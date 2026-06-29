На экспозиции были использованы образцы уникальной техники, которую использует СК. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прямо перед нами на асфальте лежало «тело» - мужчина в камуфляже с черной балаклавой, скрывающей лицо. Вокруг уже расставили небольшие желтые таблички с порядковыми номерами. Ими отметили обнаруженные вещдоки – оружие и гильзы.

Это «место преступления». Его успели обнести желтой сигнальной лентой с надписью «Следственный комитет Российской Федерации», а на углу присел эксперт с раскрытым набором криминалиста – чемоданчиком, в котором собраны различные устройства, реактивы и расходники.

Тысячи мальчишек и девчонок по всей стране мечтают отучиться на следователей или криминалистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- А можно поближе подойти? – подал из-за ленты голос молодой человек в клетчатой рубашке. Рядом с ним стояли несколько женщин разного возраста.

- Конечно, - отозвался мужчина в полевой зеленой форме СК. – Я вам сейчас все по порядку расскажу…

Огороженное лентой «место убийства» на тротуаре Парка Победы – не настоящее, конечно. Роль жертвы играет послушный манекен. Здесь вроде полигона, на котором проходят обучение будущие следователи-криминалисты. Один из стендов большой выставки, проведенной в рамках информационно-просветительского марафона СК России «15 лет на страже права и справедливости». Сюда могли прийти все желающие москвичи, чтобы воочию, через макеты и технику, узнать, как работают современные следователи и следователи-криминалисты. Не в кино, а на самом деле!

Этот стенд под открытым небом демонстрировал посетителям выставки, как криминалисты работают на месте преступления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ РАБОТУ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ»

Открывая марафон, руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Герой России Сергей Петров отметил, что за 15 лет работы СК в качестве самостоятельного ведомства его сотрудники направили в суд более 1,5 миллиона уголовных дел.

- Главная цель этой выставки – показать историю и современность нашего ведомства, показать работу, которую ведут наши специалисты - следователи и криминалисты. В том числе в зоне проведения специальной военной операции, - рассказал он. - Сегодня на выставке представлена современная криминалистическая техника, материалы, отражающие историю нашего ведомства. Мы надеемся, что молодежь, которая посетит сегодня нашу экспозицию, заинтересуется и кто-то, возможно, выберет Следственный комитет местом своей будущей работы. Мы хотим популяризировать работу наших следователей и следователей-криминалистов.

Выставка, надо признать, вызвала большой интерес у людей самых разных поколений. Некоторые приходили сюда, на Поклонку, даже с детьми. У ребят большой популярностью пользовались различные роботы, которые помогают людям в расследовании, и… процесс снятия отпечатков пальцев.

Руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Герой России Сергей Петров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Что и говорить, мероприятие получилось по-настоящему уникальным – ведь совершенно любой мог подойти к действующим следователям-криминалистам СК, задавать вопросы про ту или иную технику, послушать реальные истории, как тонкая аппаратура и человеческая смекалка помогает находить преступников.

Рассказываем о самых интересных разработках.

МАГНИТОМЕТР И ПИСТОЛЕТНАЯ АНОМАЛИЯ

Между прочим, специалисты сразу отмечают, что разного рода чудо-техника пришла в криминалистику из многих других сфер. Например, из медицины или геологии. А вот аппаратура, которая помогает искать сброшенное убийцами оружие – армейская.

При поиске металла на небольшой глубине до 50 сантиметров подходит стандартный металлоискатель. А если нужно глубже, требуется магнитометр.

- Как вы знаете, существует естественный магнитный фон Земли, - объясняет один из следователей-криминалистов (действующие сотрудники СК просят не снимать их лиц и не сообщать имен, - Авт.). – Попадающий в почву ферромагнитный сплав, некое железо, начинает намагничиваться. Возникает аномалия. Вот магнитометр и ищет эту аномалию. Даже если, например, пистолет зарыт на глубине в шесть или более метров, аппаратура его «увидит».

Интересно, что раньше наши криминалисты пользовались немецкими магнитометрами, но после 2022 года их начали выпускать и отечественные производители. И они, как говорят сотрудники СК, работают лучше европейских аналогов.

Магнитометр – незаменимая вещь для поиска металлических предметов в почве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ГЕОРАДАР ИЩЕТ ЗАХОРОНЕНИЯ

А если в почве нужно искать не нечто металлическое, а зарытое преступником тело? Для этих целей используются георадары (они бывают разной мощности – в зависимости от задач и глубин).

- Георадар ищет, грубо говоря, неоднородность почвы, - объясняет мой собеседник. - Что такое захоронение? Сначала кто-то сделал дырку в земле, положил в нее тело и забросал сверху копанной землей. В месте такого раскопа неоднородность останется на очень большой срок.

- На несколько лет?!

- На несколько десятилетий! Грунт выровнится, станет однородным лишь по прошествии 100, а то и 200 лет. С помощью георадаров также ищут в том числе и глубокие схроны оружия, подземные ходы, осыпавшиеся блиндажи времен Великой Отечественной войны и так далее.

