Виталий Милонов: Повезло от гопников не отхватить в выпускной

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Известные, большие люди тоже когда-то были не посто детьми, но и более-менее ответственными школьниками. Которые худо-бедно, но окончили школу. И даже получили аттестат. И у них тоже много (или не очень) лет назад отшумел свой выпускной. Кому-то повезло отмечать его в любимом городе почти всей страны - Ленинграде-Петербурге. Еще до входа в Неву корабля с алыми парусами. Например, Виталию Милонову, депутату Государственной думы (ну, он-то школу окончил прилично).
- Что особо запомнилось из вашего выпускного более чем 30 летней давности — кстати, последнего выпускного советских школьников — через год уже не было советской страны?
- Да что запомнилось - то, что не отхватили ни от кого от гопников. Не докопались ни до кого из нас, выпускников, той прохладной июньской питерской ночью 1991-го, - приводит слова Милонова KP.RU.
- И уже было хорошо?
- Это уже было хорошо.
- А что так?
- У нас же, в центре Петербурга, тогда одни бандиты были.
- Не может быть!
- Точно. А я же учился на Литейном проспекте практически.
- И где же вы в выпускную ночь гуляли?
- А гуляли мы по набережной Невы.
- Недалеко было идти после вручения аттестатов?
- Наша 185-я школа и была почти на набережной.
- Как провели время?
- Прекрасно провели время. Гуляли до утра, конечно.
- Крепкие напитки были в ассортименте?
- Знаете, никаких сильных излишеств, в плане алкоголя, а также никаких шикарных вещей и не было. В целом, было очень мило.
- В том числе, милое присутствие родителей?
- Мамы моей не было на том выпускном, хотя она и была учителем в этой же школе.
- А вы почему не дебоширили — страна шла в разнос, кругом «свобода» лезла из всех щелей?
- А мы тогда такие... достаточно ответственные люди были.
- Не разбили ни одного киоска?
- Нам удалось не особенно покуролесить. Плюс была определенная строгость. Мы, питерские выпускники 1991-го понимали, что отвечаем не только за себя, но и за своих родителей.
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