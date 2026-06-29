Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Днепр» успешно поражают опорные пункты и живую силу ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, несмотря на ночное время, маскировку и применение противником средств РЭБ.

«Использование FPV-дронов позволяет, нарушить связь между подразделениями противника и рассеять его живую силу. Постоянный мониторинг территории и взаимодействие разведывательных подразделений с расчетами ударных БПЛА обеспечивают нанесение максимального урона противнику», - комментируют кадры в Минобороны России.

Десантники применяют реактивные системы залпового огня «Град» во взаимодействии с разведывательными дронами

По выявленным скоплениям живой силы врага отрабатывают артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ. Они применяют реактивные системы залпового огня «Град» во взаимодействии с разведывательными дронами.

Каждый такой удар становится высокоточным.

«Недавно, в результате разведки, были обнаружены пункты временного размещения личного состава и площадки сосредоточения техники противника в лесных массивах. Координаты целей были оперативно переданы воинам «крылатой пехоты», которые нанесли точный и оперативный удар», - отмечают в военном ведомстве.

Подразделения РСЗО «Град» несут боевое дежурство круглосуточно, поражая широкий спектр целей, включая бронированную технику, склады, пункты дислокации личного состава и командные пункты БПЛА ВСУ.

«У меня наводка занимает две минуты, бью точно, как белке в глаз», - отмечает старший наводчик с позывным «Якудза».