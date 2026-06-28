Мария Миронова увезла сына в Испанию подальше от скандала с мужем

Мария Миронова. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мария Миронова - любящая мама двоих сыновей: 34-летнего Андрея и 6-летнего Федора. Актриса души не чает в своем младшем ребенке и прилагает все усилия к тому, чтобы Федя получил лучшее образование. Мальчик учится в престижной частной школе в Подмосковье и занимается теннисом.

Чтобы закрепить его успехи в спорте, актриса отвезла наследника в Испанию, на остров Майорка. Недавно мальчик выиграл главный теннисный приз академии Рафаэля Надаля. Теперь Мария привезла Федю в тот самый клуб, где Надаль начинал свою спортивную карьеру. Пока актриса отдыхает, ее сын оттачивает свои навыки на корте.

Правда, условия в испанской спортивной школе Миронову совсем не радуют.

«Всего пять кортов. Грунт, который летит в глаза, ноу инфраструктуры, ни кафе, ничего тебе», - пожаловалась актриса в соцсетях.

Актриса увезла сына Федора в Испанию. Фото: соцсети.

В Европе Мария смогла, наконец, расслабиться и отдохнуть от семейного скандала. Три года назад актриса тайно разошлась с отцом своего младшего сына. Артистка пережила болезненный развод с мужем Андреем Сорокой, который был на 19 лет младше нее. Теперь Сорока через суд требует позволить ему общаться с ребенком. В иске он настаивает, что бывшая жена запретила ему видеться с мальчиком.

В соцсетях Мария откровенно рассказала, почему рассталась со своим 34-летним супругом. По словам артистки, ее бывший муж оказался абьюзером. Он избил ее брата Алексея в ее же доме прямо на глазах у сына Феди. Драка зашла настолько далеко, что пришлось вызывать скорую. Брат артистки получил сотрясение мозга и множественные ушибы.

Актриса отметила, что на протяжении всей жизни сына именно она содержала семью и материально обеспечивала ребенка – оплачивала его кружки и спортивные секции. После развода ситуация не изменилась: Андрей практически не участвует в жизни Феди и не проявляет интереса к его школьным делам.

В довершение ко всему Мария выяснила, что пока ее не было дома, бывший муж, по ее словам, установил за ней слежку через «умную» колонку.

«И сейчас, друзья, на меня подали в суд, не я, на меня! Ребенка я не отдам! Дай бог всем нам, женщинам, защиты от агрессии и просто спокойной жизни с нашими детьми!», - заключила актриса.