Елизавета Рыбак: карьера в мировом вейксерфинге

Елизавета Рыбак. Фото: личный архив

Подиумы крупнейших соревнований в США и Европе, контракт с американским производителем досок и бронза чемпионата мира CWSA среди профессионалов - результат, к которому в этом спорте обычно идут значительно дольше. При этом сама Рыбак говорит о карьере спокойно и без пафоса - как о работе, большую часть которой никто не видит со стороны.

Вейксерфинг - водный вид спорта, в котором спортсмен едет на доске по волне за катером. Несмотря на нишевый статус, у него давно существуют международные ассоциации, профессиональные лиги и крупные соревнования в США, Европе и Азии. Мы поговорили с Елизаветой о том, как на самом деле строится карьера в мировом вейксерфинге, почему спортсмену сегодня недостаточно просто хорошо кататься и что меняется после того, как ты оказываешься на пьедестале чемпионата мира.

- У вас не было классического спортивного пути - детской школы, системы, многолетней подготовки с раннего возраста. Когда вы впервые почувствовали, что можете конкурировать с профессиональными спортсменами мирового уровня?

- Наверное, после первых серьёзных соревнований в США. До этого мировой вейксерфинг воспринимается как отдельная реальность - ты смотришь видео, следишь за профессионалами, но между вами огромная дистанция. А потом приезжаешь на соревнования, выходишь с этими людьми в один заезд и понимаешь, что это уже не что-то абстрактное. Очень многое для меня изменил Nautique Masters 2023. Это одно из самых статусных соревнований в мировом вейксерфинге, и тогда я заняла второе место. Не могу сказать, что именно этот результат сделал меня увереннее в себе как спортсмена, но после него появилось ощущение, что меня начали воспринимать всерьёз внутри самой индустрии.

- Это был как раз тот период, после которого у вас появился контракт с американским брендом?

- Да. Представители компании увидели меня именно на соревнованиях в США. Они подошли ко мне, чтобы просто познакомиться, и спустя полчаса предложили на следующий день приехать к ним в гости, чтобы протестировать оборудование, а дальше всё переросло в полноценное сотрудничество. В нишевом спорте контракт с брендом - это сигнал. Значит, тебя действительно заметили. Особенно когда ты спортсмен из России и у тебя изначально нет выстроенной системы контактов внутри этой среды.

Фото: личный архив

- Насколько вообще сложно встроиться в международную индустрию, когда ты приходишь туда не из американской или азиатской системы?

- Достаточно сложно. Со стороны кажется, что спорт - это только результаты. Покажи хорошее катание - и всё остальное придёт само. Но в реальности, особенно если ты спортсмен из России, это работает иначе. Бренды в вейксерфинге - преимущественно американские и азиатские. И когда они рассматривают потенциального атлета для сотрудничества, они смотрят не только на результаты, но и на аудиторию, на рынок, на то, какую выгоду этот атлет им принесёт. Российский рынок с точки зрения покупательской способности в этом сегменте несопоставим с американским или азиатским. Значит, ценность российского спортсмена для бренда изначально ниже - просто по факту географии.

Это означает, что нужно работать вдвое больше. Наращивать международную аудиторию, присутствовать на зарубежных соревнованиях, выстраивать репутацию внутри индустрии - не только как спортсмен, но и как человек, с которым интересно работать. Буквально доказывать, что контракт с тобой имеет смысл. В больших видах спорта часть этой работы берёт на себя система. В вейксерфинге - делаешь сам.

- При этом ваш сезон 2025 года со стороны выглядел нестабильным: неудачное выступление в Москве, потом подиумы в США, потом бронза чемпионата мира. Что происходило внутри?

- Наверное, это был первый сезон, когда я действительно почувствовала, насколько профессиональный спорт психологически нестабилен. Раньше казалось, что всё довольно линейно: работаешь - результаты растут. А потом наступает сезон, где провальные соревнования чередуются с хорошими в совершенно непредсказуемом порядке. И понимаешь, что профессиональный спорт так не работает.

Очень хорошо помню соревнования в Джонсон Сити летом 2025 года. Я тогда заняла второе место, но для меня главным было вообще не это. Впервые на соревнованиях я чисто уехала шов-ин - бэксайд кручение доски под собой на 180 градусов без кручения корпуса, один из технически сложных трюков, который долго не получался именно в соревновательных условиях. И в тот момент я была счастливее из-за этого одного трюка, чем из-за самого подиума. Наверное, что-то щёлкнуло. Результат важен - но это не единственный критерий, по которому стоит судить о своем выступлении.

Фото: личный архив

- То есть отношение к соревнованиям со временем сильно поменялось?

- Очень. Раньше любой турнир воспринимался как попытка что-то доказать. Не первое место - значит провал. Сейчас отношение намного спокойнее. Конечно, результат всё ещё важен. Но приходит понимание, что в карьере неизбежно будут и очень сильные, и очень тяжёлые периоды - и один плохой старт ничего не решает.

- При этом параллельно вы уже несколько лет тренируете. Насколько тренерская работа изменила вас как спортсмена?

- Изменила сильно. Причём, думаю, даже больше, чем многие соревнования. Когда начинаешь работать с большим количеством людей совершенно разного уровня, начинаешь намного глубже понимать механику прогресса. Ты видишь, насколько по-разному люди учатся, как по-разному реагируют на стресс, страх, давление. И постепенно перестаёшь верить в универсальные схемы.

Один и тот же элемент можно объяснить пятью разными способами - и для каждого ученика подойдет свой. Задача тренера как раз выстроить коммуникацию и предугадывать, какие слова сработают для конкретного человека. Этот навык - искать индивидуальный подход очень развивает собственное понимание всех аспектов трюков и со временем начинает влиять даже на собственное катание.

- Получается, ученики в каком-то смысле тоже влияют на ваше развитие?

- Постоянно. Иногда в процессе работы с учеником вдруг понимаешь что-то про себя. Или находишь решение, которое потом используешь в собственных тренировках. Поэтому тренерство давно перестало быть чем-то параллельным. Одно постоянно подпитывает другое.

- А что вам сегодня интереснее - собственные результаты или развитие спорта вокруг?

- Мне по-прежнему важны соревнования и собственный рост. Но рамки собственной карьеры стали казаться тесноватыми. Российский вейксерфинг всё ещё довольно изолирован от мировой среды - и когда ты постоянно находишься между двумя этими мирами, начинаешь понимать, насколько важно этот разрыв сокращать.

- А бронза чемпионата мира что-то изменила в этом ощущении?

- Скорее дала внутреннее спокойствие. До этого было постоянное ощущение, что нужно подтверждать свой уровень - себе, окружающим, индустрии. А после чемпионата мира появилось понимание, что ты способен находиться на этом уровне рядом с сильнейшими спортсменами мира. И мотивация становится другой. Ты уже меньше пытаешься кому-то что-то доказать и больше думаешь о том, как можешь повлиять на развитие спорта дальше.

Елизавета Рыбак в этом сезоне приступила к тренерской работе в московском клубе WakePeople RiverSpot. Параллельно продолжает выступать на международных турнирах, сотрудничать с зарубежными брендами и стабильно присутствовать в мировой профессиональной среде вейксерфинга.