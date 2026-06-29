«Сын спрашивал, почему чувствует себя как старик»

Андрей Балашов на аккордеоне теперь играет без устали. Фото: Личный архив героев публикации

Андрей Балашов начал садиться в 9 месяцев, а первые шаги сделал ближе к двум годам. Педиатры успокаивали встревоженных родителей. А эндокринолог направил к генетикам.

- Сыну было уже три года, когда ему поставили диагноз: Х-сцепленный доминантный гипофосфатемический рахит. Сказали, что заболевание это генетическое и лекарств от него нет, - вспоминает мама Майя Сергеевна. - А он спросил меня: «Мама, почему я - ребенок, а чувствую себя как старик?»

От витаминов из Германии особого эффекта не было.

- В 2021-м я узнала про патогенетическое лечение. И в том же году появился фонд «Круг добра», который закупил это лекарство, - рассказывает Майя Сергеевна.

Каждые две недели в течение 3,5 года мальчик получает жизненно необходимый укол. Ушли боли в мышцах, мучившие Андрея.

- У нас школа через дорогу, и сын с трудом добирался туда. А сейчас ходит без устали, поднимается по лестнице без остановок. А еще он снова растет, - рассказывает мама.

Андрею 14 лет, и, кроме обычной школы, он учится еще и в музыкальной по классу аккордеона. В его копилке немало музыкальных наград и даже именная стипендия от города. Кроме музыки, Андрей увлекается фотографией, журналистикой, и сил теперь хватает на все.

КСТАТИ

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 110 тяжелыми и редкими заболеваниями.