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Общество29 июня 2026 14:20

«Убийца бросил тело в реку. Но его ДНК все равно нашли на одежде жертвы»: На выставке СК показали технику, которая помогает раскрывать преступленияфото

СК России провел выставку, посвященную 15-летию образования ведомства
Александр РОГОЗА
На экспозиции были использованы образцы уникальной техники, которую использует СК.

На экспозиции были использованы образцы уникальной техники, которую использует СК.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прямо перед нами на асфальте лежало «тело» - мужчина в камуфляже с черной балаклавой, скрывающей лицо. Вокруг уже расставили небольшие желтые таблички с порядковыми номерами. Ими отметили обнаруженные вещдоки – оружие и гильзы.

Это «место преступления». Его успели обнести желтой сигнальной лентой с надписью «Следственный комитет Российской Федерации», а на углу присел эксперт с раскрытым набором криминалиста – чемоданчиком, в котором собраны различные устройства, реактивы и расходники.

Тысячи мальчишек и девчонок по всей стране мечтают отучиться на следователей или криминалистов.

Тысячи мальчишек и девчонок по всей стране мечтают отучиться на следователей или криминалистов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- А можно поближе подойти? – подал из-за ленты голос молодой человек в клетчатой рубашке. Рядом с ним стояли несколько женщин разного возраста.

- Конечно, - отозвался мужчина в полевой зеленой форме СК. – Я вам сейчас все по порядку расскажу…

Огороженное лентой «место убийства» на тротуаре Парка Победы – не настоящее, конечно. Роль жертвы играет послушный манекен. Здесь вроде полигона, на котором проходят обучение будущие следователи-криминалисты. Один из стендов большой выставки, проведенной в рамках информационно-просветительского марафона СК России «15 лет на страже права и справедливости». Сюда могли прийти все желающие москвичи, чтобы воочию, через макеты и технику, узнать, как работают современные следователи и следователи-криминалисты. Не в кино, а на самом деле!

Этот стенд под открытым небом демонстрировал посетителям выставки, как криминалисты работают на месте преступления.

Этот стенд под открытым небом демонстрировал посетителям выставки, как криминалисты работают на месте преступления.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ РАБОТУ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ»

Открывая марафон, руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Герой России Сергей Петров отметил, что за 15 лет работы СК в качестве самостоятельного ведомства его сотрудники направили в суд более 1,5 миллиона уголовных дел.

- Главная цель этой выставки – показать историю и современность нашего ведомства, показать работу, которую ведут наши специалисты - следователи и криминалисты. В том числе в зоне проведения специальной военной операции, - рассказал он. - Сегодня на выставке представлена современная криминалистическая техника, материалы, отражающие историю нашего ведомства. Мы надеемся, что молодежь, которая посетит сегодня нашу экспозицию, заинтересуется и кто-то, возможно, выберет Следственный комитет местом своей будущей работы. Мы хотим популяризировать работу наших следователей и следователей-криминалистов.

Выставка, надо признать, вызвала большой интерес у людей самых разных поколений. Некоторые приходили сюда, на Поклонку, даже с детьми. У ребят большой популярностью пользовались различные роботы, которые помогают людям в расследовании, и… процесс снятия отпечатков пальцев.

Руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Герой России Сергей Петров.

Руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Герой России Сергей Петров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Что и говорить, мероприятие получилось по-настоящему уникальным – ведь совершенно любой мог подойти к действующим следователям-криминалистам СК, задавать вопросы про ту или иную технику, послушать реальные истории, как тонкая аппаратура и человеческая смекалка помогает находить преступников.

Рассказываем о самых интересных разработках.

МАГНИТОМЕТР И ПИСТОЛЕТНАЯ АНОМАЛИЯ

Между прочим, специалисты сразу отмечают, что разного рода чудо-техника пришла в криминалистику из многих других сфер. Например, из медицины или геологии. А вот аппаратура, которая помогает искать сброшенное убийцами оружие – армейская.

При поиске металла на небольшой глубине до 50 сантиметров подходит стандартный металлоискатель. А если нужно глубже, требуется магнитометр.

- Как вы знаете, существует естественный магнитный фон Земли, - объясняет один из следователей-криминалистов (действующие сотрудники СК просят не снимать их лиц и не сообщать имен, - Авт.). – Попадающий в почву ферромагнитный сплав, некое железо, начинает намагничиваться. Возникает аномалия. Вот магнитометр и ищет эту аномалию. Даже если, например, пистолет зарыт на глубине в шесть или более метров, аппаратура его «увидит».

Интересно, что раньше наши криминалисты пользовались немецкими магнитометрами, но после 2022 года их начали выпускать и отечественные производители. И они, как говорят сотрудники СК, работают лучше европейских аналогов.

Магнитометр – незаменимая вещь для поиска металлических предметов в почве.

Магнитометр – незаменимая вещь для поиска металлических предметов в почве.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ГЕОРАДАР ИЩЕТ ЗАХОРОНЕНИЯ

А если в почве нужно искать не нечто металлическое, а зарытое преступником тело? Для этих целей используются георадары (они бывают разной мощности – в зависимости от задач и глубин).

- Георадар ищет, грубо говоря, неоднородность почвы, - объясняет мой собеседник. - Что такое захоронение? Сначала кто-то сделал дырку в земле, положил в нее тело и забросал сверху копанной землей. В месте такого раскопа неоднородность останется на очень большой срок.

- На несколько лет?!

