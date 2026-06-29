Киевский режим стремится получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все растущие запросы Киева. Фото: hardvicore/Shutterstock/Fotodom

Преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынки Европы. Об этом сообщает Служба внешней разведки России. По данным СВР, киевский режим стремится получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все растущие запросы Киева.

В сообщении СВР РФ также говорится, что силовые структуры незалежной сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Старый Свет. Так порты Одесской области становятся основной перевалочной базой наркотранзита из Латинской Америки в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию.

Также заокеанские наркокартели, прежде всего, колумбийские и мексиканские, помогают Киеву привлекать в ВСУ новых наемников.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с политологом Игорем Пшеничниковым.

ЧЕРНАЯ ДЫРА

- Что получает от наркократелей Украина - и почему этому потворствует Европа?

- Украина сейчас — это черная дыра для любых махинаций. Что такое латиноамериканские картели, прежде всего, мексиканские? Они напоминают ртуть. Если ты пытаешься ее схватить — она растекается. И всегда находит пути выхода. Картели внимательно смотрят за международной обстановкой. Люди в их руководстве имеют геостратегическое мышление. Они давно переросли понятия обычных банд. Что в мире сейчас прибыльнее наркотиков? Только фарминдустрия и продажа оружия. Ну и, может быть, нефть. Потому картели видят на Украине прекрасную возможность поставлять зелье через нее и в Европу, и в Россию.

Киев выполнит любые указания боссов из Брюсселя. И тут даже не обязательно прямое участие Зеленского. Фото: REUTERS.

КУДА СМОТРЯТ СПЕЦСЛУЖБЫ?

- Но вряд ли такие поставки могут оставлять равнодушными европейские спецслужбы? Поставки из Америки на Украину ведь идут скорее всего морем?

- Суда, которые идут из той же Мексики на Украину, не рискуют практически ничем — ну кто будет их досматривать из европейцев в Средиземном море или в западной части Черного моря? И надо понимать, что, если речь о морских перевозках, то объемы поставок зелья могут быть гигантскими.

- Украина кого-то заменила?

- До недавнего времени таким хабом для перевозок наркотиков из Латинской Америки в Европу были Албания и самопровозглашенная Республика Косово. Но они сейчас рвутся в ЕС. И Косово уже по факту стало членом НАТО, хотя это и не обозначено в документах. И вот двум этим странам как-то не комильфо стало участвовать в наркотрафике. Потому, чтобы не портить имидж «цивилизованной Европы», и при том иметь удобный перевалочный пункт под боком, и выбрали Украину.

ПРОСТО ШИРМА

- Там готовы без лишних вопросов выполнять функцию перевалки наркотрафка?

- Киев выполнит любые указания боссов из Брюсселя. И тут даже не обязательно прямое участие Зеленского. Пока спрос на наркотики в Старом Свете устойчиво растет, их поток из Латинской Америк не прекратится. И разговоры о борьбе с наркотрафиком останутся сотрясением воздуха. Речь просто о создании ширмы, которая позволит сохранить лицо Западной Европе. Главное, чтобы стабильность поставок не оказалась под угрозой.

- Когда США входили в Афганистан, одной из причин была заявлена борьба с наркотрафиком, но в итоге посевы мака и поставки опиатов выросли - руки оказались коротки, или эти руки греют?

- Думаю, что греют руки. Достаточно вспомнить историю прошлого года, когда в Киев ехали в одном вагоне Макрон, Мерц, Стармер и Туск. И за каким занятием их застали тогда?

- Были некие пакеты с каким-то белым порошком — тогда это попытались обернуть в шутку.

- А это не шутки. Если лидеры ведущих государств Европы имеют такую зависимость — о какой борьбе с наркотрафиком, направляемым через Украину, можно говорить?

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