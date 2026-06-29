Улица, где закалялся характер «Маршала военной разведки»

В Иваново открыта мемориальная доска в память генерала армии Петра Ивашутина. Фото: Александр Бойко

Довольно необычная поездка выдалась в Иваново. Позвали в дорогу спецкора «КП» внучка и правнук Героя СССР, руководителя органов государственной безопасности и военной разведки генерала армии Петра Ивановича Ивашутина.

Фото: Александр Бойко

Александр сообщил мне, что на улице Петра Ивашутина в городе Иванова, на фасаде здания Физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена Иваново появится мемориальная доска в честь прадеда. Мама Александра Ольга получила приглашение от сотрудников Ивановского Управления ФСБ России, которые приурочили торжественное мероприятие к 108-й годовщине образования Иваново-Вознесенской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Фото: Александр Бойко

Инициатива об увековечивании памяти Петра Ивашутина поступила от Ивановской областной общественной организации ветеранов «Щит и меч» в местное правительство еще весной. Решение приняли в рамках историко-просветительского проекта «Земля Героев» (его запустили по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского).

Фото: Александр Бойко/ из личного архива

Потому с «Ласточки» на вокзале Иваново нас встречали люди в штатском. Сотрудники доставили нас на служебной машине в новый микрорайон Видное, где после короткого митинга в полдень мы открыли в истории «Маршала военной разведки» и «Петра Великого», как его называют историки военной разведки, еще одну замечательную страницу. После гостям мероприятия показали ведомственный музей ФСБ РФ, где рассказали о первых годах Петра Ивашутина на службе Отечеству.

Фото: Александр Бойко

СЛЕСАРЬ ИВАШУТИЧ

Рассказали, что именно в Иваново-Вознесенске (так с 1608 по 1932 год называлось Иваново) прошло становление характера будущего «Императора ГРУ». Об этом городе и Петр Иванович хранил память до своих последних дней (скончался 4 июня 2002 года на 92 году жизни). За три года до этой даты, он встретился на своей даче в подмосковных Раздорах с историографом ГРУ Владимиром Лота, которому подробно рассказал о том, как он оказался в Иваново.

Вот, отрывок этой беседы: «Начнем с моей биографии. Я родился в Брест-Литовске в 1909 году. Отец мой, Иван Григорьевич Ивашутич, родился на Украине, мать - белоруска, а я считаю себя русским. Отец был железнодорожником, машинистом паровоза. Мать окончила гимназию в Минске, потом - курсы учителей и преподавала в школе. Я любил технику. Но с техникой мне в жизни не повезло. Наша семья жила в Черниговской области в городе Сновске. Когда я окончил семилетку, мой отец уговорил меня поступить на учебу в железнодорожную школу. Я отказался, но учиться пришлось. Потом, в 1926 году, я окончил профессионально-техническое училище в той же Черниговской области, в Городне. Позже это училище стало называться техникумом. Закончив обучение в этом училище, я работал слесарем-путейцем и мечтал поступить в институт. Но в то время на Украине преподавание в институте велось на украинском языке. Я этого языка не знал (отметим, что именно в это время на Украине поднялась очередная волна национализма - прим. Ред.). Отец и мать решили переехать на постоянное жительство в город Иваново-Вознесенск. Отец всегда читал газеты «Правда» и «Гудок». Как-то в «Гудке» (газета железнодорожников) он вычитал, что в этом городе хороший коллектив в железнодорожном депо. Также узнал, что там есть хороший политехнический институт. Поэтому отец и мать решили выехать в Иваново, где они могли бы найти работу по специальности, а я мог поступить в институт».

Генерал армии Петр Ивашутин в парадной форме до 1985 года. Фото: Александр Бойко/ из личного архива

МЕНЯЕТ ФАМИЛИЮ

Из воспоминаний Петра Ивановича: «В политехнический мне поступить не удалось. В тот год в институт принимали только по рекомендации партийных ячеек города, а мы были иногородние. Поэтому никаких рекомендаций у меня не было. Обидно было. Но делать нечего. Тогда, я думаю, поступлю на завод. Написал заявление. Жду вызова. Через неделю прихожу на биржу по трудоустройству. Предлагают работу на текстильную фабрику. Я отказался. Прихожу через день - предлагают место на каком-то заводе чернорабочим. Тоже отказался. На следующий день на бирже меня пригласили подойти к седьмому окну. Девушка, сотрудник биржи, сообщает: - Ивашутин. Есть место слесарем второго разряда на заводе № 1... Я очень хотел поступить на работу именно на этот завод. Это был машиностроительный завод «Сантехстрой». Единственный в Иваново. Я с радостью схватил карточку-направление и бегом в заводоуправление. Там мне выдали временный пропуск, в котором было написано, что я - Петр Ивашутин, слесарь завода № 1. Мне был определен испытательный срок в две недели. Так Петр Ивашутич стал Ивашутиным... Испытательный срок я прошел успешно. Через две недели мне выдали постоянный пропуск на имя Ивашутина. В комсомольской организации тоже выписали членский билет на фамилию Ивашутин. Отец вначале возражал по поводу замены моей фамилии, но я боялся потерять работу на заводе…»

ПОДВЕЛА ПОДПИСЬ

Зачетка Петра Ивашутина с рабфака. Иваново-Вознесенск 1930 год. Фото: Александр Бойко/ из личного архива

В личном деле будущего генерала армии сохранилась его одна из первых личных подписей под зачеткой с рабфака. На ней действительно можно перепутать последую букву «Ч» с «Н». Впоследствии он не любил подписываться в служебных удостоверениях. Свою подпись оставит потомкам лишь в партийном билете и паспорте.

Во время работы на «Сантехстрое» 20-летний Петр Ивашутин вошел в культкомиссию рабокома, стал выпускать стенгазету и вступил в партию. Архивный фонд Иваново хранит выписку из протокола партсобрания ячейки ВКП(б) «Сантехстрая» за январь 1930 года»: «Слушали: заявление о переводе из кандидатов в члены ВКП(б) тов. Ивашутича. Высказались: тов. Горелкин говорит, что тов. Ивашутич работал секретарем ячейки ВЛКСМ, работу вел активно, в производстве примерный работник…».

В архивном фонде «Учетные карточки коммунистов Иваново-Вознесенской губернии и Ивановской области» также нашлась карточка образца 1926 года на Петра Ивашутича: «Национальность – русский, социальное положение – рабочий, профессия – слесарь, общее образование – 4 класса семилетней школы, специальное образование – Фабзавуч, член ВЛКСМ – с 1924 г.».

СПАС КРЕПКИЙ СТАБИЛИЗАТОР

Петр Ивашутин в Сталинградской школе военных летчиков №7. Фото: Александр Бойко/ из личного архива

В июне 1931 года по партийной мобилизации Ивашутина призовут в ряды Красной Армии и направят на учебу в Сталинградскую школу военных летчиков. Там готовили первых советских военных пилотов. Двое из них через некоторое время станут начальниками советской военной разведки.

После окончания летной школы в 1933 году летчик Ивашутин был направлен в 455-ю авиационную бригаду Московского военного округа. Службу проходил в 23-й эскадрилье тяжелых бомбардировщиков в качестве летчика-инструктора, летал на тяжелых бомбардировщиках ТБ-1, ТБ-2, ТБ-3.

В 1936 году во время полета по маршруту Москва-Серпухов на бомбардировщике ТБ-3 отказал один двигатель. Жизнь всех членов экипажа, а их было семеро, зависела от мастерства и хладнокровия летчика Ивашутина. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, капитан Ивашутин смог посадить самолет на полевой аэродром…

Фото: Александр Бойко/ из личного архива

Из воспоминаний Ивашутина: «У бомбардировщика был крепкий стабилизатор, он и выдержал удар при посадке... Все члены экипажа остались живы. У четверых из них были жены и дети. Мне тогда было всего 26 лет, холостяк».

В 1938 году с Ходынского поля в Москве взлетит и разобьется рядом с Хорошевским шоссе уже известный тогда на весь мир Герой СССР летчик- испытатель Валерий Чкалов. В библиотеке Петра Ивашутина хранится книга Ольги Чкаловой о погибшем муже с подписью «Петру Ивановичу в память о годах, посвященных вами авиации», изданная ей в 1978 году.

Полеты Чкалова Петр Иванович мог видеть в окно аудитории Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского.

Он стал слушателем командного факультета академии, успешно окончил первый курс. Но продолжить ему учебу не удалось.

Фото: Александр Бойко/ из личного архива

ОТ ОСОБИСТА ДО НАЧАЛЬНИКА «СМЕРШ»

В январе 1939 года слушатель 2-го курса Петр Ивашутин был отобран для прохождения службы в Наркомате внутренних дел (по стране прокатились репрессии, и нужны были молодые офицеры). В 1939—1940 годах в звании капитана госбезопасности он принял участие в советско-финляндской войне в качестве начальника особого отдела 23-го стрелкового корпуса (там прославился тем, что потребовал командование армии обеспечить бойцов лыжами и маскхалатами). В мае 1941 года Ивашутин был назначен заместителем начальника 3-го отдела Закавказского военного округа. В Закавказье Петр Ивашутин и встретил известие о том, что фашистская Германия в ночь на 22 июня 1941 года вероломно напала на Советский Союз.

