Ставка на патриотов и защитников Отечества

Фото: пресс-служба Единой России.

В Москве 28 июня прошел первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия». Ключевым событием стало утверждение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва. Первую пятерку возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Съезд открыли президент России Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев, которые задали тон всей предвыборной кампании.

СУДЬБОНОСНОЕ ВРЕМЯ

Выступая перед делегатами, Владимир Путин назвал нынешний период судьбоносным для страны. Он отметил, что съезд проходит в сложное время коренной системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты и возникают новые искусственные препятствия для нормального сотрудничества государств и народов.

«Россию не могут победить на поле боя, поэтому противник пробует раскачать политическую ситуацию, но и это не удаётся», — подчеркнул глава государства. Президент констатировал, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешёл к откровенно террористическим действиям.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, Путин заверил, что они пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Он пообещал дать поручения по обеспечению безопасности избирателей и членов избирательных комиссий, а также по защите от попыток внешней манипуляции.

«Выборы в Госдуму — важный этап для укрепления страны и её стабильности», — сказал президент. Он также назвал бойцов специальной военной операции подлинной элитой России, отметив, что наша страна всегда была сильна и побеждала за счёт народной сплочённости. В завершение Владимир Путин пожелал партии удачи на предстоящих выборах.

ЛИЦА ПАРТИИ: ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил первую пятерку федерального списка партии. В неё вошли:

- Сергей Лавров — министр иностранных дел Российской Федерации;

- Сергей Собянин — мэр Москвы;

- Евгений Поддубный — Герой России, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК;

- Мария Львова-Белова — уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка;

- Владислав Головин — Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Комментируя предложенный состав, Медведев подчеркнул: «Список должны возглавить люди, которых знает наша страна, благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации».

Он добавил, что это люди, которые защищают суверенитет и национальные интересы России — на поле боя, на информационном фронте, в экономике и социальной сфере, на международной арене. «Это разные люди, разных поколений, профессий, но все они могут достойно представлять наших избирателей», — заключил лидер партии.

Первая пятерка представляет собой лидеров общефедеральной части списка и является лицом партии на выборах в Госдуму, которые пройдут 20 сентября.

ЗАДАЧА – БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА

В своем выступлении Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей партии на предстоящих выборах является безоговорочная победа.

«Сила любой политической силы, сила партии всегда проверяется её способностью отвечать на вызовы. И прошлые пять лет стали для нас очень серьёзным испытанием, настоящим моментом истины. Мы были вместе со страной, с нашим народом и считаем, что честно исполняли свой долг», — сказал он.

По его словам, партия намерена продолжать работу в текущих условиях и выполнять поставленные задачи, защищая государство, его граждан, сохраняя единство и ценности общества. «Поэтому цель начавшейся только что избирательной кампании у нас может быть только одна: безоговорочная победа на предстоящих выборах», — резюмировал Медведев.

Председатель партии также обратил внимание на возможные попытки противников России сорвать ход предвыборной кампании с помощью провокаций и диверсий. Однако, по его убеждению, наше государство невозможно победить.

2,5 МИЛЛИОНА ИНИЦИАТИВ

На съезде продолжилось обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе сбора инициатив поступило почти 2,5 миллиона предложений от граждан. «Давайте вдумаемся. 2,5 миллиона. Такое количество было положено и в основу Народной программы 2021 года, но значит у партии есть возможность это показать и превзойти», — отметил он.

Лидер партии подчеркнул, что главный предвыборный документ пишется не в кабинетах, а в прямом диалоге с людьми. Соавторами программы стали инженеры, рабочие, аграрии, предприниматели, педагоги, ученые, студенты и защитники Отечества, которые сегодня сражаются на передовой.

Были определены семь ключевых вызовов, на которые предстоит ответить в новом программном документе:

1. Демография — главный приоритет, сохранение и приумножение народа России.

2. Изменения на рынке труда и появление новых профессий.

3. Неравномерное развитие регионов.

4. Беспрецедентное экономическое давление.

5. Стремительное развитие технологий и необходимость технологического суверенитета.

6. Попытки навязать чуждые ценности — часть гибридной войны.

7. Обеспечение безопасности Отечества и победа в специальной военной операции.

«Ответить на этот вызов мы сможем только победой в специальной военной операции. Без этого никакой безопасности не будет», — подчеркнул Медведев. Окончательную редакцию Народной программы планируется утвердить на втором этапе Съезда партии в конце августа.

ТЕХНИКА ДЕМОКРАТИИ

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев доложил, что расстановка кандидатов в списках проходила в соответствии с результатами предварительного голосования. Расположение кандидатов от разных субъектов в рамках одной региональной группы зависело от уровня поддержки партии. По одномандатным округам были выдвинуты те, кто стал лидером по итогам праймериз.

Для утверждения списков было проведено тайное электронное голосование. Каждый делегат получил электронный мандат. Голосование проходило по двум вопросам: выдвижение федерального списка кандидатов и выдвижение кандидатов по одномандатным округам.

Федеральный список поддержали 746 делегатов, трое проголосовали против. Таким образом, федеральный список от партии утвержден. Как отметил Дмитрий Медведев, «энергия нашей победы должна стать энергией победы России — и в специальной военной операции, и в конкуренции за технологический импорт, за нашу экономическую мощь, защиту наших традиционных ценностей».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. До единого дня голосования остается около 12 недель, и партия намерена использовать это время для максимально открытого диалога с избирателями. Как подчеркнул президент, выборы станут важным этапом укрепления страны и её стабильности.