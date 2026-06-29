Агенту ФБР пришлось растолстеть до 180 кг, чтобы внедриться в мафию

Агент ФБР Хоакин Гарсия достиг веса в 180 кг ради внедрения в мафию Фото: Личный архив.

Если хочешь победить мафию, - научись есть, как мафиози. Именно так и поступил агент ФБР, кубинский иммигрант Хоакин Гарсия. Уминая за обе щеки стейки, пасту и щедро запивая это красным вином, он сумел сделать то, что десятилетиями не удавалось полиции, - стать своим для криминального клана Гамбино. Ради этого агенту пришлось потолстеть до 180 кило. Для сравнения: во время учебы в академии ФБР он весил 109 кг.

Для членов нью-йоркского преступного сообщества он был не федеральным агентом, а Джеком Фальконе - потомком переселенцев с Сицилии, перебравшимся из Майами в Нью-Йорк. Он вел себя настолько убедительно, что боссы были готовы принять его в «семью». Эта операция стартовала в начале XXI века, но только сейчас Хоакин рассказал новые подробности.

- Я просто дал волю своему аппетиту. Чем больше ел, тем сильнее нравился этим парням. Они видели перед собой не подтянутого тренированного сотрудника ФБР, а такого же прожигателя жизни, как они сами, - рассказал Гарсия в интервью The Daily Mail. К началу операции у него уже был серьезный опыт работы под прикрытием. Несколько лет он помогал бороться с наркокартелями.

Но внедрение в итальянскую мафию оказалось непростой задачей. Тут было недостаточно иметь дорогой костюм или досконально знать уличный жаргон. Гарсия отказался от привычной жизни: съехал из собственного дома, месяцами не видел жену и дочь, жил по поддельным документам, ездил на «конспиративной» машине и был готов в любой момент отправиться на встречу с гангстерами.

Хоакин Гарсия во время тренировок в лагере подготовки сотрудников ФБР, 80-е годы Фото: Личный архив.

ДРУЗЬЯ-ПСИХОПАТЫ

- Некоторые из них настоящие психопаты. Могут пожать вам руку, а через минуту приказать вас убить. Они называют себя людьми чести, хотя их мир построен на предательстве и обмане, - объясняет Хоакин.

Первый контакт с мафией состоялся в стриптиз-клубе в Бронксе. Заведение платило клану Гамбино деньги за покровительство и защиту. Гарсия изображал инвестора из Флориды. Тогда он и познакомился с «капитаном» клана Грегом Де Пальмой. Со временем они сдружились - да так, что Де Пальма сделал Гарсию личным водителем для особо важных поездок и доверенным лицом. Он получил прозвище «Биг Джек» — «Большой Джек».

Постепенно перед Хоакином открывались двери итальянского клана. Мафия выигрывала строительные тендеры с помощью подставных компаний, контролировала профсоюзы, оформляла гангстеров на фиктивные должности ради страховок и пенсий, организовывала подпольные казино, занималась вымогательством и ростовщичеством.

«ВАЖЕН ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ»

Главный принцип, который соблюдали в «семье» - важен тот, кто приносит деньги. Под видом краденого Гарсия регулярно продавал мафиози часы Rolex, меха и дорогую электронику. На деле все это было изъято ФБР у наркоторговцев и финансовых мошенников. Так он заслужил доверие.

Почти три года агент приходил на встречи со спрятанным микрофоном. Гангстерам даже не приходило в голову досмотреть его. Но главным его "алиби" стало собственное тело. Из накачанного красавчика с атлетическим телосложением он превратился в 180-килограммовую гору при росте 193 см. Хоакин жаловался мафиози, что из-за полноты у него слабое сердце и вид трупа может вызвать инфаркт. Такой образ избавлял его от участия в заказных убийствах.

Операция завершилась неожиданно в 2005 году. В ФБР решили свернуть расследование в тот момент, когда Гарсию собирались официально посвятить в члены семьи Гамбино.

Хоакин Гарсия в наши дни. Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

РАСТОЛСТЕЛ ДО 200 КГ

- Никаких причин не было, никто не подозревал меня. Я считаю, что это было просто неудачное управленческое решение. Все, кто был вовлечен в это дело, были в ярости и негодовали по поводу того, почему операцию прекращают, - вспоминает агент. От расстройства он через год ушел из спецслужбы, к тому моменту его вес превысил 200 кг.

И все же следствие отправило за решетку 32 человека одного из самых влиятельных кланов Америки, включая его руководителей. Когда на суде мафиози узнали настоящее имя своего доверенного лица, объявили за голову Гарсии награду в 250 тысяч долларов. Но это его не напугало. В 2024 году экс-агент был удостоен награды ФБР за выдающиеся заслуги.

Сейчас он весит около 170 кг и никак не может похудеть сильнее. Гарсия много ходит пешком, соблюдает строгую диету (овсянка на завтрак, индейка на обед, курица с овощами на ужин), но цель сбросить вес до 130 кг кажется недостижимой.