Георадар помогает искать места захоронений, выявляя неоднородность почвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПОИСКИ «ЭЛЕКТРОНИКИ»

А иногда на местах происшествий нужно искать какие-либо «электронные» улики. Это может быть выброшенная преступником сим-карта, выпавший у жертвы телефон, банковские карты и так далее. Для подобных поисков требуется нелинейный локатор.

- Изначально он был создан для военных - чтобы искать неконтактные взрывные устройства, которые срабатывают не от нажима, а от сигнала, например, - говорит следователь-криминалист. - Но армейские локаторы очень мощные и тяжелые. Не всегда удобно ими пользоваться. Поэтому мы попросили производителя, фирму из Москвы, сделать под нас нелинейный локатор именно криминалистический. Так что ими теперь и пользуемся.

Специалист объясняет, что та или иная техника используется в зависимости от обстоятельств и требует большой усидчивости. Потому что поиски важной улики могут длиться несколько суток.

- Когда мы учим студентов, мы объясняем, что нельзя сказать, что техника облегчает работу. В каком-то смысле она ее усложняет, но при этом дает большие возможности. Чтобы что-то искать, например, на полянке, нужно сначала выкосить на квадрате траву (триммеры сотрудники СК тоже возят с собой, - Авт.) и обследовать его метр за метром. Да, тот же участок можно обследовать и без техники, как это было у наших предшественников много лет назад, - проползая на коленках. Но после такого осмотра все равно можно только с долей вероятности сказать, что здесь не было каких-либо вещдоков вроде гильзы от огнестрельного оружия. А если я иду с техникой, я уже точно знаю – есть или нет.

«Электронику» на местах происшествий ищут с помощью нелинейных локаторов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«СИНИЙ» ИДЕТ ПО СЛЕДУ

А следующий прибор многие наверняка видели в кино и популярных сериалах – экспертный криминалистический свет. В комнате, где произошло убийство, гасят свет и включают эту лампу, которая светит синим (зеленым, оранжевым или даже невидимым инфракрасным). И тогда на полу, стенах или предметах начинают «светиться» следы биологического происхождения. Это могут быть кровь, слюна, сперма и даже потожировые следы, которые человек может оставить, просто схватившись за что-то руками. Из всего этого потом в лаборатории можно выделить ДНК и найти убийцу.

- Самый мощный экспертный свет – инфракрасник, - продолжает следователь-криминалист. - Для человеческого глаза этот свет не виден. Но только он позволяет, например, выявлять пятна крови на черной одежде. Даже после стирки!

Прошу специалиста вспомнить самый необычный случай из практики, связанный с использованием экспертного криминалистического света.

- Однажды подняли из водоема тело убитого мужчины. И даже после воды на одежде нашли «генетику» убийцы, который во время борьбы несколько раз схватил жертву за грудки и оставил на рубашке свои потожировые следы! В лаборатории «выстрелил» генотип человека. Проверили по базе – совпало с ранее сидевшим мужчиной.

Кстати, для удобства российские производители криминалистической техники теперь используют для своих приборов аккумуляторы известных брендов мелкой строительной техники, которые можно купить в любом строительном магазине. Поэтому современный экспертный свет выглядит так забавно – рукоятка и аккумулятор у него от шуруповерта, а верхняя часть – «прожектор» в квадратной коробочке.

А так выглядит экспертный криминалистический свет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ - ПРИБРЕЖНЫЕ

Ну, и раз уж речь зашла о поиске тел в воде… Для этого у криминалистов СК тоже целый арсенал различной техники. Для подводных поисков используются несколько моделей эхолокаторов с ультразвуком.

Специализирующийся на них криминалист уточняет:

- Эхолокатор видит в воде не сами объекты, а их отражение и тени. Если обнаруживаем что-то подозрительное, - имеем возможность направить водолаза. Эти эхолокаторы могут опускаться на десятки метров, до сотни. Робот с щупом может спускаться на несколько сотен метров. Есть техника, которую использует в зимнее время, спуская через лунки, сделанные на льду водоемов.

К слову, именно такая техника использовалась во время мартовских поисков в Звенигороде. Там на берегу Москвы-реки пропали трое 12-13-летних детей. Вышли на талый лед, который еще был у берега, и… Увы, все ребята погибли, а последнее тело сумели достать лишь через неделю – в 9 километрах от места падения.

По словам специалистов, самые сложные поиски – прибрежные, где густая растительность, корни деревьев и прочее. Хотя и там аппаратура помогает людям.

- У нас был поиск женщины. Предполагали, что она убита. При осмотре квартиры выяснили, что пропал ковер. Поэтому мы предположили, что убийца мог завернуть тело в ковер и избавиться от него, выбросив в реку, - вспоминает криминалист. - Поиски шли несколько дней. Примерно в полутора километров от предполагаемого места сброса вниз по течению с помощью эхолокаторов обнаружили объект, визуально похожий на свернутый ковер. За ним ныряли наши водолазы. Так и нашли тело.

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