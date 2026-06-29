Дмитрий Песков: Динамика на фронте весьма красноречива и придает уверенности, что наши цели будут достигнуты

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- …Дмитрий Сергеевич, судя по выступлениям главы киевского режима, его такие истеричные ноты, которые прослеживаются, рассчитаны на то, что и Лукашенко, и Путин будут синхронно, что ли, с ним общаться на эту тему. Чем объяснить уверенную и спокойную позицию и президента Александра Лукашенко, и президента Владимира Путина в этой ситуации? То есть это (речь об угрозах и истерике) не стало каким-то событием и для глав государств, и для Союзного государства. Это первое. И второе. Все-таки очень мало информации о неформальных встречах на Валдае. Может быть, что-то вы нам расскажете? Вы же там были. Ну, может быть, не по принятым решениям, а какие-то неформальные моменты.

- Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 29 июня, на вопросы журналиста «Комсомольской правды».- Поэтому, как вы заметили, освещения этого общения не было…

Но повестка дня вполне понятная. Это, прежде всего, двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России.

Разговор носил весьма предметный характер. Потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства, требуют конкретики.

Ну, а сами главы государств, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Беларуси и так далее. Все это обсуждалось.

Что касается эмоциональной тональности заявлений Зеленского, то не нам давать такую оценку, пусть это делают специалисты или вы, журналисты.

Я лишь хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Путина. Наша позиция по урегулированию хорошо известна, она последовательна, и динамика на фронте тоже весьма очевидна, на всем протяжении фронта.

Все направления, по которым идет продвижение вперед наших войск, Путин вчера перечислил, называя населенные пункты и так далее.

Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты.

Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима… Президент сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение, заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне.

Поэтому вчера было сделано много важных, очень многозначительных заявлений, которые красноречиво говорят и показывают положительную динамику на фронте.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич.