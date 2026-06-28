Виталий Милонов: Повезло от гопников не отхватить в выпускной

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Известные, большие люди тоже когда-то были не посто детьми, но и более-менее ответственными школьниками. Которые худо-бедно, но окончили школу. И даже получили аттестат. И у них тоже много (или не очень) лет назад отшумел свой выпускной. Кому-то повезло отмечать его в любимом городе почти всей страны - Ленинграде-Петербурге. Еще до входа в Неву корабля с алыми парусами. Например, Виталию Милонову, депутату Государственной думы (ну, он-то школу окончил прилично).

- Что особо запомнилось из вашего выпускного более чем 30 летней давности — кстати, последнего выпускного советских школьников — через год уже не было советской страны?

- Да что запомнилось - то, что не отхватили ни от кого от гопников. Не докопались ни до кого из нас, выпускников, той прохладной июньской питерской ночью 1991-го, - приводит слова Милонова KP.RU.

- И уже было хорошо?

- Это уже было хорошо.

- А что так?

- У нас же, в центре Петербурга, тогда одни бандиты были.

- Не может быть!

- Точно. А я же учился на Литейном проспекте практически.

- И где же вы в выпускную ночь гуляли?

- А гуляли мы по набережной Невы.

- Недалеко было идти после вручения аттестатов?

- Наша 185-я школа и была почти на набережной.

- Как провели время?

- Прекрасно провели время. Гуляли до утра, конечно.

- Крепкие напитки были в ассортименте?

- Знаете, никаких сильных излишеств, в плане алкоголя, а также никаких шикарных вещей и не было. В целом, было очень мило.

- В том числе, милое присутствие родителей?

- Мамы моей не было на том выпускном, хотя она и была учителем в этой же школе.

- А вы почему не дебоширили — страна шла в разнос, кругом «свобода» лезла из всех щелей?

- А мы тогда такие... достаточно ответственные люди были.

- Не разбили ни одного киоска?

- Нам удалось не особенно покуролесить. Плюс была определенная строгость. Мы, питерские выпускники 1991-го понимали, что отвечаем не только за себя, но и за своих родителей.

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