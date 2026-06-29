SHAMAN показал любопытным резинку от трусов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN) любит и умеет удивлять репортеров и поклонников. Так и на минувшей пресс-конференции артиста не обошлось без неожиданных, можно сказать, провокационных моментов. Ярослав собрал журналистов, чтобы ответить на самые популярные вопросы. Даже самые личные.

Прошла пресс-конференция Ярослава Дронова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, комментируя слухи о том, правда ли, что он выходит на сцену без белья, артист продемонстрировал «акулам пера» резинку от исподнего. Мол, все на месте, не переживайте.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Держал Ярослав ответ и за свой развод с бывшей супругой Еленой. Как вы помните, в соцсетях артиста не раз обсуждали домохозяйки, мол, как же так, развелся в Год семьи.

- Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью. Терпеть. И самое главное — в угоду кому? - рассуждал на пресс-конференции артист.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Если бы я действительно сделал это так, как требовала эта ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку, - резюмировал SHAMAN.

По словам певца, его роман с нынешней супругой Екатериной Мизулиной начался в декабре 2024 года, а значит, как рассудил SHAMAN, он «в год семьи создал новую семью».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним: после развода с пиарщиком Еленой Мартыновой SHAMAN, дабы поставить точку в этой истории, выпустил хит «Бывшие».

Песня действительно получилась исповедальной, ответила на все вопросы о причинах развода пары: «Любовь от нас ушла, пропала где -то без вести».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП