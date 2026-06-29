«Я невероятно довольна»: Анна Пересильд рассказала о результатах ЕГЭ после скандала с уходом из школы

17-летняя актриса Анна Пересильд успешно сдала ЕГЭ экстерном Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

17-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд поделилась радостной новостью с поклонниками. Актриса сообщила, что уже получила результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе и осталась ими полностью довольна.

Об успехах знаменитости рассказал ее репетитор, опубликовав в соцсетях шуточный ролик с подписью: «Шанс, что Анна Пересильд будет готовиться со мной к ЕГЭ, мал, но никогда не равен нулю».

В видео сама Пересильд эмоционально поблагодарила преподавателя за подготовку.

«Уже пришли результаты. Я ими невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то офигеннейший результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором, что мы с вами все это время работали. И вот получили такой крутой результат. Спасибо вам огромное! Обнимаю!» — сказала актриса, не уточнив количество баллов.

Отметим, ранее актриса заявила, что не хочет заканчивать школу по обычной программе и планирует сдать все экстерном, чтобы быстрее поступить в театральный институт. Тогда многие восприняли ее слова так, будто девушка вообще решила бросить учебу после девятого класса.

После этого вокруг семьи разгорелась бурная дискуссия, а матери актрисы, Юлии Пересильд, даже пришлось публично отвечать на публикации в СМИ. Артистка эмоционально заявила, что слова дочери были неверно истолкованы, и возмутилась заголовками о том, что Анна якобы решила отказаться от получения образования.

Позже выяснилось, что речь шла не об уходе из школы, а о завершении 10-го и 11-го классов экстерном. Сама Анна объясняла, что хочет как можно скорее начать обучение в институте, поскольку чувствует себя «слишком взрослой» для школьной жизни и планирует оставить больше времени для развития актерской карьеры. Пересильд планирует поступать в ГИТИС на актерский факультет.

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