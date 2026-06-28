Армейская авиация, операторы дронов, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пару украинских истребителей МиГ-29

Согласно сводке Министерства обороны РФ, Объединенная группировка войск ВС РФ добилась продвижения в зоне проведения спецоперации. Российские подразделения, в частности группировка «Восток», углубились в оборонительные порядки врага, что привело к освобождению сразу двух сел: Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской.

В Красном Лимане (ДНР) передовые штурмовые подразделения 25-й армии взяли под контроль пять оборонительных позиций ВСУ и 59 строений. Одновременно в Константиновке (ДНР) штурмовые группы группировки «Южная» успешно выбили украинских боевиков из 26 зданий.

Операторы ударных БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Потери ВСУ за минувшие сутки, по данным ведомства, составили: более 210 уничтожили воины группировки «Север», 210 – штурмовики группировки «Запад», 210 – бойцы «Южной», 300 – «Центр», 490 – «Восток» и 40 – «Днепр». Общее число уничтоженных украинских боевиков, включая иностранных наемников, превысило 1460 человек.

Российскими вооруженными силами также были ликвидированы: 11 бронемашин, 12 орудий и более 72 автомобилей.

Армейская авиация, операторы дронов, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки пару украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме, стоянки с безэкипажными катерами, склады комплектующих, объекты энергетической инфраструктуры ВСУ, а также места концентрации украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Украинские воздушные цели, включая семь управляемых авиабомб, один американский реактивный снаряд HIMARS и 590 украинских дронов ВСУ самолетного типа, были успешно нейтрализованы средствами ПВО.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 28 июня 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

170 750 - дронов.

664 - ЗРК.

29 945 - танков и бронемашин.

1 749 - РСЗО.

35 545 - орудий.

65 085 - единиц спецтехники.