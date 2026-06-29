Валюты нету - купи монету: надежные способы сохранить сбережения и неплохо на них заработать

«Я поведу тебя в Музей ЦБ РФ», - сказала мне сестра». Пятикилограммовая золотая монета номиналом 50 000 рублей, посвященная 150-летию со дня основания Банка России, получилась на заглядение! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ РОСТ В 2,5 РАЗА

На днях наделала шума история о том, как две сотрудницы санкт-петербургского банка похитили из хранилища инвестиционные монеты на сумму более 2 млрд рублей. А можно ли заработать на таких денежках честным путем, без воровства?

- Конечно, можно, - уверенно отвечает «КП» вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский. - Например, на инвестиционных монетах. Я покупал около 20 лет назад четвертьунцевого «Георгия» примерно за 5 тысяч рублей, сейчас он стоит около 100 тысяч. А за последние 5 лет «Георгий» вырос в 2,5 раза.

Речь идет о золотой монете достоинством 50 рублей с изображением Георгия Победоносца. Вес ее - четверть тройской унции, а унция - это 31 грамм.

Но сразу уточним: не факт, что, если вы купите золотые монеты, вам удастся так же увеличить свой капитал. Сейчас, например, золото дешевеет. А поскольку стоимость монеты привязана к драгметаллу, столько же потеряли в цене и инвестиционные «денежки». И что будет дальше с ценами на золото, никто вам точно не предскажет.

Правда, есть один закон: в сложные времена растет и спрос на золото, и его цена, потому что центральные банки стран массово закупают его в резервы. Последние годы для мировой экономики, мягко говоря, выдались непростыми. Поэтому и цена «презренного металла» взлетела: с $1600 за тройскую унцию в 2022-м до $5400 в начале 2026-го. Так что если и дальше мировую экономику будет потряхивать, золото и монеты пойдут вверх. Если все успокоится, цены могут замереть или снизиться.

Еще один важный минус золотых монет - серьезная разница между курсом покупки и продажи в банках и специализированных компаниях. Разрыв может превышать 15 - 20 процентов. Поэтому эксперты всегда дают один и тот же совет: вкладывать в драгметаллы и монеты не больше 10 - 15 процентов своего капитала. Если, конечно, он у вас есть.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

«ЦОЙ» И «ЕЖИК В ТУМАНЕ»

Инвестиционные монеты изготавливаются практически из чистого золота или серебра. Если говорить о золотых, то проба должна быть не менее 900-й.

«Георгий Победоносец» - наиболее популярная инвестиционная монета в России. Самый ходовой номинал - та самая четвертьунцевая пятидесятирублевка.

- Для начинающего инвестора лучше всего именно она, - советует Вязовский.

А самый редкий «Георгий» - это килограммовая монета достоинством 10 тысяч рублей. Предлагают за нее более 13 млн рублей.

Еще одна интересная инвестиционная монета - «Сеятель. Золотой червонец». Ее отчеканил в 2023 году Санкт-Петербургский монетный двор к 100-летию выпуска советского золотого червонца с изображением крестьянина-сеятеля. Тираж - 500 тысяч, с тех пор ее больше не выпускали. Поэтому монета не просто инвестиционная, но и отчасти памятная: к ценности содержащегося в ней золота добавляется еще и коллекционная ценность.

Вообще, памятные монеты - это отдельный разговор.

- Они выпускаются значительно меньшими тиражами, чем инвестиционные, - говорит Вязовский. - И такая монета стоит ощутимо дороже биржевой цены металла, из которого изготовлена. Этот плюс может доходить до 40 процентов.

Тогда, может быть, есть смысл покупать не инвестиционные монеты, а памятные - они же дают больше прибыли?

Образ ежика в тумане довольно точно отражает колебания курса рубля.

- Иногда да, - соглашается Вязовский. - Но в этом надо разбираться, следить за тенденциями. Несколько лет назад наши монетные дворы начеканили в серебре «Виктора Цоя». Рынок 30 лет ждал эту монету. Выпустили ее тиражом всего 3 тысячи. Центробанк отгружал ее банкам за 8,5 тысячи рублей, люди покупали их за эти деньги и тут же перепродавали за 30 тысяч. А серебряная монета «Ежик в тумане» отгружалась по 14,5 тысячи и тут же перепродавалась по 25 - 30 тысяч. Но нужно быть в это погруженным, предвидеть подорожание. Ведь монета может и не подорожать.

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ЗОЛОТО КРЮГЕРА

Хорошо у нас представлены и иностранные монеты.

- На первом месте венский «Филармоникер» - это золотая монета с изображением Венской филармонии, - говорит Вязовский. - Это самая продаваемая золотая монета в мире. На втором месте - австралийская «Кенгуру». Еще одна популярная иностранная монета - южноафриканский «Крюгерранд», названная в честь президента ЮАР Пауля Крюгера. Есть американские золотые «Бизоны» и «Орлы», Испания большим тиражом начеканила «Лошадь», очень красивая монета. К чемпионату мира много начеканили.

Инвестиционные монеты можно купить или продать в банке (список - на сайте Центробанка cbr.ru) или в специализированной компании, они называются монетные дилеры.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

Дилерские компании, торгующие монетами, должны быть зарегистрированы в Пробирной палате (реестр ищите на сайте probpalata.gov.ru). У таких компаний торговля монетами - основной профиль. Поэтому там шире ассортимент, есть редкие и иностранные монеты, которых в банках не найти. Разница между ценой покупки и продажи (это называется спред) меньше, чем в банках.

Еще вариант - ломбард. Но купить новенькую монету там вряд ли удастся, ведь ломбарды принимают вещи от населения, то есть монетка там будет бэушной по определению.

Покупать инвестиционные монеты на маркетплейсах или с рук категорически не рекомендуется.

БДИ! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ЗНАЙ!

Ответственное хранение

У инвестиционных монет есть слабое место - это внешний вид. Как известно, золото - очень мягкий металл, недаром в старину, чтобы проверить, не фальшивая ли монета, ее пробовали на зуб.

- Если уронить монету 900-й пробы и выше на гранитный пол, то на ней сто процентов останется след, сминание, - говорит Вязовский. - Это сразу переводит ее в категорию лома - биржевая цена минус 30 процентов. То есть если грамм золота на бирже стоит 10 тысяч рублей, то монету с дефектом выкупят за 7 тысяч.

Поэтому, предостерегает эксперт, хранить свое достояние надо ответственно.

- Сейчас монеты продаются в капсулах, - говорит Вязовский. - При покупке взвесили, проверили, положили в капсулу и больше не достаете оттуда. Как вариант, есть специальные футляры, кляссеры с кармашками…