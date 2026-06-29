Неравнодушные собрали для «ЛизаАлерт» более 15 миллионов рублей

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Билайн и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подводят промежуточные итоги масштабного сбора средств. Деньги пойдут на оснащение региональных подразделений отряда спасательным оборудованием. Стартовав в ноябре 2025 года, инициатива преодолела финансовый рубеж в 15 000 000 рублей.

В компании рассказали, что средства перечислили уже более 200 тысяч человек. На собранные деньги купили летательные аппараты для поиска с воздуха в труднодоступной среде: их получили отряды в 20 городах. Партия передана в Архангельск, Волгоград, Казань, Калерию, Новосибирск, Псков, Санкт-Петербург, Челябинск, Вологду, Тверь, Саратов и Ярославль. Обновлен московский парк «ЛизаАлерт»: технику отправили в Клин, Сергиев Посад, Коломну и Наро-Фоминск. На учениях в Карелии 20 июня переданы четыре коптера для усиления парка Ленобласти: в Приозерск, Тихвин, Гатчину и в Всеволжск. Закуплено для последующей отправки спасательное оборудование для Самары, Перми и Тулы.

Авторы инициативы намерены завершить сбор, когда подразделения поисковиков по всей стране получат беспилотники. На это нужно 150 млн рублей. Средства идут также на обучение пилотов и техобслуживание оборудования. Инициатива позволит расширить зону охвата поисков и скорость реагирования волонтерских спасательных групп.

В компании пояснили, что оборудование позволят поисковикам «обгонять время». Отслеживая потерявшихся с беспилотников, можно быстро приходить на помощь заплутавшему за городом человеку. Коптеры нужны в любых погодных условиях – они оснащены тепловизорами, некоторые модели работают и в дождь, и в метель. Они незаменимы в условиях холодного времени года, когда счет идет буквально на часы.

К инициативе компании присоединилось порядка десяти партнеров. Бизнес вносят вклад в развитие поисково-спасательного движения в рамках своей основной экспертизы. Это «ВКонтакте», авиакомпания «Россия», «Лента», «МАЕР», «Эфир добра» и другие.

Жертвователи из числа обычных граждан могут перечислить разовую помощь от 5 до 15 000 рублей, так и оформить подписку на регулярные взносы 30 или 100 рублей в месяц.

Билайн 14 лет является технологическим партнером отряда, создавая цифровую инфраструктуру для поисков. Не так давно запущен сервис «Геопоиск с ЛизаАлерт». Это заблаговременное согласие на передачу спасателям геоданных с мобильного устройства потерявшегося человека. В противном случае для доступа к этим данным нужно получать решение суда, что происходит не быстро в условиях чрезвычайной ситуации. Сервис предоставляется бесплатно и призван сформировать ответственное отношение человека к вопросам безопасности своих близких: в особенности детей и пожилых родственников.