В годы этой войны контрразведчик Ивашутин воевал против германских диверсантов и агентов на Крымском, Северо-Кавказском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Действовал всегда смело, умело и расчетливо, принимал участие в задержании немецких разведчиков и агентов. Рос по службе стремительно: с 1942 по 1943 годы с майора до генерал-майора.

Грамота НКВД СССР Петру Ивашутину от 16 апреля 1943 г. за подписью Народного комиссара внутренних дел Союза ССР Л. Берия. Фото: Александр Бойко/ из личного архива

ОПЕРАЦИИ НА НЕВИДИМОМ ФРОНТЕ

В апреле 1944 года, начальнику управления «Смерш» 3-го Украинского фронта Петру Ивашутину было необходимо найти разведчиков-нелегалов, которые действовали среди немцев и румын в оккупированной Одессе. Связь с ними была потеряна. Они должны были отступить с вражескими подразделениями, но до этого нужно было успеть передать им новые шифры - наши войска вот-вот должны были освободить город. Но как туда проникнуть незаметно?

Ивашутин подготовил группу: один из разведчиков должен был изображать пленного советского офицера, двое других разведчиков - эсэсовцев, а четвертый - румынского жандарма. Операция прошла без потерь.

В спецсообщении в Военный Совет 3-го Украинского фронта от 30 марта 1944 г. начальник УКР «Смерш» генерал-майор Ивашутин указал, что один из наших военнопленных, служивших у немцев в подразделении радиоразведки 348-й пехотной дивизии, сумел передать чекистам пакет со своими записями. Советский патриот писал, в частности, следующее: «Не думайте, что я делаю много пользы (для противника – авт.), потому что я принимаю радиограммы и там что-нибудь совру. Я работаю сейчас у немцев, попал к ним, когда нас окружили…, используюсь для перевода радиопереговоров командиров Красной армии… много болтают по радио и раскрывают много сведений…».

Ивашутин установил, что из тыла врага сигнализировал майор Сергей Фирсов, который работал в группе радиоразведки вместе с ещё пятью военнопленными. Благодаря Фирсову стало понятно, что шифры и коды, которыми пользуются в части Красной армии, уже хорошо известны немцам».

Подпись с другой стороны фотокарточки: село Надеждовка Барвенковский район, 25.09.43., Юго-Западный фронт. Время Изюм-Барвенковской операции, которая сковала силы противника в Донбассе. Фото: Александр Бойко/ из личного архива

СПАС БУХАРЕСТ ОТ КОВРОВОЙ БОМБЕЖКИ

В 1944-м по своей инициативе Ивашутин начал переговоры с румынским королевским двором — в итоге Красная армия заняла Бухарест без ударов авиации, артиллерии и потерь. Спасло город от штурма лишь то, что Ивашутин доложил о работе контрразведчиков Сталину напрямую. Перед этим он попытался убедить Жукова в том, что с представителями румынского королевского двора ведутся переговоры о выходе Румынии из войны. Но тот не слушал. Вскоре в Румынии было свергнуто правительство Антонеску и вступила в войну против Германии.

Герой Советского Союза генерал армии Семен Павлович Иванов, который в 1942-1945 годах был начальником штаба Юго-Западного, Воронежского, Закавказского, 1-го и 3-го Украинских фронтов писал: «...Петр Иванович принимал непосредственное участие в подготовке и проведении наступательных операций 3-го Украинского фронта. Особенно много сил и энергии вложил он в подготовку и осуществление Ясско-Кишеневской, Будапештской, Венской операций, обеспечение действий войск фронта по освобождению Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Войну Ивашутин закончил в Австрии. Там встретил и День Победы...»

Генерал-лейтенант П.Ивашутин 1944 г. Фото: Александр Бойко/ из личного архива

ПЕРВЫМ ЗАЧИЩАЛ УКРАИНУ ОТ БАНДЕРОВЦЕВ

Уже в 1950 году Петр Ивашутин вернется на Украину. Его там вспоминают, как элегантного мужчину в гражданском костюме, который носил на лацкане флажок депутата Верховного совета СССР. Примечательно, что в 1950 году он одновременно был депутатом 3-го созыва Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся Ждановского района и депутатом 3-го созыва Верховного Совета СССР от Казатинского округа Винницкой области. При этом, как теперь известно, он исполнял законы, чем занимался законотворчеством.

Послевоенная карьера Ивашутина была еще стремительней: в сентябре 1952 года он займет должность министра государственной безопасности Украинской ССР, в 1953 году - замминистра МВД Украинской ССР, потом заместителя начальника 3-го управления (контрразведка) МВД СССР, в 1954 году станет заместителем председателя КГБ, а на один день в 1961 году даже и.о председателя КГБ при СМ СССР.

