на правобережье Днепра в Херсонской области. Они систематически уничтожают живую силу и технику украинских формирований.
Так, на кадрах можно увидеть, как операторы разведывательных дронов зафиксировали самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана», которая пыталась скрыться в лесу для последующего удара по российским подразделениям.
По установленным координатам вылетело сразу несколько ударных БПЛА, включая дроны с оптоволоконным управлением, которые успешно преодолели системы РЭБ противника и ликвидировали обнаруженную технику.
Несмотря на противодействие РЭБ, расчеты ударных БПЛА 49-й армии продолжают эффективно выполнять поставленные задачи.