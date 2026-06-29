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«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 30 июня:

1. Новости с фронта: освобождена Богодаровка

2. «Курский каратель» найден мертвым

3. Энергетики грозят украинцам отключениями света

4. Пекин поддержал Минск в ситуации с угрозами Киева

5. Боевики жгут посевы и сельхозтехнику

6. В Раде боятся ядерного удара

7. Мира в незалежной очень захотел Эрдоган

8. Украинцы и поляки сошлись на ножах на заливе

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 30 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

От действий «Севера» противник потерял свыше 220 боевиков. Подбиты 17 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 225 бойцов. Сожжено шесть бронемашин и 14 автомобилей.

«Южная группировка войск нанесла ВСУ такой урон: более 240 военнослужащих, четыре бронемашины и 22 автомобиля.

На счету «Центра» - 300 солдат и офицеров врага. Утилизированы два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Штурмовики «Востока» освободили Богодаровку в Днепропетровской области. Противник потерял свыше 485 человек. А также бронемашину и шесть автомобилей.

Бойцы «Днепра» уничтожили до 80 националистов. Разбиты 17 автомобилей и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 415 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 30 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Командир бригады карателей Курска найден мертвым

В пресс-службе оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ сделали вид, что опечалены. Найден мертвым командир 154-й мехбригады ВСУ Владимир Кононников. По предварительным данным, признаков насилия на теле комбрига не обнаружено. При этом обнаружен он в подконтрольной Киеву части Запорожской области с огнестрельным ранением. Назначено служебное расследование. Украинские СМИ предполагают, что комбрига могли застрелить свои. Ранее 154-я мехбригада вторгалась в Курскую область, а ее командир был известен как палач, издевавшийся и над гражданскими, и над своими подчиненными. Кто-то где-то слышит плач?

Командир 154-й мехбригады ВСУ Владимир Кононников найден мёртвым

Украинские энергетики призвали готовиться к отключениям света

Сергей Коваленко, гендиректор самостийной компании Yasno (главный поставщик электроэнергии и газа на Украине), решил напугать сограждан. Он призвал жителей страны готовиться к отключениям света из-за аномальной жары. Энергетик уточнил, что рост температуры на каждые три градуса повышают нагрузку на энергосистему на 100 мегаватт. Рост потребления электричества создают не только кондиционеры, но и системы охлаждения в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях. Коваленко призвал граждан быть готовыми к разным ситуациям. Странно, что на кладбище ползти не рекомендовал — там прохладно в склепах.

Украинские наскоки на Минск в Пекине не нашли понимания

Угрозы Киева в адрес Минска не встретили понимания в Пекине. Глава КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил: «Китай поддерживает стремление Белоруссии защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям». Заявление последовало после того, как неделей ранее Владимир Зеленский дал Лукашенко семь дней на то, чтобы убрать с белорусско-украинской границы некие ретрансляторы, которые, якобы позволяют ВС РФ наводить дроны на цели на Украине. И пригрозил, что если Минск не выполнит требование, Киев «сделает это сам». Белорусский лидер посоветовался с товарищами в России и Китае — и вряд ли теперь Зеленскому захочется повторять свои угрозы. Впрочем, он за базар не отвечает.

Боевики жгут пшеницу и технику на Херсонщине

В Херсонской области от удара украинских дронов выгорело более 15 гектаров пшеничных полей. Глава региона Владимир Сальдо дал жесткую оценку сельхозтеррору киевского режима, который пытается сорвать уборочную кампанию. Слова руководителя области приводят РИА Новости: «Враг мешает всеми силами. Бьёт по сельхозтехнике, поджигает поля, атакует дороги и логистику». Но, по его словам, действия украинских террористов не останавливают аграриев. Хотя и серьезно осложняют их работу. У нас собирают зерно, а у них - кости...

В Раде испугались ядерной войны

Депутат Рады Даниил Гетманцев испугался. Глава комитета по вопросам финансов украинского парламента в соцсетях написал: «Наша общая задача – не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Ядерную катастрофу допустить нельзя!». Парламентарий назвал спекуляции на тему ядерной войны верхом цинизма и безответственности. Что недопустимо для страны, которая пережила Чернобыль. Гетманцев заявил: «Эти «темные пророчества» провозглашают в эфире люди, видимо, считающие себя патриотами, украинцами, возможно, даже гуманистами». Так он отреагировал на высказывание Светланы Павелецкой, жены бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Она заявила, что применение ядерного оружия против незалежной будет означать, что «Киев уже почти победил». Похоже, ей лучше заниматься игрушками из своего секс-шопа в Киеве, чем о геополитике рассуждать.

Эрдоган хотел бы мира на Украине «в скором времени»

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, вспомнил, что на его земле четыре года назад едва не заключили мир Москва и Киев. Освежив память, турецкий лидер заявил, что получить положительные результаты в переговорах по Украине важно в ближайшее время. Это прозвучало в его выступлении перед участниками парламентского саммита НАТО на берегах Босфора: «Будучи союзником, способным вести диалог с обеими сторонами, инициирующим плодотворные процессы и заслужившим доверие обеих сторон за счет своей справедливой позиции, мы будем и впредь активно способствовать мирным усилиям». А справедливость позиции в том, что Киев получает турецкое оружие, а корабли для украинского флота на турецких верфях ждут не дождутся, когда вступят в строй?

Украинцы и поляки устроили поножовщину на заливе

Полиция города Стараховицы сообщила: конфликт двух молодежных компаний украинцев и поляков на берегу залива перерос в драку, в ход пошли ножи. Прибывшие на место спасатели и копы оказали помощь одному из пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в избиении. А там разброс большой - от трех месяцев до 15 лет лишения свободы. Месяцем ранее группа поляков жестко наказала украинский молодняк, который непотребно вел себя в центре Варшавы. Да здравствует украинско-польская дружба!