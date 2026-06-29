Подростки сводят с ума жителей 67 квартир - звонят в домофон и убегают Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Моя жизнь превратилась в ад. Они звонят мне по 5-6 раз в день, - рассказывает на видео Алсу из Саратова. Дальше - запись с видеодомофона, перед которым кривляются трое детишек 10-12 лет:

- Сикс-севен, сикс-севен. Мама сшила мне штаны из березовой коры (еще одна мемная песенка из соцсетей), - хихикают и убегают.

Такого сюрприза от жизни Алсу не ожидала. Она живет в квартире №67, а это – цифры из странного, абсолютно непонятного миллениалам подросткового мема. Даже сами дети не могут объяснить его значение. Две цифры, которые школьники говорят в ответ на все: привет, как дела, что думаешь. Родители злятся, учителя придумывают наказания за произнесение запретной фразы (решить 67 примеров, рассказать 67 стихотворений).

Алсу поделилась своей бедой в соцсетях и ее видео посмотрели более 2 миллионов человек

О своей проблеме Алсу рассказала в социальных сетях и проснулась популярной: первое видео собрало больше 2 миллионов просмотров. В нем девушка поведала о своей борьбе. Сначала она попыталась поговорить со школьниками на улице. А потом распечатала их фото и повесила на подъезде объявление:

- Я лично буду к каждому приходить в два часа ночи и звонить в дверь до конца жизни. Дорогие родители, отключите детям тик ток, пожалуйста.

Взрослые никак не отреагировали, зато Алсу смогла наблюдать за реакцией детей с экрана домофона: они всматривались в буквы и читали по слогам:

- квартира шестьдеся… сикс-севен.

Во втором видео Алсу рассказала, что пока ее борьба не закончилась успехом. Дети затихли на пару дней, но теперь снова осмелели. На некоторых видео они еще и матерятся.

Учителя придумывают свои методы борьюбы с сиксевенщиками

Комментаторы в основном поддержали девушку. Нашлись и такие же жертвы:

- Ты открыла мне глаза, почему мне постоянно звонят в домофон. У меня тоже квартира №67.

- Я теперь поняла, что за тусня у соседнего подъезда. Они что-то делают возле двери, орут как стадо и убегают.

- А у нас машина с номером 067. Когда едем дети орут: «сикс-севееен».

- У нас возле школы ходит автобус №67 - как же дети орут. К счастью, ходит не часто.

- И я в 67 живу! Мне в почтовый ящик дети письма бросают, исписанные «67». И еще пишут: мы сиксевэннеые, сердечки рисуют и цветочки.

Мороженое полюбили только за название

Ульяна из Самары тоже «счастливая» владелица квартиры №67.

- После мема сикс-севен подростки и дети: звонят в домофон именно к нам, стучатся тоже к нам - на пасху, рождество с колядованиями. Буквально добило: постучали попросить ручку – ну ок. На вопрос, почему именно ко мне постучали, ответ: «ну… сикс-севен».

Фото: http://bc-goldengate.ru/about/ А этот дом вообще вызывает у детей бурный восторг - говорят, один раз увидев в башнях 6-7, уже не развидешь

Девушке, видео которой выстрелило в соцсетях, большинство комментаторов посоветовали не тратить нервы и отключить домофон. Либо поменять его номер – закрепить за квартирой любые другие цифры, главное проверить, нет ли с ними популярного мема.

- В детстве мы тоже так бегали – звонили в дверь самой злобной старушке и мчались со всех ног. Теперь это я - злобная старушка, - философски заметила еще одна обладательница 67 квартиры Инна.

СПРАВКА КП

Так что же значит мем сикс севен?

Все началось с трека «Six Seven» от GAZAN - не так давно он дал интервью "Комсомольской правде". Впрочем, чтобы понять, что означают произносимые подростками цифры, знать трек не обязательно. Сикс-севен - это ответ на любой вопрос. Дети и подростки радостно смеются, когда слышат их и часто начинают бурно хлопать в ладоши. И это не сумасшествие, а просто понимание, что ты среди таких же, как ты.

СЛОВО ПСИХОЛОГУ

Наталья ТИУНОВА, школьный психолог:

- Мой ребенок также радуется, когда видит дома 67. Хотя я спрашивала у детей - никто не может объяснить мне, что это означает. Для них главное - это принадлежность к некой общности, поэтому поиск этих цифр превратился в приключение и некий вызов - докажи, что ты свой. И в современных мемах нет ничего страшного - они просто свои для каждого поколения.

Я понимаю, что для владельцев ставших неожиданно популярными квартир - это испытание. И хулиганство детей вызывает раздражение. Хотя подобные выходки были во все времена, нынешние школьники просто ничем не отличаются. Я бы предложила придумать какой-то общий ответ детям, и запустить свой тренд? Например, говорить в ответ: «превед, медвед» (фраза из «олбанского языка, которым пользовались в «Живом Журнале» в нулевые – прим. ред).

