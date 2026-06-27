Ирина Шейк снялась без одежды в русской бане

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ирина Шейк живет в Нью-Йорке, но не забывает о русских корнях. 40-летняя супермодель ходит в русский магазин на Брайтон-Бич, где покупает продукты из России, и любит поесть на ночь пельмешки. Кроме того, Ирина обожает баню. В своем блоге манекенщица поделилась снимком из парной.

На фото Ирина наслаждается горячим паром, лежа на полке. Одетая в бикини модель позирует на фоне бревенчатой стены. Манекенщица не раз признавалась, что регулярно ходит в баню и считает ее неотъемлемой частью ухода за своей внешностью.

Ирина не скрывает, что она неравнодушна к русской кухне. Стройная модель обожает отнюдь не диетические блюда – черный хлеб, селедку под шубой и сгущенку. Зная ее любовь к этим продуктам, друзья даже как-то заказали ей на день рождения торт, украшенный сладкими фигурками в виде русской бани, тарелок с солеными огурцами, селедкой, картошкой и горсткой семечек.

Модель поделилась снимком из бани. Фото: соцсети.

«От моих друзей, которые хорошо меня знают. Банька, селедочка, семечки, огурчики», - рассказала Шейк тогда в соцсетях.

Для того, чтобы держать себя в форме, Ирина тренируется 4-5 раз в неделю. Кроме фитнеса и занятий на тренажерах она занимается джиу-джитсу и боксом.

Ирина много работает, сегодня она – лицо десятков известных марок. Модель воспитывает дочку Лею, которую она родила в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. После рождения Леи мама манекенщицы Ольга переехала из Челябинской области к дочери в Нью-Йорк, чтобы помогать воспитывать внучку.

Девятилетняя Лея с пеленок изучает русский язык – раньше она ходила в русский детский сад. Папарацци то и дело снимают девочку на улице, когда она идет из школы то с мамой, то с папой. Оба родителя заботятся о наследнице, и когда кто-то из них занят на съемках, они подменяют друг друга.

Недавно Брэдли Купер снял свой третий фильм «Эта штука работает?» и сыграл в нем главную роль. В центре сюжета — история Алекса и Тесс, которые расстались после долгих лет совместной жизни. Теперь им предстоит научиться жить отдельно, поддерживать дружеские отношения и растить двоих мальчиков.

На пресс-конференции, посвященной выходу фильма, Брэдли рассказал, что на съемки его вдохновила школа дочери.

«Это был фестиваль по случаю китайского Нового года. Там собралась группа родителей. Помню, как смотрел на всех этих родителей, сидящих в телефонах. И я сразу сказал себе: "О, так это начало нового фильма!"» - рассказал Купер.