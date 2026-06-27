Филипп Янковский расстался с женой Оксаной Фандерой из-за политики

Филипп Янковский и Оксана Фандера расстались. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На днях у актерской пары Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского была годовщина свадьбы. Но, судя по всему, отмечать ее супруги не стали. Оксана и Филипп давно живут на две страны: она – в Грузии, он – в России. Несколько лет они пытались сохранить гостевой брак, но теперь расстались окончательно.

Как утверждает «Героиня Татлера», Янковский и Фандера тихо разошлись после 30 лет брака. Они не стали объявлять о своем разрыве и предпочли сохранить расставание в тайне.

«Живут в разных странах, каждый своей жизнью, видятся по праздникам…» - сообщил источник.

По словам знакомых семьи, супруги разошлись из-за политики. Оксана, уроженка Одессы, эмигрировала из России в 2022 году. После начала СВО актриса опубликовала в соцсетях изображение украинского флага и заявила, что всем сердцем на стороне родной Украины. После публичного скандала у артистки сдали нервы, она собрала вещи и переехала жить в Грузию.

58-летняя актриса поселилась в Тбилиси, где зажила тихой жизнью. Финалистка конкурса «Московская красавица» сильно изменилась внешне: она перестала следить за собой, закрашивать седину и пользоваться косметикой. Супруга Янковского стала выглядеть старше своего возраста, но, похоже, ее это совершенно не волнует.

Первое время Филипп приезжал к Оксане в Грузию, но потом эти визиты стали редкими. Фото: соцсети.

Кроме того, подписчики ее блога в соцсетях заметили, что актриса стала слишком много пить. Она то и дело публикует в своем блоге снимки с бокалом вина или с водкой. Видимо, алкоголь помогает артистке скрашивать одинокие вечера.

В отличие от жены Филипп Янковский остался в России, где много снимается в фильмах и сериалах. Первое время он навещал жену в Грузии, но теперь редко наведывается к ней.

Оксана Фандера и Филипп Янковский познакомились в 1988 году. Наследник известной фамилии с первого взгляда влюбился в финалистку конкурса «Московская красавица». Уже через месяц после знакомства он сделал Оксане предложение руки и сердца. По слухам, родители были недовольны выбором сына, но узнав, что Оксана ждет ребенка, сами настояли на скорой свадьбе.

Кроме супруга Филиппа Янковского в Москве остались двое детей Оксаны. Оба наследника продолжили актерскую династию своего знаменитого деда – народного артиста СССР Олега Янковского. Сын Фандеры 35-летний Иван Янковский много снимается в кино, он один из самых востребованных молодых актеров. В 2021 году актриса Диана Пожарская родила от него сына, мальчика назвали Олегом – в честь прадедушки. В июне 2026 года у супругов родился второй сын Давид.

31-летняя дочь Янковского и Фандеры Елизавета в 2022 году снялась в фильме «Ника» о юной поэтессе Нике Турбиной.