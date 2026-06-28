В Турции вызвали фурор гастроли ансамбля Александрова

Фото: Минобороны России

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова собирает тысячи зрителей по всей Турции. Первый из семи запланированных концертов прошел на сцене популярного стамбульского Театра Джемиль Топузлу.

«В рамках гастрольного тура коллектив также выступит в Измире, Анталье и Алдане, а завершит свое турне двумя выступлениями в столичном амфитеатре Oran Aç khava sahnesi 3 и 4 июля», - комментируют кадры выступления в Минобороны России.

Ансамбль Александрова в рамках гастролей в Турецкой Республике выступил с концертной программой в Стамбуле

Репертуар включил знаменитые военные и русские народные песни, а также девять турецких композиций, исполненных на турецком языке, включая Национальный гимн Турции «Марш независимости», военные марши и популярные песни, такие как «Ceddin Deden», «Cümhuriyetin Onuncu Yili Marsi», «Canakkale Turkusu», «Yazimi kişa cevirdin» и « zmir Marş ».

Фото: Минобороны России

Особо были отмечены две премьеры: композиция из сериала «Великолепный век» и песня «Ah bir ates ver», обе исполнены Хайко Джепкином (известный турецкий рок-музыкант). Балет ансамбля представил редко исполняемую постановку «Летний праздник». Солистка студии «Юные Александровцы» Софья Рамзес совместно с Хайко исполнила турецкую песню «Яйлалар» и финальную «Катюшу» на двух языках.

Программа также включает обязательное исполнения гимнов Турции и России. Артистов встречают и провожают стоя под несмолкающие овации и просят исполнить на бис «Подмосковные вечера».

Напомним, 10 июня 2026 года солисты ансамбля успешно выступили на приеме в Посольстве России в Турции, представив программу ко Дню России. Нынешние гастроли являются 19-ми в истории ансамбля, который впервые посетил Турцию в 1989 году.