Проект «Школа питания» установил рекорд: почти 193 тыс. участников за прошедший учебный год

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка», подвела итоги четвертого этапа образовательного проекта «Школа питания». В завершившемся учебном году его участниками стали около 193 тыс. детей из 2300 учебных заведений.

Сезон 2025-2026 гг. стал для «Школы питания» рекордным благодаря двум ключевым факторам. Во-первых, проект расширил аудиторию: теперь к ЗОЖ-урокам, помимо школьников, присоединились студенты колледжей и воспитанники детских садов. Во-вторых, программа стала узнаваемой и заслужила высокое доверие как детей, так и взрослых.

В результате курс обучения здоровому образу жизни в завершившемся учебном году прошли более 147 тыс. школьников, свыше 22 тыс. дошкольников и около 13 тыс. студентов среднего профессионального образования. Около 3300 учителей и воспитателей включили материалы «Школы питания» в свои учебные программы.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

«Школа питания» учит детей основам правильного рациона и осознанному отношению к еде. Как собрать идеальную тарелку? Какие продукты заряжают организм энергией? Ответы на эти и другие вопросы участники проекта получают во время весёлых интерактивных занятий. Игровой формат, практические задания, использование мультимедийных материалов — всё это превращает учебный процесс в живой и полезный для ребёнка опыт. Образовательные программы адаптированы для разных возрастов, соответствуют ФГОС и легко интегрируются в школьный учебный план в рамках уроков по биологии, окружающему миру, технологии и другим предметам.

Педагоги отмечают высокий уровень подготовки методических разработок, доступную подачу материала и нестандартный игровой формат, который обеспечивает вовлеченность учащихся. Детям, в свою очередь, нравится современный подход с опорой на близкие юному поколению образы и понятия. «Проект безумно крутой и действительно интересный», «Ребятишки просто в восторге от занятий», «Блестящий пример того, как просвещение в области здоровья может быть современным, увлекательным и по-настоящему полезным», — вот реальные отзывы учителей и родителей.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

В числе регионов-лидеров по количеству участников проекта в прошедшем учебном году можно выделить:

• Краснодарский край (13 058 чел.);

• Приморский край (9104 чел.);

• Ростовскую область (7540 чел.);

• Подмосковье (7359 чел.);

• Санкт-Петербург (7327 чел.).

Чтобы расширить возрастные рамки проекта, программу модернизировали. Например, для детей 5-7 лет был разработан недельный курс занятий, включающий игры, творческие активности, ведение дневника питания и другие практико-ориентированные форматы. Важная роль отводилась и аудиосериалу «Детективы на кухне». Это специально созданный магазином цикл современных детских сказок, в которых правила здорового образа жизни и сбалансированного питания подаются в виде веселых и увлекательных историй с приключениями и волшебством.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

«Мы исходим из того, что здоровые привычки и полезные навыки нужно прививать ребенку с ранних лет. Не менять их, когда человек уже вырос и сформировался, — это гораздо сложнее, — а воспитывать с детства. Ведь юная аудитория — самая отзывчивая и восприимчивая. Освоив в раннем возрасте принципы здорового поведения, наши ученики понесут эти знания во взрослую жизнь и потом смогут передать их уже своим собственным детям. А это значит, что, закладывая сегодня навыки ЗОЖ у подрастающего поколения, мы закладываем фундамент будущего здоровья нации», — считает Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети.

«Школа питания» — один из самых крупных и динамично развивающихся социальных проектов, который торговая сеть реализует в рамках программы устойчивого развития.