- На несколько десятилетий! Грунт выровнится, станет однородным лишь по прошествии 100, а то и 200 лет. С помощью георадаров также ищут в том числе и глубокие схроны оружия, подземные ходы, осыпавшиеся блиндажи времен Великой Отечественной войны и так далее.

Георадар помогает искать места захоронений, выявляя неоднородность почвы.

Георадар помогает искать места захоронений, выявляя неоднородность почвы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПОИСКИ «ЭЛЕКТРОНИКИ»

А иногда на местах происшествий нужно искать какие-либо «электронные» улики. Это может быть выброшенная преступником сим-карта, выпавший у жертвы телефон, банковские карты и так далее. Для подобных поисков требуется нелинейный локатор.

- Изначально он был создан для военных - чтобы искать неконтактные взрывные устройства, которые срабатывают не от нажима, а от сигнала, например, - говорит следователь-криминалист. - Но армейские локаторы очень мощные и тяжелые. Не всегда удобно ими пользоваться. Поэтому мы попросили производителя, фирму из Москвы, сделать под нас нелинейный локатор именно криминалистический. Так что ими теперь и пользуемся.

Специалист объясняет, что та или иная техника используется в зависимости от обстоятельств и требует большой усидчивости. Потому что поиски важной улики могут длиться несколько суток.

- Когда мы учим студентов, мы объясняем, что нельзя сказать, что техника облегчает работу. В каком-то смысле она ее усложняет, но при этом дает большие возможности. Чтобы что-то искать, например, на полянке, нужно сначала выкосить на квадрате траву (триммеры сотрудники СК тоже возят с собой, - Авт.) и обследовать его метр за метром. Да, тот же участок можно обследовать и без техники, как это было у наших предшественников много лет назад, - проползая на коленках. Но после такого осмотра все равно можно только с долей вероятности сказать, что здесь не было каких-либо вещдоков вроде гильзы от огнестрельного оружия. А если я иду с техникой, я уже точно знаю – есть или нет.

«Электронику» на местах происшествий ищут с помощью нелинейных локаторов.

«Электронику» на местах происшествий ищут с помощью нелинейных локаторов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«СИНИЙ» ИДЕТ ПО СЛЕДУ

А следующий прибор многие наверняка видели в кино и популярных сериалах – экспертный криминалистический свет. В комнате, где произошло убийство, гасят свет и включают эту лампу, которая светит синим (зеленым, оранжевым или даже невидимым инфракрасным). И тогда на полу, стенах или предметах начинают «светиться» следы биологического происхождения. Это могут быть кровь, слюна, сперма и даже потожировые следы, которые человек может оставить, просто схватившись за что-то руками. Из всего этого потом в лаборатории можно выделить ДНК и найти убийцу.

- Самый мощный экспертный свет – инфракрасник, - продолжает следователь-криминалист. - Для человеческого глаза этот свет не виден. Но только он позволяет, например, выявлять пятна крови на черной одежде. Даже после стирки!

Прошу специалиста вспомнить самый необычный случай из практики, связанный с использованием экспертного криминалистического света.

- Однажды подняли из водоема тело убитого мужчины. И даже после воды на одежде нашли «генетику» убийцы, который во время борьбы несколько раз схватил жертву за грудки и оставил на рубашке свои потожировые следы! В лаборатории «выстрелил» генотип человека. Проверили по базе – совпало с ранее сидевшим мужчиной.

Кстати, для удобства российские производители криминалистической техники теперь используют для своих приборов аккумуляторы известных брендов мелкой строительной техники, которые можно купить в любом строительном магазине. Поэтому современный экспертный свет выглядит так забавно – рукоятка и аккумулятор у него от шуруповерта, а верхняя часть – «прожектор» в квадратной коробочке.

А так выглядит экспертный криминалистический свет.

А так выглядит экспертный криминалистический свет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ - ПРИБРЕЖНЫЕ

Ну, и раз уж речь зашла о поиске тел в воде… Для этого у криминалистов СК тоже целый арсенал различной техники. Для подводных поисков используются несколько моделей эхолокаторов с ультразвуком.

Специализирующийся на них криминалист уточняет:

- Эхолокатор видит в воде не сами объекты, а их отражение и тени. Если обнаруживаем что-то подозрительное, - имеем возможность направить водолаза. Эти эхолокаторы могут опускаться на десятки метров, до сотни. Робот с щупом может спускаться на несколько сотен метров. Есть техника, которую использует в зимнее время, спуская через лунки, сделанные на льду водоемов.

К слову, именно такая техника использовалась во время мартовских поисков в Звенигороде. Там на берегу Москвы-реки пропали трое 12-13-летних детей. Вышли на талый лед, который еще был у берега, и… Увы, все ребята погибли, а последнее тело сумели достать лишь через неделю – в 9 километрах от места падения.

По словам специалистов, самые сложные поиски – прибрежные, где густая растительность, корни деревьев и прочее. Хотя и там аппаратура помогает людям.

- У нас был поиск женщины. Предполагали, что она убита. При осмотре квартиры выяснили, что пропал ковер. Поэтому мы предположили, что убийца мог завернуть тело в ковер и избавиться от него, выбросив в реку, - вспоминает криминалист. - Поиски шли несколько дней. Примерно в полутора километров от предполагаемого места сброса вниз по течению с помощью эхолокаторов обнаружили объект, визуально похожий на свернутый ковер. За ним ныряли наши водолазы. Так и нашли тело.

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