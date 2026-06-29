Эти офицеры стояли на страже неба в зоне СВО, а сейчас сбивают дроны врага у ворот Москвы. Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Москва - главный символ

Как говорится, не могу молчать, когда в Сети кто-то не прав. «Система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала», - пишет с дивана дегенерат-иноагент с претензией на экспертность. И ведь если посмотреть на информационный фон, то у человека с тонкой душевной организацией может создаться впечатление, что это правда: «Поглядите, они уже и Москву окучивают».

Это горячечный бред дилетанта. Который к тому же отрабатывает вражеские нарративы. И я могу это утверждать с позиции человека, который сделал не один репортаж с позиций ПВО и МОГ в Курской и Белгородской областях, из Луганской и Донецкой Народных Республик. На минувшей неделе провел ночь с зенитчиками в ДНР. При чем тут они, когда речь идет о Москве? Да при том, что они и есть первый форпост на пути дронов к столице.

Для Зеленского Москва с появлением первых дронов стала заветной целью. И больше символической, чем военной. Очевидно же, что в результате прилета по столице ВСУ не отбросят наши войска из Константиновки или Красноармейска. Зато какая картинка! И ее враг лепит жадно, целясь в наши с вами нервы. Не только москвичей - всего российского общества. Пуски в сторону столицы идут под прицелом камер западных журналистов. Кадры тут же расходятся по всем украинским каналам. Заголовки соревнуются в перемогабесии: «Паника в Москве», «Хаос в городских службах», «Россияне не могут спать спокойно». Москва тут - главный символ. Ударил по ней - и вроде как вся страна дрогнула.

Сменили почерк

В последнее время враг перестроился. Раньше били точечно, волнами. Теперь это постоянное давление на тыл. Перманентная кампания. У нее одна главная черта - массовость. Задача - не «пробить», а перегрузить. ПВО, логистику, связь. Забить транспортные узлы, посадить самолеты, заставить горожанина нервничать. Вымотать систему, а не разрушить ее.

И Москва тут - точка приложения главных усилий.

В июне расчеты ПВО отражают по столице массированные налеты почти ежедневно. В сторону Москвы идет от 400 до 1000 беспилотников зараз. И бьют их на всем маршруте - от дальних подступов в приграничных регионах до границ столицы. Не у Кремля начинается работа. Она начинается за сотни километров - под Белгородом и Курском, под Сватовом и Донецком, под Тулой и Орлом.

100% - лозунг, а не реальность

Но ракет на сотни дронов не напасешься - это как топить космос дровами. И по МОГ на каждый километр не поставишь. А если и поставишь, то пролетевший между ними дрон на удалении в полкилометра они и не услышат. Тезис «надо сбивать всё, до единого» - красивый. И социально одобряемый. Но при нынешнем уровне технологий - невыполнимый. И не потому, что у нас руки кривые. А потому, что так не умеет никто в мире.

Израиль. Эмираты. Катар. Иран. Картинки оттуда красноречивее любых сводок. И разница с тем, что у нас в столице, бросается в глаза. С такой нагрузкой, как сейчас, не сталкивается ни одна система ПВО на планете. Даже распиаренный израильский «Железный купол» перехватывает куда меньше дронов и ракет, чем наши расчеты под Москвой.

Вдумайтесь в это, прежде чем искать «пропущенную цель».

На московском направлении сбивается подавляющее большинство того, что летит. С условием единиц, долетающих до цели, рискну предположить, что перехватывается 98 процентов запущенного. Но именно оставшуюся пару процентов враг и тащит в свои каналы. Я стоял там, где их встречают первыми. На тех дальних подступах, про которые в сводках - одна строчка. Ночь там начинается не со звезд. Она начинается со звука. Сначала - далекий, тянущий нерв гул мопеда. Ни с чем не спутаешь. Потом - короткий доклад в рацию. Небо вспарывает трассер. Один. За ним второй. И где-то впереди глухо ухает - попали.

