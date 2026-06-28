Ломались чаще других: рейтинг самых ремонтируемых машин в 2026 году

В России Kia Rio и Hyundai Solaris чаще всего нуждались в ремонте в 2026 году. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Портал Autonews.ru изучил статистику обращений владельцев легковых автомобилей на станции технического обслуживания в текущем году и составило подробный рейтинг марок и моделей, которые чаще других нуждались в ремонте. В основе исследования лежат данные двух крупных сервисных сетей — «ЕвроАвто» и Fit Service.

По информации от сети «ЕвроАвто», с января 2026 года лидерами по частоте визитов в сервисные центры стали корейская Kia и немецкая Volkswagen, на каждую из которых пришлось по 8,2% от общего числа заездов. Третью позицию занял Hyundai с показателем 6,8%, за ним расположились Renault (5,8%) и Nissan (5,7%). Немецкие премиальные бренды — Mercedes-Benz, BMW и Audi — оказались в середине списка, заняв соответственно 9-е, 11-е и 12-е места.

Генеральный директор международной франчайзинговой сети Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что весенние месяцы — апрель и май — традиционно стали периодом наибольшей загрузки для станций техобслуживания. Она пояснила, что многие автовладельцы предпочитают переносить плановое обслуживание и крупные ремонтные работы на время после зимнего сезона.

По статистике самой сети Fit Service, безусловным лидером среди марок по числу обращений стала Toyota, на долю которой пришлось 13,2% всех заездов иномарок. За ней следуют Kia и Hyundai (по 9,5% каждая), Nissan (9,0%), а также Volkswagen (6,8%) и Renault (5,8%). Заметный вклад в загрузку сервисов вносят также Ford (4,9%), Mitsubishi и Honda (по 4,6%), Chevrolet (3,9%), Skoda (3,8%) и Mazda (3,7%). Замыкают перечень Opel, BMW и Mercedes-Benz — каждая из этих марок генерирует 2,2–2,3% обращений.

В Fit Service также отметили, что подавляющее большинство визитов с начала 2026 года приходится на автомобили японского и корейского происхождения, которые в сумме обеспечивают почти две трети всех обращений. Согласно внутренней статистике компании, бренды из Японии формируют 40,5% общего потока машин на ремонт.

Руководитель сервисной сети Овчинникова пояснила, что именно японские и корейские модели составляют фундамент вторичного рынка иномарок в России. Она добавила, что немецкие, американские и французские автомобили добавляют заметную долю обращений в крупных городах и мегаполисах. При этом, по ее словам, удельный вес Германии и США в сервисной статистике остается значительным, но уже не доминирующим, что отражает как сокращение поступления новых машин этих брендов, так и постепенное старение парка.

По данным «ЕвроАвто», в модельном разрезе наиболее частыми гостями СТО становятся доступные иномарки из Кореи и Германии. Первую строчку занимает Kia Rio (2,3% всех обращений), следом расположились Hyundai Solaris (2,1%) и Volkswagen Polo (1,9%). В целом в десятке преобладают модели из Южной Кореи.

В Fit Service уточнили, что по количеству заездов среди отдельных моделей уверенное первенство удерживают корейские седаны и хэтчбеки — Kia Rio и Hyundai Solaris, каждая из которых обеспечивает по 3% от общего потока. Следом идут Ford Focus (2,5%) и Volkswagen Polo (2,4%).

Среди кроссоверов и более крупных автомобилей наиболее частые обращения зафиксированы у владельцев Toyota RAV4 и Camry (по 1,7%), Mitsubishi Outlander (1,6%), Nissan X-Trail и Toyota Corolla (по 1,5%), а также Kia Sportage (1,5%). Заметную долю в рейтинге составляют европейские и французские модели: Skoda Octavia (1,4%), Renault Duster (1,4%), Nissan Qashqai (вместе с версией Qashqai+2 — 1,3%), Volkswagen Tiguan (1,3%) и Renault Logan (1,3%).

Подводя итог, Овчинникова резюмировала, что сервисные центры отражают общую картину, которую можно увидеть на российских дорогах. Основную массу обращений, по ее словам, создают массовые японские и корейские автомобили, к которым добавляются востребованные модели европейских, американских и французских производителей, продолжающие активно эксплуатироваться.