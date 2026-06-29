«Добро звучит громче»: Совкомбанк выделил 3,5 млн рублей для медиа-поддержки региональных благотворительных фондов

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Конкурс, стартовавший в феврале 2026 года, собрал 48 заявок из более чем 30 регионов. Участие приняли как крупные сетевые издания, так и небольшие локальные редакции из малых городов. Главное условие - материалы должны быть посвящены благотворительности, работе НКО и социальным проектам. В частности, инициативам «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». По итогам первого этапа победителями стали 16 редакций из 13 регионов страны - от Дальнего Востока до Северо-Запада. Общий призовой фонд составил 3,5 млн рублей.

КАК ОПРЕДЕЛЯЛИ СУММУ ГРАНТА

Размер поддержки варьировался от 65 до 586 тысяч рублей. Как пояснили организаторы, решающую роль сыграли два фактора: посещаемость сайта издания (данные СКАН-Интерфакс) и оценка экспертного совета. Пятерка лидеров, чьи работы признаны самыми профессиональными и глубокими, получила надбавку к базовому гранту - от 25% до 125%.

- Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о том, что действительно важно. При всем разнообразии тем, экспертам конкурса удалось выделить лучшие материалы – профессиональные, честные, трогательные. Именно такие истории формируют культуру взаимопомощи и показывают, что благотворительность – это понятие, которое определяет высокую осознанность общества и за ним стоят конкретные люди и действия, - рассказал Артем Минаев, директор по внешним связям и развитию фонда целевого капитала «Истоки».

ФОКУС – НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЯХ

Примечательно, что организаторы намеренно поддержали не только гигантов медиарынка, но и редакции, работающие в небольших городах, если те показывали высокий уровень проработки темы. География победителей охватила Сибирь, Поволжье, Урал, Дальний Восток, Юг и Центральную Россию. Это доказывает: тема взаимопомощи актуальна для всей страны.

- Региональная социальная журналистика имеет огромное преимущество – близость к героям и проблемам. Местные журналисты знают контекст, понимают специфику территории, могут отслеживать историю в динамике. Победители конкурса продемонстрировали именно эту силу локальных медиа: их материалы не про абстрактную благотворительность, а про конкретных людей и конкретную помощь в их городах и регионах. Такая журналистика создает доверие и вовлеченность, - пояснила Юлия Данилова, главный редактор портала Милосердие.ru.

КАКИЕ ИСТОРИИ ПОБЕДИЛИ

Журналисты представили самые разные форматы: портреты подопечных фондов, репортажи с благотворительных акций, интервью с волонтерами и аналитику о работе некоммерческого сектора. Экспертный совет оценивал не только профессионализм подачи, но и эмоциональное воздействие, а главное — способность вдохновить читателя на реальные добрые поступки.

- Совкомбанк рассматривает конкурс «Добро звучит громче» как долгосрочный проект. Конкурс будет проводиться каждые полгода. В перспективе: расширение географии и числа участников, рост призового фонда, создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности, – поделился планами Антон Запольский, руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка.

Организаторы уверены: региональные СМИ — это голос локальных сообществ, и этот голос должен звучать громко, особенно когда речь идет о добрых делах. Информация о втором этапе конкурса появится на официальном сайте проекта во второй половине 2026 года.

КСТАТИ

Тему медиа-поддержки региональных благотворительных фондов и стратегии финансирования в нынешней экономической ситуации обсуждали в рамках бизнес-конференции «Экономика добрых дел: стратегии адаптации фондов в эпоху перемен», прошедшей в «Комсомольской правде».