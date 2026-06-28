Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Мария Владимировна, это Гамов из «КП»… Здравствуйте! Но почему финские власти такие недалекие? Что - опять выстрелили себе в ногу?! Или - они специально вредят своему народу? Ну, хоть теперь-то до них дойдет, что совершили глупость?

Такие вот вопросы я задал директору Департамента информации и печати МИД РФ, официальному представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой… Сразу после того, как несколько часов назад увидел в новостной ленте нашей «Комсомольской правды» вот эту информацию…

«В Финляндии приграничные города больше всех пострадали в результате русофобской политики властей республики, которые закрыли пограничные переходы в Россию».

Об этом в интервью изданию Yle заявил исследователь из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого». - отмечает эксперт.

- Европейские ценности, - заметила Мария Захарова, отвечая на мои вопросы, - возобладали над общечеловеческими, включая здравый смысл.

- Да! Это, к сожалению, так. Спасибо, Мария Владимировна!

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КСТАТИ

Ранее финский профессор Туомас Малинен заявлял, что закрытие границы с Российской Федерацией нанесло экономике Финляндии смертельный удар. Эксперт отмечал, что экономика республики так и не смогла полностью восстановиться после мирового финансового кризиса и последовавшего долгового кризиса в Европе. По словам профессора, фактически закрытие границ с Россией обернулось для финского народа катастрофой.

Малинен также напомнил, что конвертация марок в евро по выгодному курсу в 1999-м на несколько лет позволила Финляндии сохранять конкурентоспособность. Однако все это ушло в небытие, «как только отношения с Москвой начали стремительно разрушаться».