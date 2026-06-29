Женщина, которая не поет: Как Алла Пугачева из-за больного сердца шесть лет назад завязала с корпоративами, а два года назад опять запела

Алла Пугачева в этом году отметила 77-й день рождения. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Пугачева в этом году отметила 77-й день рождения. Сегодня появились очередные новости о здоровье певицы-пенсионерки — якобы в начале года Пугачевой сделали две операции на сердце, и поэтому она отказывается от больших денег на заграничных концертах. Как известно, после начала СВО Алла Пугачева с семьей сбежала сначала в Израиль, где прожила около года, а оттуда убежала на Кипр в город Лимасол — там они с мужем купили дом еще в 2017 году.

В Москве у звезды остались доверенные лица — юристы, директор и т.д. Директор Аллы Борисовны человек опытный и не сообщает «горячих» новостей о Пугачевой — на этот раз она опровергла информацию и о предложениях петь за границей, и об операциях в 2026 году, отметив что певица не выступает последние шесть лет.

В Москве у звезды остались доверенные лица — юристы, директор и т.д. Фото: Личная страница героя публикации

Как рассказали KP.RU коллеги Аллы Пугачевой, она действительно не поет больше года: «Алла Борисовна домой не приезжала последнее время. Но слухи до нас доходят. Сольных концертов, она действительно не дает седьмой год. Шесть лет назад после сольного юбилейного концерта, официально завязывала с корпоративами.

Но частные выступления после этого были. А потом и заграничные, пару лет назад — деньги все же нужны. Конечно, это не концерты, а выступления на несколько песен. Кто откажется за две песни получить хороший гонорар? Уже с прошлого года Пугачева не выступает и на частных мероприятиях. Нигде, ничего об этом не слышно. С чем это связано? Наверное, с возрастом — ни у каждого есть голос и силы в 77 лет, живое выступление это огромная нагрузка, отдача энергии. Некоторые артистки в пожилом возрасте и сегодня выходят на большую сцену — но чаще всего поют «под плюс». Некоторые даже «под плюс» собирают стадионы. Но Пугачева так не сделает, потому что на частном мероприятии в узком ресторанном кругу это сразу станет понятно — за такое не платят».

Рассказывают, что дважды в год и сейчас Пугачева проходит кардиологический чек-ап — обследует сосуды, сердце. Следит, чтобы не произошло критического сужения сосудов — то есть за размером атеросклеротических бляшек. В этом году операций не было.

Как известно, ранее Алле Пугачевой проводили стентирование — в ведущих российских клиниках провели не менее четырех (о них известно) операций. Все они прошли успешно. Возможно, что вмешательств было больше. Каждый раз Пугачевой проводили стентирование сосудов сердца. Речь о малоинвазивной внутрисосудистой операции на артериях, кровоснабжающих сердце. Суть операции — в расширении суженных или закупоренных участков артерий путем установки в просвет сосудистого стента. Подробности медицинских манипуляций Пугачева афишировала, или когда хотела поблагодарить врачей, или когда «вся Москва» это обсуждала — так было в прежние годы.

Говорят, что во время последнего стентирования три сосуда Пугачевой были в критическом состоянии, доктор «открыл» их, и они стали такими же «как в молодости». Число этих операций Алла Пугачева скрывает. Но тщательно следит за всеми своими хроническими болячками, и похудела она намеренно — благодаря препаратам от диабета. Любой кардиолог скажет — ради здоровья сосудов человек не должен курить. Но Пугачева взялась за старое, точнее за старую вредную (и опасную для жизни) привычку.

Год назад в интервью Алла Пугачева так говорила о своем здоровье: «Я вообще чувствую себя по своему возрасту очень неплохо. Единственное, что детские болезни (все-таки я послевоенный ребенок) дают знать. Тогда все болели, но ничего. Тогда вроде выдержала, а сейчас вот уже они как-то стали проявляться. Ноги когда стали болеть, я побежала к врачу с этим вопросом — что это у меня так ослабели ноги? Это еще в Москве — к моему врачу любимому я пошла. Он ответил — это потому что статины пьешь, а не пить их тебе нельзя. От статинов немножко ослабевают ноги. Я стала ноги развивать, и ничего, нормально... У меня родители до 64 лет дожили, бабушка до 74 лет. Я, видно, в отцовскую все-таки породу. Там были долгожители».

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