Я, конечно, шучу. Но уверена, что лучше всего быть на одной волне с детьми, интересоваться тем, что их интересует. Не делать страшные глаза и не осуждать любой мем или слова, которые слышите от школьника, а попросить объяснить, что это значит. А уже потом родители смогут в процессе намекнуть детям, что именно в их поведении может быть лишним и недопустимым.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Можно ли наказать школьников, перешедших грань с мемом "Сикс-севен":

У юриста мы спросили, а можно ли что-то поделать со школьниками, которые в своих хулиганских выходках точно зарвались. И, например, как на видео, ругаются матом? Сергей ТОЛКАЧЕВ, профессор Финансового Университета при Правительстве РФ комментирует сайту KP.RU.

- Если действия школьников подпадают под статью "Мелкое хулиганство" (например, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам и другими подобными действиями), то виновные могут быть привлечены к административной ответственности, например к штрафу.

Стоит отметить, что статья 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») действует с 16 лет. За административные правонарушения, совершённые подростками в возрасте от 14 до 16 лет, ответственность несут их родители или иные законные представители (опекуны, попечители). На них может быть наложен административный штраф.

Самый действенный способ для хозяина квартиры – это обращение в полицию. Необходимо зафиксировать факт нарушения и желательно иметь доказательства. Например, если у вас установлено видеонаблюдение или у подъезда есть камеры, обязательно запишите или сохраните видеозаписи. Если соседи видели или слышали происходящее, то их показания могут быть полезны.

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ

«Главное – не стать виноватым самим»

А вот идти мстить малолетним "бандитам" надо осторожно. А то не успеешь оглянуться, как сам станешь фигурантом уголовного дела. Это сайту KP.RU объясняет Кырлан Марчел, к.юрид.н., доцент Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, юрист

- Чего точно нельзя делать взрослым? Нельзя угрожать детям, хватать их, запирать в подъезде, силой вести к родителям, оскорблять в ответ или применять физическое воздействие. Даже если дети ведут себя неправильно, взрослый не получает права на самосуд. В такой ситуации потерпевший очень быстро может сам стать нарушителем.

Отдельная ошибка — выкладывать фотографии и видео детей с домофона в общий чат, соцсети или на подъезд с подписями вроде «разыскиваются хулиганы». Запись можно и нужно передать участковому, управляющей компании, родителям, если они установлены, или школе в корректной форме. Но публичная публикация изображения несовершеннолетнего может обернуться претензиями уже к самому жильцу. Родители ребенка вправе заявить о нарушении права на изображение, частную жизнь, а иногда и о травле. Поэтому важно различать фиксацию доказательств и публичное «разоблачение».

Не стоит также вступать в перепалку через домофон. Ребенку именно этого часто и нужно: получить реакцию, смех, конфликт, повод продолжить. Лучше не открывать дверь, не кричать в ответ, а спокойно фиксировать эпизод. Если звонки идут ночью, пугают пожилого человека, маленького ребенка или сопровождаются угрозами, это нужно прямо указать в заявлении, потому что такие обстоятельства усиливают серьезность ситуации.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Сергей Ефимов, журналист отдела культуры «Комсомолки»:

- Считается, что феномен «сикс-севен» восходит к треку Doot Doot (вышел в конце 2024-го) американского рэпера Skrilla, где несколько раз звучит это словосочетание. Есть много версий, что это означает в тексте, но сам музыкант настаивает, что не значит ничего - просто к слову пришлось, типа междометия.

Так случилось, что трек стали использовать для оформления нарезок с баскетбольных матчей и особенно он прицепился к звезде НБА Ламело Боллу, чей рост - 6 футов 7 дюймов (200,5 см). А потом один юный болельщик на матче, после того как мяч попал в кольцо, восторженно закричал: «Сикс-севен!» - и непроизвольно сделал теперь всем известное движение предплечьями (руки согнуты в локте ладонями верх, одна рука быстро поднимается, другая - опускается).

Видеокадры с мальчиком попали в интернет и стали самостоятельным мемом. Тут пошло-поехало - все стали орать «Сикс-севен!» и махать руками, часто уже без привязки к баскетболу, снимать сотни своих роликов. И это по-прежнему не значит ничего - просто бессмысленный, но позитивный порыв.

В англоязычной традиции мемы такого рода называют хлестким термином brainrot - буквально «гниль мозга». Но куда точнее звучит блестящий перевод «цифровое слабоумие». Бояться его не надо - дети это просто перерастут, а мем канет в небытие.

Если вас бесит «сикс-севен» и вы злитесь из-за того, что не понимаете, что это значит, вы нормальный взрослый человек. В детской и подростковой среде нечто подобное берется будто из ниоткуда, мгновенно заражает до 99% поголовья, а потом так же стремительно теряет популярность.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

В семье подросток: стихийное бедствие или повод наконец-то поговорить по-взрослому