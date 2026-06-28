Американо-иранское мирное соглашение сорвано: стороны опять бьют ракетами и дронами

Возобновились столкновения между Ираном и США. Фото: Moab Republic/Shutterstock/Fotodom

В воскресенье игроки, сделавшие на крупнейшей в мире платформе прогнозов Polymarket ставки на срыв перемирия между США и Ираном, подсчитывали барыши. Правда, довольно скромные, потому что не надо было быть провидцем, чтобы угадать: военные действия в районе Ормузского пролива скоро возобновятся. Оттого и котировки оказались невысокими.

А через пролив действительно опять с ревом и стрекотом полетели ракеты и дроны. Причем в обе стороны. Теперь и не поймешь, кто первый начал. Послушать Вашингтон, так это иранцы в нарушение договоренностей засадили снарядами по мирному танкеру, шедшему под панамским флагом. В Тегеране же утверждают, что судно пыталось прошмыгнуть без разрешения, поэтому была открыта предупредительная стрельба.

США нанесли удары по Ирану Фото: REUTERS.

США инцидент гасить не стали, а наоборот в субботу и в ночь на воскресенье нанесли несколько ударов по иранским радарам, узлам связи, складам боеприпасов и БПЛА. В городе Сирик ракеты разбили телекоммуникационную башню. Дональд Трамп привычно неистовствовал в своей сети Truth Social: «Вполне возможно, что они (иранцы. - Ред.) так ничему и не научатся! Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать!»

В Тегеране не испугались и в ответ атаковали беспилотниками и баллистикой базу США в Кувейте и объекты американского Пятого флота в Бахрейне. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) послал Трампу «алаверды», заявив, что американские военные на Ближнем Востоке испытают «настоящий ад» в ближайшие дни. КСИР подчеркнул, что природа США «заключается в нарушении договоренностей» и пригрозил, что нарушение перемирия приведет к полной остановке вообще всех дипломатических процессов.

Иран в ответ атаковал беспилотниками и баллистикой базу США в Кувейте и объекты американского Пятого флота в Бахрейне. Фото: REUTERS.

Между тем опять оказавшийся между молотом и наковальней Бахрейн потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН и осудить на нем действия Ирана. Если это произойдет, то Тегеран действительно может убрать в архив меморандум о взаимопонимании, подписанный с американцами в середине июня, и возобновить блокаду Ормузского пролива, играющего ключевую роль в поставках нефти на мировой рынок. В Иране в этой связи напомнили, что оставляют за собой полное право единолично контролировать судоходство по этой водной магистрали.

На подготовку полновесного мирного договора между США и Исламской республикой изначально отводилось два месяца. Однако уже через две недели в регионе спонтанно разразилось военное действо под названием «на колу мочало - начинай сначала». И можно с уверенностью предсказать,что эта «операция» будет периодически продолжаться. Так что до мира на Ближнем Востоке - как до соседней галактики. И делать ставки на него в тотализаторе, увы, весьма рискованно.

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