Я объехал не одну позицию. Расчеты зенитной артиллерии, мобильные группы на пикапах, операторы РЭБ в фургончике в антеннах. Ребята, кто-то - мой ровесник, кто-то в сыновья годится. Спрашиваю: много ли сегодня прошло? Пожимает плечами, не отрываясь от неба: «Чего считать. Что наше - то наше. Остальное - дальше передадут». И снова - гул, и снова трассер в небо. И так - круглые сутки. Только олигофрен может обвинить их в некомпетентности. Работают на износ, эшелон за эшелоном, рубеж за рубежом. И каждый снимает с роя свою долю. Что не добьет один, доберет следующий. Эти дроны не снимут на телефон. Они не станут «картинкой». Они просто не долетят. Стараниями ребят, что не спали ночь. И сотни таких ночей до нее.

В пунктах управления систем ЗРК ПВО на юго-западном направлении работают специалисты с опытом, которого нет ни у кого в мире. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая война

Раньше что летело? Тихоходное, с маленькой боевой частью. Долетит - хорошо, не долетит - и ладно. Теперь пропорции сдвинулись. Враг пошел числом и качеством разом. Техники стало в разы больше, и она стала злее, мощнее, умнее и быстрее. Беспилотники, идущие на столичный регион, перешли на комбинированную навигацию - их не глушанешь одним движением. Они меняют высоту, траекторию. Заходят сложными комбинациями, чтобы в один момент сосредоточить удар в одной точке. Не размазать по карте, а собрать в кулак.

Смысл массовости - необязательно пробить ПВО всеми дронами сразу. Достаточно, чтобы часть дошла. А остальные - заставили систему работать на пределе. Жечь ракеты. Поднимать расчеты. Гонять РЭБ. Сажать борты. Дергать экстренные службы. Каждый запуск - это нагрузка, даже если дрон упал в чистом поле.

А ход атаки враг разбирает в реальном времени - с помощью спутников, разведки, боевого искусственного интеллекта, в который заводится вся «картинка» с земли. В том числе - выложенная очевидцами в соцсети. Они смотрят, считают, делают выводы и тут же правят тактику. А это - угроза принципиально иного качества, нежели была в начале СВО.

И нашим расчетам приходится перестраиваться каждый день. Искать новые комбинации защиты. Под новый дрон, под новый заход, под новую хитрость. Это не статичная стена - это живой, дышащий организм, который учится прямо в бою.

Противостояние

Тут надо понимать, что Москва противостоит не только Украине. Она отвечает всему технологическому потенциалу Запада. Ведь кампанию эту тянет не одна киевская власть - за ней прямая организационная, технологическая, тактическая, разведывательная, финансовая поддержка. Тот же «Старлинк» держит связь и координирует дроны при налетах на наш тыл. Так что давайте называть вещи своими именами: это давление всего западного блока.

В Москве многое делается сообща. Вооруженные силы, городские службы, промышленность, народные Кулибины - всё работает в одной упряжке. Столица вместе с армией, по сути, возводит новый защитный каркас против беспилотных атак. Не латает дыры по факту прилета, а строит систему наперед.

Этого не видно в новостной ленте. Как не видно в украинском телемарафоне, что мы своими ударами по «самостийным» энергетике, железной дороге, портам, газовой и топливной инфраструктуре наносим урон несопоставимо больший. А единичные «прилеты» по Москве - это не признак того, что ПВО «себя дискредитировала». На фоне сотен дронов, что ежедневно идут на столицу и падают за сотни верст от Кремля, так может считать только враг. А я считаю иначе. Каждую ночь кто-то не спит, чтобы спали мы. И пока летят сотни - а доходят единицы, - это не провал. Это повод задуматься, где еще можно усилить ПВО, чтоб еще больше снизить процент урона.

И, конечно, поблагодарить всех, кто бережет небо, пока мы спим, - от линии фронта до Москвы и дальше.

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