Петр Ивашутин с детьми после войны в Группе советских войск в Германии 1947 г. Фото: Александр Бойко/ из личного архива

Отметим, что под его руководством органы государственной безопасности зачистят территорию Украины от пары сотен тысяч бандеровцев, которые прятались по лесам и подвалам, а также их главарей. Благодаря Ивашутину был арестован последний командир УПА Василий Кук (после амнистии в 1960 году тот начнет писать украинскую историю в Академии наук УССР и умрет в 2007 г.), а за рубежом будут ликвидированы главные идеологи ОУН Лев Ребет (1957) и Степан Бандера (1959). Отметим, что тогда органы «Смерш» и НКВД не только выявляли шпионов, но и занимались разведкой в глубоком тылу противника.

Владимир Лота привел слова генерала Ивашутина, которые тот адресовал перед отъездом из Киева в Москву руководителям украинского правительства: «Борьба с бандеровцами не окончена. Пройдут годы, осужденные отбудут свои сроки. Далеко не все из них вернутся на Украину раскаявшимися. Вырастут дети и внуки репрессированных. В их душах сохранится обида за судьбу своих отцов и дедов... При мощной подпитке с Запада, на волне украинского национализма и русофобии бандеровщина возродится. Поэтому необходимо адекватное противодействие - политическое, экономическое и социальное, но особенно - идеологическое».

«Противодействие, видимо, было неадекватным. В начале ХХI века прогноз генерала Ивашутина оправдался…», - отмечал полковник ГРУ Владимир Лота в 2009 году.

Удостоверение члена Центрального комитета Коммунистической партии Украины 1952 года. Фото: Александр Бойко/ из личного архива

ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА

После 24 лет в органах Госбезопасности, еще 24 года (с 1963 по 1987 год) генерал армии Петр Ивашутин продолжит ловить иностранных шпионов, и оберегать советский народ от последствий Карибского кризиса и Афганской войны (он предупреждал, что советские войска могут там понести потери, как американские во Вьетнаме) уже в должности начальника ГРУ. Об этом вы можете прочитать подробнее в книге Владимира Лота «ГРУ на острие Победы».

Ивашутин за эти годы создаст целую «Империю ГРУ»: в которую войдет космическая, радиоэлектронная (группа «Тростник» на Кубе), мощная агентурная разведка, большие разведывательные корабли («Крым», «Приморье» «Кавказ», «Забайкалье»), которые будут собирать информацию в Тихом океане.

В 1963—1965 годах представит руководству страны план удара «Першингами» НАТО по территории СССР «План ядерной войны № 200/63», а также «Перечень целей для нанесения ядерных ударов по территории СССР и странам советского блока», «Наставление НАТО по использованию ядерного оружия».

В 1974 году он получит «Маршальскую звезду», в 1985 году - звание Героя России, переживет всех генсеков, которые начинали каждое свое утро с прочтения трехстраничной сводки ГРУ. Его тихо отодвинут с должности в 1987 году, как и многих других преданных делу маршалов и генералов, чьи услуги оказались не нужны демократической России, которая бросилась в объятия Западу.

На памятнике «Петра Великого», как его называли коллеги, на Троекуровском кладбище лаконичная — надпись: «Жизнь отдана разведке. 25 лет во главе РУ (Разведывательного Управления)». Московская улица, на которой стоит здание ГРУ (его маршал военной разведки строил с видом на Ходынское поле, откуда не раз поднимал самолеты) также носит его имя. Есть такая улица и на малой родине Героя в Бресте.

Фото: Александр Бойко/ из личного архива

КСТАТИ

За период практически беспрерывных наступательных операций войск фронта за подписью П. Ивашутина только за первую половину 1944 г. Военному Совету было представлено 217 спецсообщений по разного рода вопросам, требующим реакции командования. По данным на 1 октября 1944 г. только УКР «Смерш» 2-го Украинского фронта из 145 агентов противника, учтенных по оперативным данным и уже заброшенных в тыл Красной Армии до начала наступления или оставленных на оседание, арестовало 98 человек, а остальных – объявило в розыск. Кроме того, удалось выявить и задержать 8 агентов и одного официального сотрудника венгерской разведки, значительно активизировавшейся в этот период на территории Румынии. Всего фронтовые контрразведчики арестовали 281 агента противника (175 германской разведки, 98 румынской и, как уже говорилось выше, 8 - венгерской). Служба в «Смерш» была опасной: согласно справки кадрового аппарата ГУКР «Смерш», с начала войны и по 1 марта 1944 г. в боях погибли 3 725 сотрудников, еще 3 092 пропали без вести. Раненых насчитывалось 3 520 человек. Итого: потери составили почти 10,5 % офицеров военной контрразведки. Более 600 возвратились из плена и вышли из окружения.